Giftige spot of regenboogkleurige synthpop: dit zijn de dilemma’s op dag één van Pukkelpop

Moderat of ascendant vierge

Moderat

Marquee, 00u35 - 01u45

“This is not what you wanted”, daarvan zal Sascha Ring u vrijdagnacht proberen te overtuigen. “Not what you had in mind.” Die oproep tot ontgoocheling uit hun anthem ‘Bad Kingdom’ valt evenwel moeiteloos in dovemansoren. Moderat rijpte in muffe technobunkers en druipende opnamekelders, maar op Pukkelpop zal dit Teutoonse trio de weide van Kiewit herleiden tot het vagevuur. Met één oog op eeuwige verdommenis en het andere op goddelijke absolutie danst u ongetwijfeld devoot de ziel uit uw lijf.

Ascendant Vierge. Beeld Paul Marique

ascendant vierge

Lift, 00u35 - 01u35

Hoe theatraal kan of mag gabber-house eigenlijk klinken? Kennelijk vinden beide hun toevlucht bij ascendant vierge. Ergens tussen een operazaal en een opgevoerde Golf GTI opereert dit duo, dat bestaat uit sopraan Mathilde Fernandez en hardcoreproducer Paul Seul. Hun single ‘Influenceur’ groeide ondertussen uit tot een hymne bij de ravende Walen en zotte Fransen. Als de plankenvloer op Rock Werchter al danig deinde onder een massale trampoline-act bij Fred Again.., dan begeeft de planchee het nu vermoedelijk volledig. Gabbers allerhande, verenigt u!

Bazart of Ethel Cain

Bazart. Beeld Photo News

Bazart

Main Stage, 16u30 - 17u30

Sergio Quisquater als confrater? In Tien om te zien kon u zich verwachten aan deze mafkees, maar op Pukkelpop wordt Bazart allicht gewoon vervoegd door Mario Goossens, bekendst van Triggerfinger, en Goose-bassist Tom Coghe. Met een frontman als Mathieu Terryn wéét iedereen intussen dat hij evengoed in een kruipkelder als stadium speelt alsof hij voor een uitzinnig, afgeladen Wembley Stadium staat. Maak u dus op voor extatisch nummertje, en de verscheurende keuze tussen een snelle hel en trage hemel.

Ethel Cain. Beeld RV

Ethel Cain

Club, 16u30 - 17u20

“Voor fans van Lana Del Rey, Grimes en Florence + The Machine”, drukt Pukkelpop u bij voorbaat op het hart. Dat zou voor ons al genoeg reden zijn om de goth-pop van Ethel Cain te willen zien. Deze Amerikaanse groeide op in een diepgelovig hol van Pluto, waar je best niet als transvrouw uit de kast komt. Met alter ego’s en wat verbeelding kom je gelukkig ook al ver. Ethel Cain zou een sekteleider zijn die mannen verslindt, maar ook elke zondag zingt in de kerk. Wrééd benieuwd.

TV Girl of Years & Years

Brad Petering van TV Girl. Beeld rv

TV Girl

Club, 18u35 - 19u25

Luidens de legende zou frontman Brad Petering voor één deel opgetrokken zijn uit giftige spot en een andere helft uit bloedend hart. Geen idee of u die vlekken er nadien nog uitkrijgt. Sowieso belooft de show van TV Girl een besmeurd zootje te worden, met hun hypnotiserende retro-splash van Franse pop uit de sixties, die in de vlucht ook nog een gulle scheut Californische soul oppikt. Fans van nouvelle vague, Cults en Mac DeMarco zullen hier vast aan hun trekken komen. En al wie zijn kostbare slijt op TikTok heult net zo goed met deze virale smartlapjes.

Olly Alexander van Years & Years. Beeld WireImage

Years & Years

Main Stage, 18u40 - 19u40

Angstaanvallen, boulimie of depressie konden lgtbq+-icoon Olly Alexander niet onder de groene zoden krijgen, laat staan van zijn favoriete soapbox, het podium. Zelfs de hoon die de Britse frontman te beurt viel na die mallotige zeemeermanshoes van zijn laatste plaat overleefde hij zonder al te veel schubbenscheuren. We gaan er dus gemakshalve van uit dat hij ook uw heerlijk onbeschaafde aanwezigheid voor de Main Stage het hoofd kan bieden. Muurbloempjes en begijntjes kunnen zich evenwel beter onthouden voor de regenboogkleurige synthpop en bubblegum-chic van Years & Years.