George R.R. Martin, de schrijver achter ‘Game of Thrones’ en ‘House of the Dragon’: ‘Kritiek en scepsis horen er nu eenmaal bij’

In de vijf jaar dat de bazen van HBO intens nadachten over een waardige opvolger van de hitreeks Game of Thrones was er één idee dat George R.R. Martin maar bleef aanreiken: het verhaal van de op draken rijdende Targaryen-familie, over hun opkomst en hun val, dat zich bijna 200 jaar voor de gebeurtenissen van Game of Thrones afspeelt.

Er was enige terughoudendheid in de gelederen van HBO om een serie te maken die, net als het origineel, ging over een strijd om de IJzeren Troon. Schrijvers die aan het Targaryen-concept werkten, kwamen en gingen, maar Martin wilde niet opgeven.

Nadat HBO een pilootaflevering van een aparte Thrones-prequel had opgenomen - en geannuleerd - won Martins volharding het pleit. Eind 2019 werd House of the Dragon besteld als reeks. Martin is de bedenker, samen met Ryan Condal.

De inzet is hoog voor HBO. Een succes kan een aanwijzing zijn voor de levensvatbaarheid van een ‘Cinematic Game of Thrones’-universum. Een middelmatige prestatie (of slechter) zal de vraag oproepen of miljoenen kijkers wel zitten te wachten op meer Thrones-series (die al gepland staan). De reacties na de eerste aflevering zijn alvast veelbelovend.

In een gesprek eind vorige maand vertelde Martin, die al drie decennia minutieus aan het Thrones-universum sleutelt in zijn boeken, onder meer waarom hij zo gewonnen was voor het idee.

Twee schrijvers werkten aan de ontwikkeling van uw Targaryen-verhaal en het ging nergens heen. Waarom bleef u erop aandringen?

“Ik wilde het niet laten vallen. Er was al veel materiaal, en het had alles waarvan ik dacht dat we het nodig hadden voor een succesvolle vervolgserie. Het had de intrige rond de IJzeren Troon. Het had de grote families en huizen die het tegen elkaar opnamen. Het had draken - heel veel draken - en gevechten en verraad.”

House of the Dragon heeft dezelfde thema’s als Game of Thrones: familierivaliteit, de strijd om de troon. In welk opzicht verschillen ze?

“Game of Thrones en mijn boekversie, Een lied van ijs en vuur, is in sommige opzichten een klassieke ‘high fantasy’ in de stijl van Tolkien en veel schrijvers die daarna kwamen. House of the Dragon is meer historische fictie met wat draken erin gegooid. Het is als een shakespeareaanse tragedie.”

Het is iets meer dan drie jaar geleden dat Game of Thrones eindigde op een manier die veel fans teleurstelde. Wat vond u van het einde?

“Een van de vragen die in de latere seizoenen van de reeks terugkwamen was: na hoeveel seizoenen stopt het? En Game of Thrones-makers David Benioff en Dan Weiss zeiden al jaren dat ze de reeks in zeven seizoenen wilden afronden. Nu, zeven werden er acht, want het achtste seizoen is eigenlijk de tweede helft van het zevende seizoen - het is één lang seizoen.

“Ik vond nooit dat zeven of acht seizoenen voldoende waren. Ik heb gepleit voor en echt aangedrongen op tien seizoenen, en we hadden zelfs tot twaalf kunnen gaan. Er is genoeg materiaal - en er zal zeker genoeg materiaal zijn als ik de laatste twee boeken af heb - om het twaalf seizoenen vol te houden.

Matt Smith als Prince Daemon Targaryen 'House of the Dragon'. Beeld AP

“Maar ik verloor de strijd, en we zijn voor acht gegaan. Ik denk dat de wrevel over die laatste seizoenen niet alleen ging over wat er zoal gebeurde, maar ook over het feit dat het te plotseling gebeurde. Het was niet goed opgebouwd. Als we tien of twaalf seizoenen hadden gehad, denk ik dat dat beter had gewerkt.”

Gezien de felle reacties na die finale: hoe bezorgd bent u bij de start van de nieuwe serie? Vreest u dat kijkers uitgekeken zullen zijn op het ‘Thrones’ universum, of de serie bij voorbaat met de grond gelijk zullen maken?

“Ik zie de opmerkingen online wel, en soms mailen kijkers me zelfs rechtstreeks. Ik maak me ook zorgen over mijn boek. Zoals je weet komt The Winds of Winter erg laat - het laatste boek dateert van elf jaar geleden, en mensen zijn daar boos over. Maar om hoeveel mensen gaat het?

“House of the Dragon en andere spin-offs die nog komen, en The Winds of Winter die eraan komt, zullen sowieso kritiek oogsten, en scepsis van mensen die het niet eens een kans willen geven. Dat hoort erbij.”

Stel: House of the Dragon wordt een enorm succes. Wat is dan de ultieme ambitie: een hele rist Thrones-series?

