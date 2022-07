Gentse Feesten van start: Gent viert feest bij zomerse temperaturen

Klagen over de Gentse Feesten is een beetje het favoriete tijdverdrijf van de Gentenaars: te druk, te lawaaierig, te weinig vernieuwend, te veel op niet-Gentenaars gericht. Maar eens het feest echt van start gaat, smelt veel weerstand als sneeuw voor de zon. Een zon die overigens prominent van de partij lijkt te zullen worden deze editie, met bijzonder warme dagen in het vooruitzicht.

Daardoor gingen dit weekend eindelijk nog eens ‘gewone’ Gentse Feesten van start, met veel tijd voor concerten, voorstellingen, oude vrienden en nieuwe liefdes, of nog eens de zon zien opkomen op de Vlasmarkt als het gros van de feestvierders al naar huis is.

Zoals helaas wel vaker het geval is bij massa-evenementen, is er dit jaar ook tragisch nieuws te melden. Een man, die mogelijk van de Gentse Feesten kwam, is omgekomen toen hij in de Leie terechtkwam. De precieze omstandigheden van zijn dood worden momenteel onderzocht.

Beeld © Eric de Mildt

