Gerenoveerd Herman Teirlinck-huis opent dit weekend

De voorbije jaren floreerden er al diverse activiteiten, nu start de werking intenser. Zaterdag is er een uitverkocht programma met onder meer Jan Decleir, Jeroen Olyslaegers, Chris Lomme, Josse de Pauw en Sachli Gholamalizad. De hele maand november volgen evenementen en optredens.

“Het Herman Teirlinck-huis wordt niet enkel een publieksplek, maar ook een creatieplek, waar makers in residentie in afzondering kunnen werken aan een nieuw project”, aldus bezieler Sigrid Bousset van de vzw Het Huis van Herman Teirlinck. Ze merkt dat de nood aan residentieplekken voor kunstenaars en schrijvers toeneemt. “Omdat het huis dicht bij het dorp ligt zal het de gemeente Beersel een bijzondere dimensie geven. Ook een film over Herman Teirlincks activiteiten wekt het huis tot leven.”

Herman Teirlinck (1879-1967) ontwierp destijds de charmante woning zelf (wellicht met de hulp van zijn vriend Henry Van de Velde) en bewoonde ze tot zijn dood. Vanaf de Uwenberg keek hij vanuit zijn werkkamer uit over de kronkelende Zenne en de Zennevallei, die hij het ‘Brueghelreservaat’ noemde. “Stapsgewijs bouwen we een culturele werking uit op deze bijzondere en bezielde plek. De auteur, de theaterman, de culturele persoonlijkheid, het huis, de tuin, de omgeving, het landschap, alles vloeit er samen”, aldus Bousset. “We brengen later ook podcasts, een zomerfestival en een salon met David Van Reybrouck als gastheer.”

Het beschermde pand, aangekocht door Gino Coorevits in november 2017 en in erfpacht gegeven aan de vzw Het huis van Herman Teirlinck, kreeg in juni 2018 van de Vlaamse Gemeenschap het statuut ‘open erfgoed’. In januari 2019 werd het restauratiedossier goedgekeurd. De nu afgeronde restauratie kostte zo’n 365.000 euro, de nieuwbouw 281.500 euro. Voor de culturele werking kreeg de vzw jaarlijks al 75.000 euro werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid.