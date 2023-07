Gent Jazz verwelkomt Nils Frahm, posterboy van de neoklassieke muziek: ‘Ik ben jullie muzikale butler niet’

Nils Frahm neemt u donderdagavond mee op een reis van de verbeelding. Op Gent Jazz laat de Berlijnse pianist zijn beste minimalistische en experimentele werken horen, maar net zo goed zal hij zijn onvoorspelbare zelve zijn. ‘Ik probeer vooral mezelf niet te vervelen.’

De neoklassieke muziek gaf hij het afgelopen decennium een loeiende zweepslag, maar zelf vindt Nils Frahm (40) zijn verdienste iets geringer: “Ik had hooguit de tijdsgeest mee.” Met zijn liveshows bewijst de Duitse muzikant al jaren dat neoklassiek niet per definitie hoeft te rijmen met meditatieve indommeldeuntjes. Zijn optredens zijn vaak heuse spektakelstukken, waarbij de elektronica al eens zindert en de beats voluit knallen. Vorig jaar bracht Frahm dan weer de epische ambientplaat Music for Animals uit, waar drie uur lang zelfs geen noot piano meer aan te pas komt. Wat ons dus naadloos brengt bij de hamvraag:

Welke Frahm staat vanavond op Gent Jazz?

“De enige Nils Frahm die ik kan zijn. Zelfs op een festival waar het woord ‘jazz’ in staat, ben ik niet geneigd om mijn set of sound aan te passen. Zo inschikkelijk ben ik niet van aard. Ik leun emotioneel dichter aan bij klassieke muziek dan bij jazz, maar ik voel me daarom niet zonevreemd. Als het Gent Classical zou heten, had ik me bijvoorbeeld ook niet geroepen gevoeld om mijn kopje ineens iets meer naar Beethoven en Bach te laten hangen. Ik kan echt alleen maar mezelf spelen.

“Ik weet het: dat klinkt nu ook weer niet als zo’n grote verdienste (lacht). Het is haast per toeval gekomen dat ik een vrij unieke sound heb en als wegbereider word gezien. Ik geloof dat ik hooguit de tijdsgeest mee had, waar ik dit geweldige leven aan te danken heb.”

Je brengt een ‘analoog beest’ mee op tour: de AM1 Mixing-console. Gearfreaks kwijlen bij die gedachte, maar mij lijkt het vooral onhandig. Warmteverschillen en een hobbelende tourbus zijn de grootste vijanden van analoge instrumenten.

“Het kan serieus fout gaan op het podium, maar het goede nieuws is: niemand zal eraan sterven. Ik heb ook het geluk om me te kunnen omringen met mensen die hun taak zo ernstig nemen als waren het vliegtuigbouwers. Over elk detail wordt gewaakt, en verder kunnen we alleen maar hopen dat alles goed verloopt. Wanneer je muziek opneemt of edit komt digitale apparatuur wel van pas, maar het is echt gewoon veel leuker om met analoge instrumenten in de weer te zijn. Of mechanische instrumenten. De toetsen aanraken van een majestueuze vleugelpiano: dat is zo’n prachtige, zinnelijke ervaring. Het is zo sensueel om die vibraties door je lichaam te voelen.”

Een pianoleraar zei me ooit dat je onwaarschijnlijk sterke vingers hebt, alsof je een gewichtheffer aan de piano bent. Klopt dat of maakte hij me blaasjes wijs?

“Ik vrees het laatste, want ik heb werkelijk geen idee waar die kerel het over heeft (lacht). Het is wel zo dat ik een eigen manier van spelen heb ontwikkeld, waarbij ik mijn hele lichaam in de strijd gooi en iedere noot een andere dynamiek krijgt. Ik speel zoveel met stille klanken dat elke iets luidere noot ineens massief klinkt. Dat is eigenlijk het grote geheim van deze goochelaar. Maar mijn vingers zijn perfect normaal, akelig doodgewoon zelfs.”

Je bent zowat de posterboy van de neoklassieke muziek.

“Posterboy? Ach, rot een eind op, man (lacht).”

Ik bedoel maar: in dit genre loop je al gauw het gevaar om stoffig en salonfähig te klinken.

“(lacht) Zullen we hoffelijk blijven en geen namen noemen?”

Jij gaf neoklassiek de rock-’n-rollimpuls die het genre wel kon gebruiken.

“Ik probeer vooral mezelf niet te vervelen. Dat helpt je vaak al een heel eind vooruit wanneer je ook anderen wil entertainen. Wat misschien net zo goed in mijn voordeel speelt, is dat mijn muziek commercieel werkt maar ik mezelf nooit heb willen verkopen. Authenticiteit is het grootste goed, want als dat ontbreekt, voel je dat als luisteraar meestal direct. Ik heb nooit iemand willen kopiëren, en al zeker wilde ik niet tot een bepaalde stroming behoren. Ik ben een bewust eenzame wolf. Als componist probeer ik gewoon te creëren vanuit mezelf. Dat klinkt als een verschrikkelijk uitgekauwd cliché, ik weet het. Maar het is wel wat me uniek maakt.”

Zelfs een unieke sound is uiteindelijk schatplichtig aan helden. Wie zijn de jouwe?

“Ik heb altijd een zwak gehad voor de jazz van Miles Davis. Geen idee of je dat echt merkt in mijn muziek, maar hij zit voortdurend in een hoekje van mijn geest. Maar net zo goed heb ik zoveel te danken aan een innovatief genie als Brian Eno. Zonder hem zou ik de zucht naar experiment vast veel minder voelen. En de triphop van Portishead is evengoed onmisbaar in mijn bibliotheek.”

