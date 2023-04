Gentse stichter van het legendarische dancelabel R&S blikt terug op wilde jaren: ‘Ik heb een onfeilbare neus voor ruw talent’

“Renaat? Da’s ne complete zot.” Zelden klonk de publieke opinie zo eensluidend bij een voorafgaande enquête. Maar net zo goed, of net daarom, wordt de drijvende kracht achter het Gentse platenlabel R&S een briljante visionair en notoire durfal genoemd door mensen uit de muziekindustrie. In 1992 was hij het ook die via een sublabel van R&S Selected Ambient Works 85-92 uitbracht, het legendarische debuut van Aphex Twin. Maar net zo goed had hij het talent van James Blake meteen in de smiezen, en korter geleden nog de power van het briljante Gabriels. “Ik sla af en toe ook de bal mis”, grinnikt hij gemeenzaam wanneer we hem en zijn vrouw Sabine in Gent ontmoeten. “Maar daar is niets verkeerds mee. Een rijke zakenman zal ik sowieso nooit worden. Maar ik heb wél een onfeilbare neus voor ruw talent en diamanten die nog geslepen moeten worden. Jammer dat je daar geen geld als slijk mee verdient.”

De legende wil dat u binnen vijf seconden muziek weet of u de artiest in kwestie zult tekenen. Lijkt me sterk.

“Twéé seconden. Nee, echt. Instinctief heeft iedereen dat trouwens, geloof ik. Een song trekt je aan of niet. Maar ik luister misschien beter dan anderen naar dat buikgevoel. Onlangs had ik dat nog met een nummer dat klonk als Herbie Hancock op steroïden, en een andere track die Prince volgens mij geschreven had kunnen hebben. Binnen twee seconden voel ik dat alles helemaal goed zit, en dan bevestig ik dat gevoel door er nog eens twintigduizend keer opnieuw naar te luisteren.

“Zo moeilijk is het niet om talent te herkennen. Wat het mij vandaag hooguit moeilijker maakt, is dat ik het grote publiek niet langer wil pleasen. In de beginjaren moest dat natuurlijk om te overleven: new beat sloeg hard aan, dus verkochten we ook die platen als zoete broodjes. En op die manier kon ik net zo goed mijn eigen darlings onderdak geven. Maar dat wilde ik al gauw niet meer. Die arrogantie heeft ertoe geleid dat R&S nog steeds bestaat: we hebben een eigen gezicht. Van alle toonaangevende labels uit die periode blijven misschien alleen WARP en Ninja Tune nog over. Tegelijk zijn er heel wat labels met een duidelijke visie opgehouden te bestaan. Daarom wil ik nog minder dan vroeger duidelijk zijn. Als ik iets hoor dat van ‘boem-tsjak’ gaat, of zo’n aanzwellende drum-roll heeft, is de opwinding meteen weg. Ik wéét wel dat het zal werken op de dansvloer, but who fuckin’ cares?”

Wat is er doorheen de jaren veranderd?

“De markt van dance is hopeloos verzadigd. De industrie heeft het overgenomen, en voor mij is het een flatliner geworden. Ik vind er totaal geen zak meer aan: het draait allemaal om commercie en het is een circus geworden waarin iedereen braaf zijn rol speelt. Iedereen in techno droomt ervan om de nieuwe Messi te worden, en op Tomorrowland zie je een massa carnaval vieren. Ik breek dat niet af, écht niet. Chapeau voor die twee broers (Manu en Michiel Beers, GVA). Je moet het godverdomme maar durven om zoiets groots als Tomorrowland op te zetten in België. Maar het boeit me nauwelijks.

“Onze belangrijkste markt is nu Amerika geworden. Ironisch eigenlijk: de hausse van elektronica is bij hen begonnen met commerciële dubstep à la Skrillex, maar daar ontdekken ze nu ook spannender genres, en groeit R&S met dertig procent per kwartaal. Allemaal dankzij college radio. Dankzij In Order To Dance 4.0, die we als visitekaartje gebruiken, bloeit daar iets open.”

In 1989 verzamelden jullie op In Order to Dance voor het eerst de clubhits van toen. Doet In Order to Dance 4.0 dan hetzelfde?

“Die ‘4.0' verwijst in de eerste plaats naar onze verjaardag. Maar tegelijk willen er ook duidelijk mee maken dat we ondertussen vier decennia vérder staan. Iedereen heeft altijd de mond vol over de gouden jaren van R&S, ergens vooraan de nineties. Namen als Joey Beltram en Aphex Twin volgen dan meestal. Maar die tijd ligt alweer ver achter ons. Deze compilatie luidt een nieuw begin in, zelfs al slingeren sommige tracks al jaren rond.”

Op wie zou u nu uw geld durven inzetten?

