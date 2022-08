‘Gentleman Jack’ is een wervelend kostuumdrama over ‘de eerste moderne lesbienne’

Het leven zal niet makkelijk geweest zijn als lesbische vrouw in het Engeland van 1832. Toch beweegt Anne Lister zich door het pittoreske Halifax alsof ze het stadje eigenhandig steen voor steen heeft opgebouwd. Met zelfverzekerde passen beent ze over de kasseien, haar immer zwarte jas wapperend achter zich aan, haar hoge herenhoed ferm op haar gekrulde haar.

Het helpt natuurlijk als je landeigenaar bent, pachters van je afhankelijk zijn en de schatkist geregeld wordt gevuld, en dan staat haar niet al te bescheiden huis ook nog eens op een veld vol kolen. Het is een stuk makkelijker om zo’n groot geheim te verbergen als je centen en invloed hebt, maar toch.

Gentleman Jack vertelt het verhaal van Anne Lister, de erfgename die beschouwd wordt als de eerste ‘moderne lesbienne’. Lister bestond echt, en liet een serie dagboeken achter van vijf miljoen woorden. Ter vergelijking: de zesdelige roman Het Bureau van J.J. Voskuil telt er anderhalf miljoen.

In die dagboeken schreef Anne tot in de kleinste details over haar leven, ook over haar seksuele voorkeur. Die secties waren veelal in codetaal. Toen erfgenamen de code eenmaal gekraakt hadden begin jaren dertig van de vorige eeuw en het seksuele verleden van Anne naar boven kwam, probeerde iemand het werk te verbranden. Een nazaat van de Lister-familie wist de boeken te behoeden voor dit lot en verborg ze achter een paneel. Gelukkig maar, want historici smullen ervan.

En de tv-kijker ook. In Gentleman Jack komt de fascinerende Anne sprankelend tot leven. Het is geen stijf kostuumdrama met conservatieve tantes en eindeloos veel buigingen en prevelend personeel, ‘mylord’ en ‘mylady’, maar een speels verhaal vol vaart. Actrice Suranne Jones trekt als Anne de kar. Ze is slim, welbespraakt en als haar rentmeester ziek op bed ligt, gaat ze zelf wel langs de pachters om de maandelijkse huur te innen. Ze drinkt, gokt en wordt zo nu en dan verschrikkelijk verliefd.

Op vrouwen. En dan is ze niet langer de zelfverzekerde baas van het spul, maar een blozende tiener die voorzichtig aftast of de gevoelens wederzijds zijn. Haar hart breekt als een geliefde trouwt met een man, haar hart heelt als ze Ann Walker (gespeeld door Sophie Rundle, bekend van Peaky Blinders) ontmoet. Hun ontluikende liefde staat centraal in het eerste seizoen, in het net gelanceerde tweede seizoen geven ze hun leven vorm als echtgenotes.

En dan de kostuums! Een beetje liefhebber ziet meteen dat de acteurs onberispelijk historisch correct gekleed zijn. In de jaren dertig van de negentiende eeuw namen de pofmouwen van de dames potsierlijke formaten aan. Hun gekrulde kapsels werden getooid met linten, veren en andere opsmuk. Anne doet hier natuurlijk niet aan mee, maar haar zwarte kledij, strak gekapte kapsel en hoge zwarte hoed misstaan niet.

Doodzonde dus dat HBO heeft aangekondigd geen derde seizoen meer te maken, al betekent het niet het definitieve einde van de serie. De BBC, die meewerkt aan de serie, sluit niet uit op eigen houtje verder te gaan. En nu maar duimen.

Gentleman Jack is te zien op Streamz.