Gent viert 100 jaar Marc Sleen en 75 jaar Nero

Marc Sleen werd in 1922 in Gentbrugge geboren als Marcel Neels. Hij groeide op in Sint-Niklaas, maar kwam als tiener weer in Gent wonen en volgde les aan Sint-Lucas.

In 1947 verscheen zijn eerste dagelijkse vervolgstrip in de krant, met Nero in een bijrol. Nero was eigenlijk een randpersonage in de reeks De avonturen van Detective Van Zwam, maar de lezers vonden Nero een leuker personage. Dus verschoof Marc Sleen de focus van Van Zwam naar Nero en werd hij, Nero, het hoofdpersonage. In 1955 ging Sleen in Hoeilaart wonen, maar hij behield zijn hele leven een sterke band met Gent en werd in 2016 begraven op Campo Santo.

Sleen zou dit jaar 100 zijn geworden, Nero zelf is er 75. Dat wordt overal in Vlaanderen gevierd, en ook Gent zet zijn beste beentje voor. “Nero is op-en-top Gents. In de vele avonturen van Nero herkennen we dikwijls delen van Gent, maar ook typische Gentse figuren die met veel humor worden opgevoerd. Daarom zullen we zowel Marc Sleen als Nero een jaar lang in de kijker zetten”, zegt Sami Souguir, Gents schepen van Cultuur.