“Daniel Avery. Die zat bij Mute, maar is nu vrij op een paar naweeën van zijn laatste album na. Hem wil ik heel graag tekenen. Avery is ‘Glastonbury full-on’. Het duo Overmono vond ik ook prachtig, maar bij hen voel ik hun label XL te veel sturen. Ze dreigen iets te commercieel en afgelikt te worden, dat hoor ik aan de singles. Maar ik blijf benieuwd want ik vond hen voordien de Kraftwerk van deze tijd.

“Verder ben ik nu bezig met een veertig minuten durende track van Underworld, ‘Appleshine’. Die song verscheen in coronatijd, maar daar is te weinig mee gebeurd. Ik heb een remix laten maken, die ze geweldig vonden. Rick Smith stuurde me zelfs een bericht: “I fuckin’ love this. My favourite remix in my living memory of one of our tracks. It’s inspired, glorious, sparkling fuckin’ noise and very clever.” Kippenvel... Volgend jaar zal daar meer mee gebeuren. Ik zal Universal eens een les leren (lacht). Ze zijn ondertussen ook niet langer bij hen getekend. Even heb ik overwogen om met grof geld te smijten om hen te tekenen. Ik zou zwaar over mijn budget heen gegaan zijn.”

Wat drijft u op zo’n moment?

“Arrogantie en narcisme. Ik ben de grootste narcist ter wereld. (Kijkt naar onze verbouwereerde blik) Dat is een grap. Nee, corona heeft me verrassend genoeg heel veel deugd gedaan. Ik was de Britten aan wie ik het bestuur van R&S had overgelaten na 2006 kotsbeu, en die heb ik buitengesmeten. Sabine, mijn rots in de branding, die kent me ook door en door. I’m easily bored. Ik moet enorme risico’s nemen, om het gevoel te krijgen dat ik leef. Het moet spannend zijn.”

R&S werd heel lang gezien als een technolabel. Niet onterecht, maar uw liefde voor andere genres zoals funk, jazz en soul waren altijd voelbaar. Stoorde dat imago u?

“Jazz en soul waren mijn eerste muzikale liefdes. Thuis waren we met negen kinderen. Wanneer mijn broers en zussen gingen slapen, sloop ik naar de trap om te luisteren naar de jazz die beneden uit mijn vaders radiotoestelletje klonk. Als je luistert naar de muziek van ons label, hoor je nog altijd diezelfde liefde voor jazz. Maar als je het hebt over techno… Wat is techno eigenlijk? Het is een oprechte vraag, want ik weet het niet meer. De eerste elektronische hit, nog lang voor Kraftwerk, komt uit 1956, is wit en heet ‘Popcorn’. Nu gij.”

Sabine: “(Kijkt bedenkelijk) Wees voorzichtig.”

Ik ben geneigd om uw vrouw te volgen. In 2021 klaagde Raj Chaudhuri u aan voor discriminatie. Die werkte vanuit het Londense hoofdkantoor van R&S als scout. Hij voerde aan onrechtmatig ontslagen te zijn omwille van racisme.

“Ik ben daar nog steeds kapot van. Ik werd over de hele lijn vrijgesproken, en de rechtbank noemde Chaudhuri zelfs ‘berekend en achterbaks’. Er werd ook bevestigd dat hij me had gechanteerd. Maar het kwaad was al geschied: de uitkomst van de zaak is nergens gepubliceerd, terwijl de beschuldigingen wél overal de ronde hebben gedaan. Mijn reputatie is onherroepelijk beschadigd. Publicaties als DJ Magazine of The Guardian cancelen me nog steeds. Ze waren razendsnel in copy-paste, waardoor het nieuws de wereld rond ging. Maar nu reageren ze zelfs niet meer op mijn mails. Mijn leven is kapot gemaakt, en die zwarte wolk willen ze nu niet eens laten overwaaien.”

Toen ik uw naam liet vallen na die beschuldigingen, klonk overal zowat hetzelfde verhaal: Renaat is geen makkelijke, maar een racist? Nee.

“Ik bén ook geen racist. Die kerel heeft het gewoon heel slim gespeeld, en wist dat ik hem zou aanklagen voor chantage. Dan heeft hij er snel een draai aan gegeven dat zijn ontslag op basis van racisme was. Compleet idioot natuurlijk: ik neem hem aan, ik ben géén racist. Ik smijt hem buiten, ik ben er ineens wél een. (Zucht) Maar goed, die zaak ligt nu bij het parket. Ik hoop dat het proces tegen hém nog dit jaar voorkomt.”

Daarmee probeert u reputatieschade in te perken. Lukt dat?

