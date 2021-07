GENT JAZZ met Brihang en Nordmann: Surplacen onder de stratosfeer

Waar je je dan wél aan mag verwachten? Gent Jazz is een uitgestrekt overdekt terras, waar dans en deining met zachte dwang wordt afgeraden. Niet onbegrijpelijk, wel terminaal klote. Het strekt de organisatie evenwel tot eer dat je als toeschouwers meteen overspoeld wordt door een elegante, fluweelzachte gemeenzaamheid. Als de huisbaas bovengetekende zou buiten kieperen om balorigheden - een gebeurtenis die steeds meer imminent lijkt - dan zoeken we zonder omhalen beschutting in de Bijloke. Een oord waar gezelligheid en goede smaak zegevieren.

Het enige bijkomende probleem van de verplichte corona-maatregelen: een publiek dat je verbant naar terrasstoeltje zal zich navenant gedragen. Zo zette het leeuwendeel van het publiek het donderdagavond op een gezellig keuvelen terwijl de artiesten op het podium hun ziel en zaligheid ten dienste stelden van een bescheiden soundtrack van de avond. Jammer, want er viel genoeg goud te rapen in de Bijloke.

Esinam. Beeld © Stefaan Temmerman

Zo opende de avond aangenaam kabbelend met Esinam Dogbatse: een klassiek geschoolde fluitiste en pianiste. Deze Brusselse met Ghanese roots zou je gemakshalve naast Melanie De Biasio kunnen plaatsen. De dwarsfluit geeft dat natuurlijk al weg, maar ook haar gracieuze mélange van soul, blues, elektronica en jazz in haar set spoelde net zo goed als een warme golf over je, zoals bij de nachtegaal van Charleroi.

Bedwelmend, puur en woestijnvibes waren de kleffe termen die we haastig noteerden tijdens deze roes. Excuses om zo’n waardeloze getuige te zijn: een dag later schieten we nog steeds te kort om deze hypnotiserende set naar behoren te omschrijven. Een uitzonderlijke chanteuse bleek dan misschien niet aan Esinam verloren, maar een elegante souffleuse bleek ze eens te meer. Begin september brengt ze haar eerste langspeler uit. Niet te missen.

Nordmann maakte vervolgens zijn entrée alsof ze in eenzelfde roes waren blijven hangen. De groep bestaat nochtans uit vijf jazzcats die rockesprit als kattenkruid aanziet. Maar in Gent leken ze hun set spontaan naar een lagere versnelling te schakelen voor het zittende publiek. De gebalde jams bleven sowieso intrigerend, maar in tegenstelling tot hun laatste album In Velvet, waar je tien soundscapes lang een zwerm van verschillende galactische stelsels leek te doorkruisen tot je sterretjes ziet, bleef je nu ergens onder de stratosfeer surplacen. De groep won daarbij moeiteloos aan subtiliteit, maar achteraf hadden we toch gehoopt op iets méér furie.

“We zijn geen band van veel woorden. Dat laten we over aan Brihang”, vertelde saxofonist Mattias De Craene in de laatste rechte lijn van het concert. Met zoveel instrumentaal genie hadden ze ook geen woorden van doen, maar terwijl je vooraf iedereen diets maakte dat De Craene zich door geen enkel genre laat beteugelen, kregen we nu het gevoel dat de onstuimige, psychedelische passie van Nordmann vaker plaats moest ruimen voor liefdevolle rust.

Nordmann. Beeld © Stefaan Temmerman

Op weg naar huis porde een aardige blondine zich ons daaromtrent in ribben. Hoe wij de rustige liefde dan zouden definiëren? Gewoontegetrouw stonden we weer wat glazig uit onze smikkel te kijken bij zoveel existentialistische nood, de mond vol lukraak gepropte tanden en een gezicht dat als een bruidstaart te lang in de miezer had gestaan. Maar in uitgesteld relais zouden we vast grote sier gemaakt hebben met een citaat van Goethe. Wie de gebreken van zijn geliefde niet als deugden ervaart, voelt geen echte liefde. Op Gent Jazz speelde Nordmann allerminst de vurig in de lenden brandende set die we verhoopten, maar achteraf kon ze wel nog steeds een indruk van volmaaktheid wekken. Zelfs deze Nordmann noopte ons daarom tot de onvermoede herenliefde.

En dan moest de alleraardigste vent van de hiphop nog passeren! Brihang sloot de avond af, zoals je hoopte dat die zou eindigen. Tuimelend in taal, van volzin tot boutade, bleek de seriewoordenaar uit Knokke-Heist het soort rapper dat je van meet af aan bij de kraag vat en weigert om los te laten. Met een streepje jazz in ‘Binnenkant’ maakte hij zijn aanwezigheid geldig, met de bleekschetenfunk van ‘Morsen’ zette hij de hens in je heupen.

Brihang. Beeld © Stefaan Temmerman

“Ik heb de neiging om tussen de liedjes door mijn hand in mijn broekzak te steken. Dan voel ik me een comedian”, bekende hij ergens in de show. Een tikkie hooghartig, misschien. Maar tegelijk maakte hij die woorden hard door tijdens zijn optreden op een monitor te gaan staan, een hele poos stilzwijgend zijn publiek te monsteren en übercool te wachten tot het gemoedelijke publiek in euforisch applaus losbarstte. “Dat was een bindtekst zonder tekst. Een bind”. Misschien slapen we zo weinig dat we bij élke slappe woordgrap zouden kunnen gniffelen, maar dat vonden wij dus hilarisch.

Voor ‘Steentje’ liet hij zich dan weer het podium defileren op een gouden box. “Speciaal laten maken. De song heeft mij een gouden plaat opgeleverd. En nu we toch headliner zijn, hebben we wat meer budget.” Zowel in toon en vertoon toonde Boudy Verleye, zoals Brihang echt heet, zich de meester.