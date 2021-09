Gezocht: het lelijkste gebouw van China. Bureau zoekt meest bizarre bouwsels van het land

Wat is het lelijkste gebouw van China? Die vraag stelt een Chinese architectuurwebsite. Van een kerk in de vorm van een viool tot een gigantische baboesjkapop die een Mongools hotel blijkt te zijn: 87 bizarre ontwerpen dingen mee naar een plekje in de ‘hall of shame’. Dat schrijft The Guardian.

Dat China vruchtbare grond is voor ambitieuze nationale en internationale architecten is al jaren bekend. Zo ontwierp de bekende Nederlandse architect Rem Koolhaas een gebouw van de nationale omroep in Peking. Dat ontwerp wordt op sociale media lacherig ‘Grote broek’ genoemd, aangezien het gebouw wel wat heeft van twee benen.

Een ander opmerkelijk gebouw is dan weer te vinden in een onafgewerkt themapark in Shijiazhuang. Oost en west lijken elkaar er te ontmoeten, in een opmerkelijke clash tussen een lookalike van de Chinese Hemeltempel en het Amerikaanse Capitol Hill.

Het gebouw van de Chinese nationale omroep CCTV, op sociale media 'Grote broek' genoemd. Beeld EPA

Al meer dan 10 jaar nodigt archcy.com, een Chinese architectuurwebsite, mensen tijdens een jaarlijkse wedstrijd uit om mee te stemmen over het lelijkste gebouw in het land. Met een knipoog proberen de organisatoren mensen aan te moedigen om na te denken over de flexibele definitie van schoonheid.

Dit jaar vindt de ludieke wedstrijd plaats in een ietwat andere context. de Chinese overheid legt immers steeds strengere architecturale regels op. In april dit jaar verbood China zelfs de bouw van “lelijke gebouwen”. Lokale overheden worden aangespoord om erop toe te zien dat gebouwen “passend, economisch, groen en aangenaam om naar te kijken” zijn. Een duidelijke definitie van “lelijke” architectuur gaf de overheid niet.

Een hybride gebouw in een onafgewerkt themapark in Shijiazhuang. Beeld rv

Een vreemd eivormig gebouw in Liuzhou. Beeld rv