“Dat stigma gaat nooit meer weg. Ik ben verbrand, maar ik blijf vechten. Weet je wat nog het meest bizar was? Ik kreeg de meeste steun uit de zwarte gemeenschap. Mikhael Anthony, die overigens de beste elpee van R&S op Aphex Twin na zal uitbrengen, is een Black Lives Matter-activist. Die steunde me voluit. Maar ook Carl Craig en Derrick May lieten privé van zich horen. Ik begrijp natuurlijk dat ze dat niet publiekelijk deden, om niet guilty by association te zijn. Maar hoe absurd is dat eigenlijk? Ik heb geen enkel probleem dat iemand me om gegronde redenen een klootzak vindt, want dan kan er tenminste een gezonde dialoog zijn (grinnikt). Maar nu was dat allemaal niet mogelijk.

“Weet je: in 2018 brachten we ook ‘Loyalty’ uit, de eerste single van het Brits-Amerikaanse soultrio Gabriels. Die groep werd me ingefluisterd door een vriend op Ibiza. Ik had nog maar één noot van hun muziek gehoord en ik wist al dat ik die moest tekenen. Maar door die klotezaak ben ik ze weer kwijtgespeeld. Ik was verbrand. Maar R&S is gelukkig te goed om gecanceld te worden.”

Ik hoorde onlangs het verhaal van een talentscout die een demo hoorde van een Brusselse ket, en die ongeïnteresseerd aan de kant schoof. Een paar maanden later hoorde hij die song terug op de radio. Het was ‘Alors on Danse’ van Stromae.

“Ik zou die song zelf ook opzijgeschoven hebben. Gelukkig heb ik nooit zulke uitschuivers gekend. Helaas wel veel jaloezie wanneer iemand anders zijn handen legt op mijn eigen schatten. Bij Underworld en The Prodigy voelde ik die pijn ooit heel erg. Ik herinner me nog dat ik echt geen geld had om The Prodigy te tekenen, maar toch meeging in de bidding war. We gingen zelfs over de dertig miljoen Belgische frank (zo’n 750.000 euro, nvdr), tot de Virgin-miljonair Richard Branson het nipt won van mij (giert het uit). Als ik iets moet hebben, dan kun je me niet tegenhouden. I have to have it.”

Wat bezielt u dan eigenlijk? Jongensachtige branie? Verzamelwoede?

“Misschien wel. Maar ik denk dat ik me eerder laat leiden door het lef van een Berry Gordy van Motown of een label als Def Jam. Dat zijn dé mannen voor mij. Als ik in één adem met hen vernoemd zou kunnen worden, zelfs als allerlaatste, zou ik eindeloos vereerd zijn. R&S is mijn leven. Ik had mogelijk wel het talent, maar niet het concentratievermogen om een briljante drummer te worden, maar hier ben ik wel goed en gedreven in.”

Laten we nog snel even iets uit de wereld helpen: hebt u het logo eigenlijk van Ferrari gestolen, zoals al veertig jaar de ronde doet?

“Ik heb het logo bedacht omdat ik ritmeester wilde worden, en als tiener elke zomer naar de manege werd gestuurd. Van 1997 tot 2006 heb ik trouwens ‘een lang verlof’ genomen bij R&S en ben ik begonnen met paarden fokken. De sierlijkheid van paarden heeft me altijd gefascineerd. Het groen was de kleur van de hoop, het zwart van de nacht, en de triangel staat voor water. Zo spiritueel ja (lacht). Ik ben een dromer. Altijd geweest. Mijn idee is: als we één plaat verkopen en iemands leven veranderen, was alles de moeite waard. Al de rest is een bonus. Ik ben het type dat non-stop in eigen voet schiet met zijn idealen. Maar op het eind van de rit kan ik mezelf wel recht in de ogen kijken.”

Welke ambities hebt u nog?

“Ik zou een club willen openen. Een die maandelijks één keer open is. Zonder gastenlijst. Celebrity’s komen niet binnen.”

Ook niet als ze Richard D. James van Aphex Twin heten?

“(Blaast) Dat is iets anders. Richard mag alles, want die artiest is zo puur als water. He never played the game, and he still doesn’t. Ik heb trouwens nog steeds contact met hem, maar hij is een kluizenaar die liever in een café in Cornwall platen gaat draaien voor zijn vrienden dan op festivals staat. Zo’n apart figuur. Ik geef toe dat ik heb geweend toen hij bij WARP tekende omdat dat platenlabel dichter bij huis was. Maar ik ben nu ook een fiere vader die toekijkt hoe zijn talenten zich weren in de wijde wereld. Gemakkelijk is het niet om afscheid te nemen van zo iemand. (Mysterieus) Maar mogelijk was dat afscheid niet definitief.”

In Order to Dance 4.0 is zopas verschenen bij R&S Records.