Georges-Louis Bouchez in ‘Special Forces’: een schijnbaar verwaande fils à papa die op haast karikaturale wijze de mist in gaat

“Georges, komaan!” “Georges, helpen jong!” “Allez, Georges, we zijn ons kapot aan ’t zweten!” “Ik heb soms het gevoel dat hij dat hier al heeft opgegeven en gewoon redeneert: ik stop morgen, ik wilde gewoon één dag meedoen.” “Bij momenten dacht ik dat ik die jerrycan alleen aan het dragen was.”

Jazeker, ene Georges kreeg in de eerste aflevering van Special Forces een bak gefoeter over zich heen. Dit programma, waarin een schare bekende Vlamingen “de zwaarste opleiding ter wereld” volgt, zoals de perstekst ons voorschrijft, vol “meedogenloze fysieke en psychologische tests, slaapgebrek en honger”, schoof algauw listig het gedroomde televisionele kneusje naar voren die de toorn van zijn pelotonmakkers diende te slikken: een schijnbaar verwaande fils à papa die tijdens de militaire opleidingsproeven op haast karikaturale wijze de mist inging. Hij vertikte het de opdrachten correct uit te voeren en slofte steevast nurks achteraan de sliert driftig ploeterende collega’s.

“Dat ge niks kunt betekenen voor het team, da’s één ding, maar dat ge het team tegenwerkt, dat is not done”, zo veegde een van de leidinggevende Special Forces-veteranen Georges aan het einde van de episode de mantel uit. Het kneusje in kwestie keek gespeeld beteuterd, maar verkneukelde zich wellicht om de exposure die zijn deelname hem schonk, ook al kwam hij allesbehalve fraai uit de strijd. Oh well, altijd geinig om onvervalste narcisten zichzelf in ’t hemd te zien zetten ter vermaak van de Vlaamse kijkbuiskinderen.

'Special Forces'-deelnemers Ann Wauters, Dirk Van Tichelt, Steven Laureys, Laura Tesoro, Francesco Planckaert, Francisco Schuster, Davy Parmentier, Hannelore Simoens, Koen Wauters, Nick Bril en Georges-Louis Bouchez. Beeld VTM

“Als ik hierna nog steeds geen minister word, weet ik het ook niet meer”, pufte Georges in de taal van Voltaire toen hij een twintig meter hoge toren in het midden van de Marokkaanse woestijn moest afdalen middels de facedown, een techniek om via veiligheidsriemen verticaal over de wand van een gebouw te lopen. Even later liet hij doodleuk collega-deelnemers zoals Koen Wauters, Laura Tesoro, Francesco Planckaert en judoka Dirk Van Tichelt loodzware jerrycans sleuren door bovenvermelde woestijn, een tafelberg op, zonder zelf een klap uit te voeren. “Je bent een gewicht voor de groep”, zo prentten zijn oversten hem ’s avonds laat tijdens een strenge debriefing in.

Wie zou er in de regiestoel hebben gezeten bij deze telegenieke karaktermoord op MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez? Bart De Wever? Frank Vandenbroucke? Jean-Luc Crucke? Zaten zij met z’n allen knus in de regiekamer, bordje tajine op schoot en een muntthee op een bijzettafeltje, zij aan zij met de Special Forces-oversten? En zagen zij misschien over het hoofd dat in een land waar calimero’s worden gevierd die aanpak niet de briljantste is? Rira bien qui rira le dernier, hè Georges-Louis?

Elke maandag om 20.35 uur op VTM