Gentse Feesten brengen eerbetoon aan Luc De Vos via bisnummers

“Sterren komen, sterren gaan, maar de herinnering aan Luc De Vos blijft met dit eerbetoon wel bestaan”, luidt het in het persbericht. Meer dan zestig artiesten schaarden zich al achter het initiatief. Onder meer Sioen, Metejoor, Praga Khan, Mama’s Jasje, Sam Gooris en Ilsen & Verhulst engageerden zich al voor het bisnummer. Daarnaast worden andere artiesten via gepersonaliseerde affiches opgeroepen om deel te nemen en ook een Gorki-bisnummer te brengen.

“Wie Vos zegt, zegt Gent: groot hart, hart op de tong en een hoekske af. En wie Gentse Feesten zegt, zegt Gorki. Tientallen keren stonden zij hier. Ook in het betreurde jaar 2014. Dit jaar vieren we zijn zestigste overal op de Gentse feesten. Zoals dat hoort”, zegt Bram Van Braeckevelt (Groen), schepen van Feesten in Gent in een persbericht.

De Gentse Feesten gaan door van 15 tot en met 24 juli.