“Wel, we zijn al een aantal andere spin-offs aan het ontwikkelen. Er is het Jon Snow-vervolgverhaal. De rest zijn allemaal prequels. Er is Ten Thousand Ships, over Nymeria - dat speelt zich zo’n duizend jaar eerder af en gaat over hoe de Rhoynar naar Dorne kwamen. Dat is een Odyssee-achtig epos. Er zijn de negen reizen van Corlys Velaryon, de Zeeslang. Dat zou ons naar plaatsen in de wereld brengen die we nog nooit gezien hebben.

“We hebben concepten voor tekenfilmseries, waarvan er één zich afspeelt in Yi Ti, een soort fantasieversie van het keizerlijke China of het Verre Oosten. We hebben daar een geweldig scenario voor.

“Uiteraard zullen niet alle series die we aan het ontwikkelen zijn ook daadwerkelijk uitgezonden worden. Maar ik hoop dat enkele het scherm halen.”

Is er een model dat u bewondert of in gedachten hebt? Zoals Marvel?

“Ik hou van Marvel, ik hou van de verscheidenheid van de reeksen. Maar een ander model dat ik interessant vind, is de oude Amerikaanse Mary Tyler Moore Show. Die reeks genereerde een paar spin-offs. De spin-off waar ik echt enthousiast van werd was Lou Grant. De makers namen een personage uit een sitcom en maakten van hem de held van een serieuze journalistieke reeks. Zo’n verscheidenheid zou ik ook graag zien in onze series.”

Voor House of the Dragon groen licht kreeg, filmde HBO een pilootaflevering voor een serie die zich duizend jaar voor de gebeurtenissen van Game of Thrones afspeelt. De reeks werd uiteindelijk geannuleerd. Wat was er mis mee?

“Ik heb die pilootaflevering nooit gezien. Om wat voor reden ook willen ze mij die niet laten bekijken, dus ik weet het niet.

“Het was in sommige opzichten uitdagender als concept, omdat ze ver terug in het verleden gingen. De Lange Nacht wordt hier en daar in mijn boeken genoemd, maar het is een oude gebeurtenis waar mensen verhalen over vertellen - zoals de Tuin van Eden of de bijbelse zondvloed.

“Ik weet nog dat ik tijdens de ontwikkeling zei: ‘Dit is alsof je een Sopranos-prequel maakt en een verhaal vertelt over de Etrusken, de voorouders van Tony Soprano. Een reeks over holbewoners.’ Zo ver gingen ze terug in de tijd.”

Hoe betrokken was u bij House of the Dragon - meer of minder dan bij de originele serie Game of Thrones?

“Ik ben veel meer betrokken bij House of the Dragon dan ik was tijdens de laatste seizoenen van Game of Thrones. Let wel: ik was zeer betrokken bij de eerste seizoenen van Game of Thrones: seizoen één tot en met vier. Ik schreef niet alleen een scenario, ik had een zeg bij de castings van alle acteurs. Ik las de scenario’s. Ik praatte met Dan en David. Ik bezocht de set. Maar naarmate de jaren verstreken, werd die betrokkenheid minder en minder.”

Zullen uw komende boeken afwijken van Game of Thrones, de tv-serie?

“Het verhaal is nog in volle ontwikkeling, het komt tot mij terwijl ik het schrijf. Ik heb altijd geweten dat als de serie verder zou gaan dan mijn boeken - en dat had ik eerlijk gezegd in het begin niet verwacht -, de makers een andere richting zouden inslaan dan ik in de boeken zou volgen.

“Nu, terwijl ik de boeken schrijf en alsmaar meer progressie maak en het verhaal langer wordt, komen er ideeën in me op en nemen personages me mee in richtingen die zelfs verder gaan dan waar de serie naartoe ging.

“Ik denk dus dat jullie, wanneer de boeken Winds of Winter en later hopelijk Dream of Spring uitkomen, zullen zien dat mijn einde heel anders is.

“Er zullen ook gelijkenissen zijn, grote momenten waarover ik David en Dan vele jaren geleden al vertelde, toen ze me bezochten in Santa Fe. Maar we hadden maar twee, drie dagen samen, dus ik heb ze niet alles verteld.

“En zelfs sommige dingen die ik ze vertelde veranderen nu terwijl ik ze aan het schrijven ben. Ze zullen dus anders zijn. En dan is het aan de lezers en de kijkers om te beslissen welke ze beter vinden, en erover te discussiëren.”

Wanneer zullen de boeken klaar zijn?

“Geen commentaar. Ik kom elke keer in de problemen als ik een antwoord geef op deze vraag. Ik zei tien jaar geleden ‘Ik moet volgend jaar klaar zijn’. En toen was het het volgende jaar niet klaar en klonk overal: ‘George heeft tegen ons gelogen.’

“Ik ben niet goed in het voorspellen van zulke dingen. En een deel ervan hangt af van hoeveel andere onderbrekingen er zijn en zo. Ik ben goed bezig, dus ik ben optimistisch. Maar ik ga geen voorspellingen doen.”

© The New York Times Company