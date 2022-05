Gents festival Everything UK is een ode aan de Britse cultuur: ‘We hopen op creatieve kruisbestuiving’

Het gebeurt niet vaak dat de namen van muzikant Peter Doherty, voetbalcoach Alex Ferguson en monarch Elizabeth II op dezelfde affiche staan. Maar het nieuwe festival Everything UK kiest voor een brede blik op de Britse cultuur, met een focus op film en muziek. En dat is nog maar het begin.

“Waarom kunnen we zo'n muziek niet hier in Amerika hebben?”, schreef de 15-jarige Marsha Albert in 1963 aan een lokale Amerikaanse radiozender, verwijzend naar The Beatles. De brief had zo’n impact dat Albert er een Wikipedia-pagina aan overhield die vertelt dat zij de Beatlemania op gang trapte in de VS, en dus aan de basis lag van de zogenaamde ‘British Invasion’. Een tiener uit Maryland herinnerde er de hele wereld aan dat het Verenigd Koninkrijk in de culturele frontlinie lag.

Dat is in wezen ook de insteek van Everything UK, een nieuw Gents cultuurfestival dat ambieert om de Britse culturele hegemonie in ere te herstellen nadat die klappen kreeg door de pointeloze Little Britain-sketch die brexit heet.

“Ik ben in de jaren negentig opgegroeid met de Britse cultuur, van films als Trainspotting tot bands als Leftfield”, vertelt organisator Ben Van Alboom. “Het VK was toen alomtegenwoordig. Vandaag is dat minder het geval, maar het blijft een toonaangevend land op het vlak van cultuur.”

‘Britpop’ en ‘Cool Britannia’ mogen dan wel termen zijn die sinds hun opmars in de nineties aan alomtegenwoordigheid hebben verloren, het programma van Everything UK toont dat cultuurliefhebbers ook vandaag het best eens aan de andere kant van het Kanaal moeten kijken.

In 1997 stond een jonge en betrekkelijk nuchtere Pete Doherty nog in het midden van de nacht aan te schuiven om een exemplaar van Oasis’ Be Here Now te bemachtigen, om vanop de eerste rij de ondergang van de britpop mee te maken en er vervolgens zijn eigen band The Libertines uit te laten herrijzen. Op Everything UK komt hij, met zijn nieuwe album The Fantasy Life of Poetry & Crime als recentste hoofdstuk op een inmiddels toch behoorlijk indrukwekkend cv, een muzikale Union Jack over de planken van de Handelsbeurs draperen.

Obstakels

Er staan nog door Democrazy georganiseerde concerten op de planning, vooral in de Charlatan, waar onder andere Lime Garden, Gold Panda en The Lounge Society aantreden. En dat in een periode waarin de brexit het nogal heeft bemoeilijkt dat Britse artiesten korte tournees in Europa ondernemen – en omgekeerd.

De impact van de Britse uitstap uit de Europese Unie heeft overigens ook gevolgen gehad op de internationale uitstraling van de Britse filmindustrie. “Veel kortfilmfestivals krijgen Europese subsidies,” weet Van Alboom, “en moeten daarom bepaalde quota van Europese titels halen. Vroeger hoorden Britse films daarbij, maar nu niet meer. Dat is een van de obstakels die de Britten zichzelf hebben aangedaan.”

Everything UK, dat vooralsnog zonder subsidies en zonder Britse partner wordt georganiseerd, springt over zulke obstakels met een uitgebreid filmprogramma, dat varieert van klassiekers als Stanley Kubricks A Clockwork Orange en Joe Wrights Pride & Prejudice tot hedendaagse films als Mogul Mowgli, Bull, Censor en docu’s als Sir Alex Ferguson: Never Give In en Elizabeth: A Portrait in Part(s). De slotfilm is I Get Knocked Down, over het onehitwonder Chumbawamba.

“De bedoeling is dat we de komende jaren meer klassiekers spelen,” zegt Van Alboom, “maar door de pandemie waren er nog veel hedendaagse Britse films die hier nog niet te zien waren.”

Hoe dan ook moet Everything UK een vervolg krijgen. “De focus ligt nu op film en muziek, maar de komende jaren willen we uitbreiden naar literatuur, design en theater. De bedoeling is echt om er een Brits stadsfestival van te maken, en een creatieve kruisbestuiving aangaan tussen Belgische en Britse kunstenaars.”

Dit jaar maakt alvast Chumbawamba-zanger Dunstan Bruce zijn opwachting in Gent, om ons eraan te herinneren dat ruim zestig jaar na de British Invasion er nog steeds een toekomst is voor de Britse cultuur. “De Netflixen en Amazons van deze wereld doen momenteel gigantische investeringen in het Verenigd Koninkrijk omdat Hollywood te duur is”, weet Van Alboom. “Lokale film- en tv-makers zullen daarvan profiteren.” Of, om het met de woorden van Chumbawamba te zeggen: “I get knocked down, but I get up again / You are never gonna keep me down.”

Everything UK, van 10 tot 21 mei in Gent