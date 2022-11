Gezocht: de vrouw die deze foto nam van zichzelf in 2004

In 2004 vond docent fotografie Carlo Valkenborgh een fotorolletje op straat. Nu, bijna twintig jaar later, wil hij op zoek gaan naar de vrouw die dat rolletje toen wellicht verloor.

Eind oktober vertelde Carlo Valkenborgh, fotograaf en docent fotografie aan de academie van Hasselt, een bijzonder verhaal aan zijn studenten. Een van die studenten was ik, en daarom leest u nu dit. Een stuk dat eigenlijk een opsporingsbericht is. Want Valkenborgh is op zoek naar de vrouw die op deze foto staat.

Het moet in 2004 geweest zijn. Valkenborgh en zijn gezin waren op daguitstap naar Antwerpen. Terwijl zijn vrouw even halt hield aan een etalage, viel zijn geoefende oog op iets groens wat op de stoeprand lag. Het was een filmrolletje. Onmiddellijk raapte hij het op, maar toen kwamen de vragen. Moest hij het ontwikkelen? Zou hij dan niet ongevraagd iemands privéleven binnendringen? En een voyeur zijn?

Tegelijk kon hij zijn grote nieuwsgierigheid niet negeren. Filmpjes ontwikkelen was bovendien zijn beroep. In die tijd was analoog fotograferen nog heel gebruikelijk, de digitale camera’s stonden nog maar in hun kinderschoenen. Valkenborgh had thuis een donkere kamer, waarin hij zijn eigen negatieven ontwikkelde en ook zwart-witafdrukken maakte voor andere fotografen. Dat deed hij elke maandag. Die dag was ‘technische dag’. Toch liet hij het groene Fuji-filmpje acht weken lang links liggen. Op de negende maandag werd het hem te machtig. Zijn scrupules haalden het niet langer van het verstokte ritueel. “Acht en een halve minuut ontwikkelen in HC-110 (vloeibare filmontwikkelaar, red.), in een bad van 20 graden, en zachtjes schudden om de halve minuut”, zoals hij het zelf omschrijft.

Er kwamen 36 familiefoto’s tevoorschijn. Een man, een vrouw, het Rijksdaggebouw in Berlijn, twee kinderen die in de sneeuw spelen. “Volgens vrienden aan wie ik de foto’s wel eens heb laten zien, zouden die sneeuwscènes zich in een park in Brasschaat afspelen”, vertelt Valkenborgh.

Carlo Valkenborghs. Beeld Carlo Valkenborghs

Het moet in 2004 geweest zijn, las u daarnet, dat hij het filmpje vond en dat waarschijnlijk ook de foto’s zijn genomen, maar hij heeft er lang over gedaan om dit jaartal te achterhalen. Alle negatieven die hij ooit ontwikkelde - zo’n 40.000 in totaal - kregen van hem een datum, maar dit rolletje had hij om een of andere reden niet gemarkeerd. Toch is er een aanwijzing: op een van de Berlijn-foto’s poseert de vrouw in een bushokje waarin reclame hangt voor de Duitse vertaling van een boek van de Dalai Lama: ‘Glückregeln für den Alltag, Das neue Buch des Dalai Lama’. Die vertaling verscheen in 2004.

De foto van de vrouw in het bushokje kunnen we niet laten zien om redenen van privacy. Net zoals de foto’s van de man die op een bed in een hotelkamer ligt, of van de kinderen die herkenbaar in beeld zijn gebracht. Maar er is één foto die we wél kunnen publiceren, waarop de vrouw voor de buitenwereld onherkenbaar is. Dat is de foto die u hier ziet: gezeten voor een spiegel, in een badjas en met een handdoek om de haren gewikkeld, neemt ze een foto van zichzelf.

Valkenborgh hoopt dat de vrouw zichzelf wel herkent. Aan haar handen, haar camera, de ringen aan haar vingers. Want hij wil naar haar op zoek gaan. Dat wilde hij al wel eens eerder doen, maar het kwam er nooit helemaal van. Nu het zijn laatste jaar is aan de academie als docent, hakt hij de knoop door.

“Volgend jaar ga ik met pensioen. Dan wordt er een heel hoofdstuk van mijn leven afgesloten. Voor het zover is, wil ik nog enkele dingen afvinken op mijn to-dolijst. Deze mevrouw vinden is daar een van. Ik ben een beetje beschaamd dat het zo lang geduurd heeft. Mijn studenten en mijn echtgenote vonden ook dat het hoog tijd werd (lacht).”

Valkenborgh vermoedt dat de vrouw wel iets van fotografie wist. “De film is over de hele lijn goed belicht, iets wat bij amateurs toch al eens kan mislopen. Ze fotografeerde met een Nikon FM, wat een degelijke camera is. En dit type zwart-witfilm - Fuji Neopan 400 - werd niet door iedereen gebruikt. Waarschijnlijk is ze het rolletje kwijtgeraakt toen ze een ander exemplaar in de camera wilde steken. Misschien wilde ze het even in haar jaszak opbergen, maar stak ze het er per ongeluk naast, ik weet het niet.”

De selfie avant la lettre is alleszins een intrigerend beeld, vindt hij. “Alledaags en tegelijk heel glamoureus. Want behalve in Amerikaanse films dragen toch niet veel vrouwen zo’n gedrapeerde handdoek rond hun haar? Misschien was het dus helemaal geen doorsnee pose, maar heeft ze een scène willen creëren. Ook dat weten we niet.”

Van het moment dat deze foto en dit verhaal hun weg vinden via social media, bestaat de kans dat de vrouw gevonden wordt. Wat hoopt Valkenborgh te vinden? “Mijn enige doel is eigenlijk dat ik deze mensen hun verloren beelden van twintig jaar geleden kan overhandigen. Beelden van toen hun kinderen nog klein waren en ze zelf in een andere fase van hun leven zaten.

“Het kan ook best zijn dat dit gevonden rolletje iets pijnlijks opentrekt voor hen. Misschien is de gezinssituatie veranderd, misschien zijn ze elkaar kwijtgeraakt. In het beste geval kan ik iemand een plezier doen met deze foto’s, in het slechtste geval zullen ze iemand een triest gevoel bezorgen. Ik wil het erop wagen.”

Wie tips heeft over deze vrouw, of wie zichzelf herkent, kan mailen naar carlo.valkenborgh@telenet.be.