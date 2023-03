‘Gestrand op Honeymoon Island’: mogelijk toekomstige televisiehit, made in Belgium

De nieuwste televisiehit zou wel eens uit België kunnen komen. In de hoop op internationaal succes sloegen ze bij VTM 2 de handen in elkaar met de Deense bedenkers van Blind getrouwd. Het resultaat, Gestrand op Honeymoon Island, moet na Vlaanderen ook de rest van de wereld veroveren.

Elk verhaal moet ergens beginnen. In het geval van Gestrand op Honeymoon Island is dat in een Londens hotel, waar in een tot de nok gevuld klein projectiezaaltje zowat zeventig internationale televisiebonzen de eerste aflevering van het programma te zien kregen. Die vertoning moet de start vormen van een internationale veroveringstocht, met een bende Deense creatieven en een kleine Vlaamse zender als spilfiguren.

Maar eerst spoelen we heel wat maanden terug, naar het moment waarop Rasmus Steentoft, creatief directeur bij het Deense productiehuis Snowman, zijn baas op bezoek krijgt. Steentoft is een van de bedenkers van Blind getrouwd, een realityformat dat ondanks het redelijk geschifte uitgangspunt – wildvreemden stappen met elkaar in het huwelijksbootje – uitgroeide tot een internationaal succes. Aan dat succes willen ze bij Snowman maar wat graag een vervolg breien. En dus krijgt Steentoft de opdracht een programma te bedenken dat het uitgangspunt van Blind getrouwd met survivalelementen combineert.

“Ik was daar niet meteen wild enthousiast over”, bekent hij. “Tot ik begon na te denken over hoe dat er dan uit zou kunnen zien. Het beeld van een pas gehuwd koppel, in hun doorweekte trouwkleren, aangespoeld op het strand van een paradijselijk eiland. (lacht) Daar kon ik wel wat mee.” Het is datzelfde beeld dat ook Kristine Willems, channelmanager bij VTM 2, overtuigt. “Een trouw tussen wildvreemden op een paradijselijke locatie, om de pas gehuwden dan meteen te verhuizen naar een onbewoond eiland waar ze drie weken lang moeten zien te overleven: in mijn hoofd klopte dat meteen.” Willems aarzelt niet en hapt toe.

Tot grote vreugde van Tim Gerhatz, managing director bij Red Arrow Studio’s en de man die het format wereldwijd aan de man moet brengen. “Het is niet gemakkelijk om zo’n idee dat enkel op papier bestaat te verkopen. De televisiewereld is volop in transformatie. Veel zenders reageren op die veranderingen door risico’s te mijden. Er zijn binnen Europa maar weinig zenders meer die zich aan zo’n nieuw format durven te wagen.”

Eerlijkheid en authenticiteit

Wat ook niet helpt, is dat je de korte samenvatting van Gestrand op Honeymoon Island met wat slechte wil kunt lezen als een poging om met het uitgemolken reality-genre net nog één stapje verder te gaan. “Op basis van de pitch zou je inderdaad next level reality kunnen verwachten”, geeft Gerhatz toe. “Maar het programma gaat net de andere richting uit. We voegen opnieuw eerlijkheid en authenticiteit aan het realitygenre toe.”

“Het is bijna een sociaal experiment”, vult Steentoft aan. “We zijn tijdens de voorbereiding op een heleboel interessante studies gestoten waaruit bleek dat het samen tot een goed einde brengen van zware, lastige uitdagingen voor een verhoogde aantrekkingskracht tussen mensen kan zorgen. Die theorie brengen wij in de praktijk.” Ook Kristine Willems begrijpt dat er vragen bij het format worden gesteld. “Maar alles hangt af van de manier waarop je zo’n programma maakt. We konden Gestrand op Honeymoon Island heel luid en over the top gemaakt hebben, maar dat is gewoon niet de manier waarop we dat in Vlaanderen doen.”

Wat dat betreft zaten de Deense bedenkers en de Vlaamse makers meteen op dezelfde golflengte. “Je kunt aan zo’n format later altijd nog toeters en bellen toevoegen”, vertelt Steentoft. “Het omgekeerde is veel moeilijker. Toen we tien jaar geleden met Blind getrouwd startten, hebben we het op dezelfde manier aangepakt. De eerste, Deense versie was bijna een documentaire. De spectaculairdere versies die nu in andere landen te zien zijn, kwamen pas later.” Niet alleen de gedeelde visie op de hoeveelheid toeters en bellen zorgde ervoor dat de Denen graag de handen in elkaar sloegen met hun Belgische collega’s. Ook commerciële overwegingen speelden een rol, zo blijkt. “België heeft de voorbije jaren naam gemaakt in de internationale entertainmentindustrie”, vertelt Gerhatz. “België is een innovatief televisieland. Wanneer bij jullie iets nieuws gemaakt wordt, willen mensen die professioneel met televisie bezig zijn dat wel gezien hebben.”

Dat hun nieuwe format uiteindelijk op een relatief kleine zender als VTM 2 terechtkomt, nemen de Denen voor lief. “Goede ideeën starten wel vaker op kleine zenders”, zegt Gerhatz. “Het allereerste seizoen van Blind getrouwd was in Denemarken ook op het kleine DR3 te zien. Pas daarna is het naar het veel grotere DR1 verhuisd. Grotere zenders zijn minder geneigd om risico’s te nemen. Die kiezen voor stabiliteit. Kleine zenders zijn vaak hongeriger.” Het helpt ook dat internationale kopers tegenwoordig minder afgaan op kijkcijfers dan vroeger. “Er wordt tegenwoordig meer gekeken naar de band of de connectie die kijkers met een programma voelen”, legt Steentoft uit. “Bij streamingdiensten bijvoorbeeld bepaalt dat of kijkers al of niet willen betalen om het te zien.” Of Gestrand op Honeymoon Island zo’n programma wordt, valt nog af te wachten. Maar de sterren staan alvast goed geloven bedenkers, makers en verkoper. Wat ons terug naar dat Londense hotel brengt. “De interesse in het programma is groter dan we vooraf konden inschatten. Anders hadden we wel een grotere cinemazaal geboekt.”

Gestrand op Honeymoon Island, vrijdag eenmalig op VTM daarna elke dinsdagavond op VTM 2