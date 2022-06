Geweld, corrupte politieagenten en een falende war on drugs: in ‘We Own This City’ is alles waargebeurd

Op 2 juni 2002 werd de eerste aflevering van The Wire op HBO uitgezonden. Twintig jaar en een streamingrevolutie later is de serie van David Simon en Ed Burns nog altijd een van de hoogtepunten in de seriegeschiedenis. The Wire werd nooit meer geëvenaard als een profiel van een Amerikaanse stad (Baltimore) en van de schade die de war on drugs in alle geledingen van een samenleving aanricht, van de schoolpleinen tot aan de zetels van de macht.

We kunnen het indringende We Own This City moeilijk een vervolg op The Wire noemen, maar Simon (samen met The Wire-schrijver George Pelecanos) keert wel terug naar de havenstad aan de Amerikaanse oostkust, halverwege tussen New York en Washington D.C. Waar The Wire hoofdzakelijk fictie was, gebaseerd op jarenlang onderzoek van de makers en op twee non-fictiewerken over de drugshandel en de manier waarop de politie werkt, houdt We Own This City zich vrij strak aan het onderzoek dat journalist Justin Fenton deed voor zijn gelijknamige boek.

Fenton, net als David Simon ooit een journalist van de Baltimore Sun, onderzocht de opkomst en ondergang van de Gun Trace Task Force, een eenheid van de politie in Baltimore, waarvan in 2018 en 2019 acht leden werden veroordeeld voor allerlei vormen van corruptie. De Gun Trace Task Force leek volledig de vrije hand te hebben in de hele stad, waarvan ze gebruikmaakten door alles en iedereen te beroven. De leden roomden in beslag genomen drugsgeld af, verkochten drugs door en plunderden het politiebudget door krankzinnige overuren te declareren. De groep werd aangevoerd door sergeant Wayne Jenkins (ijzersterke rol van Jon Bernthal) die als een soort God de straten van Baltimore afschuimde, gevolgd door zijn mannen, die bereid waren hem tot in de hel te volgen.

Voor journalist Fenton (en ook in de serie) staat de geschiedenis van dit corrupte team model voor alles wat er fout is aan de strijd tegen drugs, en de manier waarop de Amerikaanse politie gemilitariseerd is, terwijl tegelijk de controle ernstig tekortschiet. In zes afleveringen volgen we het onderzoek van het FBI naar het corrupte team, vanaf 2017, twee jaar nadat de zwarte arrestant Freddie Gray uit Baltimore op 25-jarige leeftijd omkwam door verwondingen die hij in een politiebusje opliep. De zes agenten die bij de arrestatie waren betrokken, werden vrijgesproken, een van de vele voorbeelden van onbestraft extreem politiegeweld.

We Own This City wisselt soms bijna documentaire reconstructies af met een terugblik op de zaken waar Jenkins en zijn team bij betrokken waren. Net als The Wire is het een serie waarbij je alert moet zijn: veel personages, complexe tijdlijnen, hyperrealistisch jargon. En ook hier word je er aan het slot aan herinnerd dat er weliswaar slechte én goede mensen bij de politie rondlopen, maar dat zolang het systeem door en door rot is, de stad Baltimore een voorbeeld is voor het catastrofale falen van de overheid in de drugsoorlog.

We Own This City, nu op Streamz