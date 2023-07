Gentse Feesten steeds populairder - en voller: ‘Nog verder groeien is zeker ons doel niet’

Met meer dan 1,6 miljoen bezoekers bleek de knaldrang op de Gentse Feesten zowaar nog groter dan vorig jaar. Het werd een geslaagde editie, maar kan het festival nog groeien? ‘Er wordt nog steeds te veel gemikt op de grote namen.’

Geen acht uur durend slotconcert van Raymond van het Groenewoud dit jaar op Gentse Feesten, maar dat hield duizenden feestvierders niet tegen om ook de laatste nacht door te trekken tot de zon opkomt – en lang daarna. Als ‘Nothing Else Matters’ maandagochtend om 10 uur door de speakers knalt, staat de Vlasmarkt nog steeds afgeladen vol.

1.625.000 miljoen bezoekers kwamen er deze editie naar de Gentse Feesten. Dat zijn er zelfs meer dan vorig jaar, toen de knaldrang na twee gemiste coronajaren nochtans hoog opgelopen was. “Ook voor ons is dat aantal een verrassing”, zegt feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt (Groen). “We hadden allemaal gedacht dat het er minder zouden zijn dan vorig jaar.”

Incidenten

Ondanks die immense drukte bleef het aantal incidenten beperkt. In tien dagen tijd meldt de politie 75 vechtpartijen. Bij de twee ‘kerstchalets’ waar feestvierders ongepast gedrag konden melden, kwamen 60 meldingen binnen, waarvan er 22 te maken hadden met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Dat het al bij al zo rustig bleef, is een pluim voor de bezoekers. Wat ook hielp, zegt Van Braeckevelt, is dat de bezoekersaantallen meer gespreid werden over de dag. De stad voerde dit jaar een nieuw subsidiesysteem in: pleinorganisatoren kregen een lagere basistoelage, het vrijgekomen geld mochten ze gebruiken voor jongeren- en namiddagactiviteiten. Die beslissing kwam er ook om jongerenorganisaties de kans te geven om te proefdraaien voor 2024, wanneer Gent de Europese jongerenhoofdstad is.

De Vlasmarkt, op de tiende dag van de Gentse feesten. Beeld Wannes Nimmegeers

Het bleek een goeie zet. Met het springkastelenpark in het Zuidpark, boottochtjes met Viggo De Viking en de Piratenboot en optredens van de KetnetBand kwamen de feestgangers van morgen meer dan ooit aan hun trekken, en ook voor oudere bezoekers was het namiddagaanbod uitgebreider.

Xavier Cloet (vzw CirQ), die dit jaar met Karmaclan onderzocht hoeveel feestgangers willen geven aan goede doelen, kan de verjongingskuur wel smaken. Dagelijks stonden er na 23 uur Brusselse jongerenorganisaties en jonge artiesten op het podium. “Ons publiek is nog nooit zo divers geweest: er zaten mensen van 1 tot 107 jaar. We hadden dat nodig, want ook wij moeten als organisatie mee met onze tijd.”

Afgesloten

Die betere spreiding kon niet verhinderen dat het op de piekmomenten weer geweldig drummen was. Op de eerste zaterdag, toen een kwart miljoen bezoekers Gent bezocht, stond er zo’n mensenmasssa bij elkaar gedrukt op de Korenmarkt dat je amper nog wegraakte. Tijdens het hele festival moest dertien keer een plein afgesloten worden omdat het er te druk dreigde te worden. Meerdere keren kregen pleinorganisatoren de opdracht om langer muziek te spelen, om te verhinderen dat de dansende massa op de Vlasmarkt nog zou uitbreiden.

Het leverde ook hachelijke situaties op voor ambulances, die zich bij incidenten enkel met de hulp van de politie een weg kon banen door de bezoekers. Kan dit festival nog groeien? “Dat is zeker ons doel niet”, zegt Van Braeckevelt. “We mikken op kwaliteit, niet op kwantiteit. We zien dat spreiding doorheen de dag werkt, daar zullen we nog meer op inzetten.”

Cloet ziet de oplossing eerder in een andere programmatie. “Er wordt nog steeds te veel gemikt op de grote namen. Het lijkt me beter om vooral nieuwe, jonge talenten een podium te geven, en meer te experimenten met verschillende vormen. Het publiek komt sowieso.”

Een ander heikel punt blijft de ‘bekerkafka’. Waar je vorig jaar nog bepaalde bekers op verschillende pleinen kon inruilen, moesten bezoekers dit jaar telkens hun beker inwisselen als ze naar een ander plein trokken – wat na concerten voor lange wachtrijen zorgde. “We gaan dit met alle betrokken pleinen en horecazaken evalueren”, zegt Van Braeckevelt. Wie maandagochtend niet alleen met een kater, maar ook een collectie verschillende bekers ontwaakte, moet dan maar hopen die op vrijdag 19 juli 2024 te kunnen inruilen. Nog 360 dagen aftellen te gaan.