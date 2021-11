Gezocht: nieuwe presentator voor ‘De Ideale Wereld’ (of ook een nieuw format?)

Bij De ideale wereld moeten ze op zoek naar een vervanger voor presentator Jan Jaap van der Wal. De ideale gelegenheid om het hele programma eens grondig tegen het licht te houden, zou je denken. Of niet? ‘De ideale wereld blijft een programma waarin een presentator met een gast over de actualiteit praat.’

Na vier seizoenen heeft Van der Wal genoeg van het streven naar een ideale wereld. In april 2022 neemt hij voor het laatst plaats achter de desk van het satirische Canvas-programma. “Naar mijn gevoel zal ik er alles uitgehaald hebben wat er voor mij inzat”, laat hij in Het Laatste Nieuws weten. Van der Wal is uitgeleerd, zegt hij. Het is tijd voor iets nieuws, iets anders. Maar geldt dat bij uitbreiding niet voor het programma waar hij de voorbije vier seizoenen het gezicht van was?

Lotte Vermeir, netmanager van Canvas, ziet niet meteen reden om het roer plots helemaal om te gooien. “We zijn nog steeds tevreden met wat het programma brengt. De ideale wereld blijft superbelangrijk voor Canvas. Het zorgt voor humor in onze programmatie. En de relativerende kijk op de actualiteit die het programma biedt, kunnen we in deze tijden allemaal gebruiken.”

Ook op de redactie van De ideale wereld lijkt niet meteen een revolutie op til. “Natuurlijk zullen we na het vertrek van Jan Jaap aan het programma sleutelen”, zegt eindredacteur Arne Martin. “Maar dat doen we sowieso elke zomer. Meestal gaat het om details. Het blauw in het decor dat net iets blauwer kleurt bijvoorbeeld, of we vervangen rubrieken die minder goed werken.”

Nu het programma op zoek moet naar een nieuw gezicht, zullen de wijzigingen net iets ingrijpender zijn, voorspelt Martin. “Dat hebben we ook na het vertrek van Otto-Jan (Ham, de vorige presentator, red.) gezien. Als nieuwe presentator wil je zo’n programma toch een beetje naar je hand zetten.” Van der Wal begon het programma bijvoorbeeld telkens met een uitgebreide eigen kijk op de gebeurtenissen van de dag. Een beetje in de stijl van de Amerikaanse latenightshows. Dat de voorlopig nog onbekende opvolger van Van der Wal zijn of haar eigen accenten zal leggen, lijkt logisch. “Maar de essentie blijft wel dezelfde”, zegt Martin. “De ideale wereld blijft een programma waarin een presentator met een gast over de actualiteit praat.”

Kijkcijfers

Van der Wal geeft aan dat de kijkcijfers een rol spelen in zijn beslissing om de zoektocht naar een ideale wereld te staken. Het programma is dit najaar goed voor gemiddeld zowat 125.000 kijkers en dat mochten er wat de presentator betreft best wat meer zijn. “Dat is wel lastig, ja. Ik denk wel vaker dat er toch wat meer mensen naar de vrucht van onze noeste arbeid hadden mogen kijken.” Naar een verklaring voor dat beperkte kijkcijfersucces is het niet lang zoeken. Met twee uitzendingen per week is De ideale wereld geen dagelijkse afspraak met de kijker. Het helpt ook niet dat telkens wanneer er bijvoorbeeld een voetbalmatch op de kalender staat, er geschoven wordt met het uitzenduur.

De cijfers die De ideale wereld op het traditionele televisiescherm laat optekenen, staan in schril contrast met het digitale succes van het programma. DIW is een vaste gast in de top tien van meest bekeken programma’s op VRT.nu, het digitale platform van de openbare omroep. En de filmpjes uit het programma verspreiden zich in de uren en dagen na uitzending als een lopend vuurtje over social media allerhande.

Wat meteen de vraag doet rijzen of DIW niet het ideale format is om een digitale voortrekkersrol te spelen aan de Reyerslaan door voortaan het traditionele televisiescherm links te laten liggen. “Dat zou ik persoonlijk jammer vinden”, zegt Vermeir. “Ook in ons lineaire schema heeft een programma als DIW zijn waarde.” Eindredacteur Arne Martin loopt net als Vermeir niet meteen warm voor de digitale piste waarbij de focus vooral op de filmpjes ligt. “De ideale wereld is veel meer dan alleen maar een sketchprogramma. Het studiogedeelte blijft voor ons ook belangrijk. Het geeft veel meer voldoening om de filmpjes eerst aan een live studiopubliek te kunnen laten zien. Dat houdt ons scherp. Online is alles veel anoniemer.”

Vacature

Blijft dan nog een belangrijke vraag over: wie neemt de fakkel van Jan Jaap van der Wal over? Vermeir heeft naar eigen zeggen al wat namen in haar hoofd. Maar ze vindt het nog te vroeg om daar nu al iets over te zeggen. “Het moet sowieso iemand zijn met een goed gevoel voor humor. Iemand met een zekere persoonlijkheid ook. En liefst ook iemand die de actualiteit op de voet volgt. (lacht) Misschien moeten we op basis van deze criteria een vacature opstellen?”

Op de redactie van De ideale wereld staat de vervanging van Van der Wal nog niet meteen bovenaan de agenda. “Vorig jaar heeft Jan Jaap al eens laten vallen dat hij aan zijn afscheid dacht”, vertelt Martin. “Een complete verrassing is dit nieuws dus niet. Veel tijd om naar een opvolger op zoek te gaan, is er nu sowieso niet. Met twee afleveringen per week hebben we onze handen meer dan vol. Pas eind april zal het zoeken naar een vervanger echt prioriteit worden.”

Een ideaal profiel voor de volgende presentator van De ideale wereld heeft Martin niet meteen in zijn hoofd zitten. “Net omdat het een programma is dat je als presentator naar je hand kan zetten, zijn er heel wat mensen die in aanmerking komen.” Al denken mogelijk kandidaten beter goed na voor ze hun sollicitatiebrief doorsturen. “Achter de desk van DIW is een van de mooiste plekjes waar je in medialand kan zitten”, zegt Martin. “Maar het is wel keihard werken.”