Portishead is muzikaal onovertroffen, maar zou heel wat waarde verliezen zonder de wondermooie stem van Beth Gibbons. Heb jij nooit overwogen om zang en woorden onder je muziek te zetten?

“Toch wel. Maar ik vind woorden uiteindelijk te beperkend. Ze bepalen meteen de teneur van een compositie, terwijl ik het net zo geweldig vind dat iedereen een instrumentaal werk anders kan opvatten, naargelang hun stemming van het ogenblik. Los daarvan heb ik ook een heel beperkte focus. Ik moet al mijn aandacht vestigen op de compositie, waardoor er gewoonweg geen plaats of tijd is voor woorden. Er valt nog zoveel te exploreren op instrumentaal vlak dat ik het zonde zou vinden om mijn kostbare tijd op te offeren aan wat slappe rijmelarij. Want ik geloof echt niet dat er een grote schrijver aan mij is verloren gegaan.”

Je maakte vorig jaar een plaat zonder piano. Of je dat zo bedoelde, weet ik niet, maar dat klinkt wel degelijk als een statement.

“Goh, als je het zo wilt zien, dan kan dat. Feel free! Maar eigenlijk was het puur toeval. Af en toe voel ik gewoon minder behoefte om piano te spelen, en laat ik me door andere zaken leiden. Geloof het of niet, maar deze keer realiseerde ik me niet eens dat er nauwelijks piano was. Tot een vriend me erop wees dat er zelfs geen gebenedijde noot piano in zat! Ik geloof dat het anderen ook niet eens zou opgevallen zijn als de media daar geen dingetje van hadden gemaakt.”

De titel is een knipoog naar je held Brian Eno, die Music for Airports maakte. Tegelijk kan ik me niet van de indruk ontdoen dat Music for Animals ook wat sarcastisch bedoeld was.

“(gniffelt) Blij dat je het zo ziet. De titel is namelijk ook een reactie op de overvloed aan playlists die ons online door de strot geduwd worden. Muziek om sneller in slaap te vallen, muziek om tot rust te komen of muziek voor bij het ontbijt op zondagochtend, ik zeg maar wat. Die playlists zijn meestal zo verschrikkelijk en banaal. En ze geven ook het idee dat alle muziek een duidelijk omlijnde functie moet hebben. Loop toch naar de hel! Ik zou me beledigd voelen als ik je muzikale butler voor zondagochtend bij de croissants zou zijn. Maar Spotify geeft me wel het gevoel dat dit mijn functie is.

“Nu moet ik wel eerlijkheidshalve toegeven dat ik zelf niet weet voor welke gelegenheid ik muziek maak. Geen idee wat anderen voelen als ze naar mij luisteren. Muziek maken is voor mij hetzelfde als navigeren in het duister.”

Je maakte Music for Animals met je vrouw Nina. Je hebt de reputatie als muzikale regisseur heel veeleisend te zijn. Kwam daar nooit hommeles in het huishouden van?

“Ze is er één uit de duizend, echt waar. Alsof ze nooit iets anders gedaan had, bracht ze pure onversneden schoonheid aan tafel. Ze speelde glasharmonica: een oud vergeten orkest-instrument waarbij je met natte vingers op trillende glazen schalen speelt. Ze heeft geen academische achtergrond, maar geen noot, geen zuchtje muziek was overtollig. Ik zeg dat heus niet om diplomatisch te klinken. De voorbije twintig jaar heb ik met zoveel verschillende artiesten gespeeld, en met niemand voelde ik diezelfde spontane klik. Het is bijna niet te geloven dat we een pandemie nodig hadden om daar achter te komen. Zonder de lockdown hadden we nooit deze plaat gemaakt.

“(droog) Verder valt er werkelijk niets goeds te zeggen over die periode. Sinds corona werd me duidelijk hoe noodzakelijk muziek wordt geacht. Niet zo heel erg noodzakelijk, bleek het. Ik vond het ronduit pijnlijk om vast te stellen dat mijn belangrijkste have en goed volkomen verwaarloosbaar scheen te zijn voor de overheid. Muziek lag letterlijk op sterven. Dat klinkt misschien verbitterd of pathetisch, maar zo voelde het voor mij aan. En ik heb een gevoel dat we dit nog steeds niet helemaal hebben kunnen rechttrekken.”

Ik kan me voorstellen dat het een rampzalige periode was, want je stond altijd bekend om waanzinnig lange tours.

“Toen er ineens niets meer op mijn agenda stond, viel het me inderdaad op dat ik in het verleden misschien wat heb overdreven qua arbeidsvreugde. Ik geloof dat het te vergelijken is met een verslaving, maar dat klinkt meteen zo donker en negatief. Alleen is de lijn tussen passie en verslaving echt wel flinterdun bij mij (lacht). Maar het is een productieve verslaving, die mijn mentale balans in stand houdt. Ik zie mezelf ook liefst als een overijverige, muzikale architect: ik bouw graag huizen, en zelfs abstracte ruïnes als het moment daarom vraagt. Op het podium kan ik ineens de ingeving krijgen dat een raam elders had moeten staan, en zo blijft mijn muziek voortdurend een work-in-progress. Alleen al daarom is het podium mijn favoriete plaats, en stort ik me graag van het ene project in het andere, om dan te toeren tot de banden van het busje het begeven. Rust? Dat zit niet in mijn genen.”

Nils Frahm speelt donderdag 13/7 op Gent Jazz.