Geschiedenis als ‘gesproken dagblad’, een privédetective zonder geheugen of zicht, en frieten met pickles: dit zijn uw favoriete podcasts

Sporters over hun passie

De Jogclub, een podcast over sporten waarin twee multisporters (Seppe Odeyn en Robrecht Paesen) andere bekende sporters uitnodigen om het te hebben over hun carrière of huidige sportevents. Zijn onder anderen al gepasseerd: Frederik Van Lierde, Fred Deburghgraeve, Dixie Dansercoer, Jurgen Van den Broeck, Hanne Claes, Bart Swings, Karel Sabbe, Noor Vidts. Ook minder bekende sporten, maar daarom niet minder interessante, komen aan bod.

Koen Miseur (36), Leuven

Geschiedenis als ‘gesproken dagblad’

Tijdens het wandelen met de hond vind ik Geschiedenis voor herbeginners de ideale wandelpartner. Op een leuke en luchtige manier vertelt Jonas Goossenaerts over de recente en minder recente geschiedenis die de wereld geschapen heeft tot op de dag van vandaag. Het is ingekleed als een ‘gesproken dagblad’ met getuigenissen van toen ingesproken door talloze bekende en minder bekende stemmen. Als je iets wilt bijleren over geschiedkundige feiten met hier en daar een zijspoor, raad ik deze podcast ten zeerste aan.

Marie-Elise Deknudt Van den Berghe (26), Bellem

Popgeschiedenis en wijn

Wouter Berlaens Bassed in Belgium presenteert je meer verhalen uit de Belgische popgeschiedenis dan je ooit ergens anders zou kunnen vinden. Inclusief goede wijntips en hilarische anekdotes die op een fantastische manier aan elkaar gepraat worden.

Bart Walravens (50), Mortsel

Geschiedenis met humor

The Rest Is History van Tom Holland & Dominic Sandbrook. Tweemaal per week fileren deze twee Britse historici thema’s allerhande, van de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd tot de top 10 van eunuchen aller tijden. Elke aflevering duurt maximaal 1 uur, is doorspekt met humor en heeft vaak een expert over het thema te gast. Zo dook Bart Van Loo al tweemaal op om het over de Bourgondiërs en Jan Van Eyck te hebben.

Daarnaast is er Empire van de Britse historicus William Dalrymple en journaliste Anita Anand. In het verleden hebben ze het in meerdere afleveringen al gehad over de Oost-Indische Compagnie en het Ottomaanse Rijk. Onlangs zijn ze begonnen aan een groots opgezette geschiedenis van de slavernij vanaf de oudheid, waarbij ze verder kijken dan de simplismen die vandaag de dag het publieke debat domineren.

Carlos Frias Madrid (41), Vilvoorde

Griezelen

Een Engelstalig audiodrama om van te griezelen: Malevolent. De privédetective Arthur Lester wordt wakker zonder geheugen en zonder zicht. Een mysterieuze stem in zijn hoofd heeft controle over zijn ogen en gidst hem door de horror die zal volgen.

De premisse is een excellent uitgangspunt voor een podcast omdat je net als het hoofdpersonage niets kan ‘zien’. Met verschillend klinkende stemmen en een enorm professionele audiokwaliteit zou je het bijna niet geloven, maar deze podcast is een volledig eenmansproject.

Mirte Verhaert (27), Antwerpen

Hoorspel next level

Batman Unburied is niet zomaar een podcast, maar een hoorspel next level, waarin een onwaarschijnlijke Batman het opnieuw opneemt tegen de duistere krachten van Gotham City. Fantastische stemacteurs en waanzinnige geluidseffecten maken dit spannende verhaal tot een waar plezier om te beluisteren.

Joerie Osaer (42), Oostende

Frieten met pickles

De frietcast van Petra De Pauw. Superleuke interviews met BV’s, met een vleugje humor en frietjes met pickles.

Natascha Van der Stockt (45), Erpe-Mere

Wat als je de moeder bent van een moordenaar?

De kunst van het verdwijnen brengt drie verhaallijnen die elk afzonderlijk al een hele podcast zouden kunnen dragen. Ontroerend, intrigerend en soms persoonlijk.

Bloedband: wat als je opeens de moeder bent van een moordenaar? Ik denk soms nog steeds aan de moeder en zus van aflevering 1, aan hoe boos en gekwetst ze zijn en tegelijkertijd een onverklaarbare liefde blijven voelen. Hoe ze in de war zijn door de loyaliteit, de inbreuk op hun eigen leven en het delict.

Kelly De Muyt (28), Oostkamp