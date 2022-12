Gesofisticeerd roofdier en gewetenloze sekstrafikante: nieuwe docu zoekt uit wie Ghislaine Maxwell is

“Je wist nooit van welke tropische locatie ze kwam ingevlogen. Ze was net een Bond-personage”, klinkt het in de Netflix-docu Filthy Rich over Ghislaine Maxwell. Decennialang cultiveerde de Britse übersocialite een waas van mysterie. Met – in haar gloriejaren - steeds die wat angelieke glimlach om haar mondhoeken.

De dochter van de brutale mediamagnaat Robert Maxwell was innemend, zo vertellen insiders, maar ook ijdel én controlezuchtig. Moeiteloos ontpopte ze zich tot het middelpunt van elk high society-feestje. Niet verbazingwekkend: “Ze stond dankzij haar vader al aan de top van de sociale ladder.” Opvallend was haar vroege voorkeur voor smerige grappen, seksuele insinuaties en erotische spelletjes. En nét door haar charmecapaciteiten kon ze op slag veranderen in “een gesofisticeerd roofdier”, weliswaar met fluwelen blik en in een hermelijnen mantel. Of: “Als ze een haai was, zou ze een grote witte haai zijn”.

En dat werd ze, nadat haar vader in 1991 naakt van zijn jacht (de ‘Lady Ghislaine’) tuimelde én een gigantische frauduleuze schuldenberg naliet. Op zoek naar een manier om haar luxeleventje na zijn dood te handhaven, ontmoette ze in New York de schimmige geldmagnaat Jeffrey Epstein en werd een tijdlang zijn vriendin; later compagnon de route en sister in crime. Maxwell faciliteerde zijn onverzadigbare misbruik van jonge vrouwen en ronselde potentiële slachtoffers aan schoolpoorten. Het vervolg is bekend: nadat Epsteins sinistere praktijken rijkelijk laat aan het licht kwamen en hij zich in de gevangenis van zijn leven beroofde, kwam Maxwell zelf in het vizier. Intussen zit ze een gevangenisstraf van 20 jaar uit, als gewetenloze sekstrafikante.

Ghislaine Maxwell: Filthy Rich is een sequel bij de vierdelige, vaak ontluisterende Netflix-reeks over Epstein uit 2020 en borduurt daar té opzichtig op voort. De documentaire eet van alle walletjes maar Maxwell glipt de makers door de vingers. Opnieuw eindeloze dronebeelden van Palm Beach of de Maagdeneilandenranches van Epstein of batterijen advocaten die elkaar pluimen op de hoed steken qua doortastendheid. Was het nodig om slachtoffers als Annie Farmer of Liz Stein nog maar eens pijnlijk lang in hun geheugen te laten peuteren?

Former friends van Maxwell, zoals Christopher Mason of de Franse designer Robert Couturier, schetsen op sardonische toon talloze strapatsen uit Maxwells wilde societyleven of over haar plotse inzet voor de oceanen. Couturier vond dat Maxwell “stonk naar zonde”. Een andere getuige zegt dat Maxwell er prat op ging dat Epstein om medische redenen drie orgasmes per dag nodig had. Maar hoe zat het met hun eigen band met de power of privilege? Waarom bleven bepaalde potjes zo lang gedekt? Storender is de nattevingerpsychologie die de hele docu impregneert. Had Maxwell werkelijk Epstein als ersatz-vader op het oog? Twijfelachtig, als je ziet hoe berekend ze te werk ging.

Te zien op Netflix.