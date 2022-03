Gevleugelde dieren en dingen: de boeiendste nieuwe boeken

Waarom zijn dieren gaan vliegen? Als vliegen evolutionair zo nuttig was, waarom raakten sommige dieren dan hun vleugels kwijt? De evolutiebioloog Richard Dawkins pluist uit hoe dieren en mensen de zwaartekracht bedwongen. Maar hij schrijft ook over de vlucht van de geest, via wetenschap en verbeelding; van de mythische Icarus tot het elfje Tinkelbel in Peter Pan.

Richard Dawkins, Het wonder van vliegen. Van vogel tot vliegtuig, uitgever Nieuw Amsterdam, 304 p., 27,99 euro. Illustraties Jana Lenzova, vertaling Roelof Posthuma

Kolonisatie en geweld

De in Zanzibar geboren Nobelprijswinnaar Abdulrazak Gurnah Beeld AFP

Eindelijk een vertaling van een vooraanstaande roman van de Nobelprijswinnaar Abdulrazak Gurnah. Paradijs is een coming-of-ageverhaal over de Oost-Afrikaanse jongen Yusuf die plots moet vertrekken en zijn oom Aziz vergezelt. Aziz is een machtige koopman aan wie Yusuf is verpand om de schulden van zijn vader af te betalen. Een roman over een opgroeiende jongen die ‘tegelijk de schoonheid belicht van een Afrika op de rand van kolonisatie en geweld’.

Abdulrazak Gurnah, Paradijs, Meulenhoff, 368 p., 22,99 euro. Vertaling Tinke Davids.

Oprukkende zee

Beeld arie kievit

Filosofe en schrijver Eva Meijer zet de beuk erin met onvervalste klimaatfictie. In De zee nu komt de zee elke dag een kilometer verder Nederland in. Kustpolders lopen vol, boulevards staan blank, de minister-president moet alarmistische persconferenties geven, terwijl Duitsland sportzalen ter beschikking stelt. Een roman over bedreigende natuur en de mens die zichzelf heruitvindt.

Eva Meijer, De zee nu, Cossee, 236 p., 22,99 euro.