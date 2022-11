‘Geldwolven’ zit vol messcherpe observaties van de ‘condition flamande’

Ronald Meeus zet de blik op oneindig. Vandaag: de Vlaamse serie Geldwolven.

Een scène in de nieuwe Streamz-serie Geldwolven wierp me even terug naar een hallucinant voorval waarvan ik ooit getuige was, in een supermarkt in het Limburgse dorp waar ik al enkele jaren verblijf. Twee dames van middelbare leeftijd hadden net afgerekend, maar een van hen vond daarna niet meteen haar handtas terug. En toen kwam het: de andere zag nog net in haar ooghoek een man van Afrikaanse origine het pand verlaten, die luttele minuten eerder aan dezelfde kassa was gepasseerd. Terwijl ze die al prompt achterna rende, ontdekte de eigenares van de sacoche dat ze die laatste gewoon op de vloer had neergezet, en kon ze haar vriendin dus achterna stiefelen met de blijde boodschap dat haar eigendom dus toch gelukkig niet ontvreemd was. En ja, ‘mens van kleur’ kost in dit soort gevallen natuurlijk te veel adem, dus de mens werd tijdens het korte moment van verwarring, vlak voor dat spurtje naar de deur, benoemd met een vijfletterwoord dat begint met de letter n.

In Geldwolven, waarvan de eerste episode vandaag op Streamz werd gestanst, gebruikt kruimeldief Chris (Joren Seldeslachts) en zijn maat Micky (Yannick Jozefzoon) precies die geconditioneerde reflex in het nadeel van het systeem om een setje videogames te pikken uit een Game Mania. De ene, een witte dertiger, wandelt buiten met de producten, de andere – met een kleurtje – stapt door diezelfde deur op het moment waarop het alarm afgaat. Raad eens welke van de twee aan de kant wordt gezet door de bewaker?

Het is niet eens de scherpste observatie van de condition flamande die de revue passeert in Geldwolven. Zeker niet wanneer het tweetal de inzet van zijn zwendeltjes aanzienlijk verhoogt nadat ze in het vizier van Frank De Jong (Tom Van Dyck) zijn terechtgekomen. Die fraude-expert bij een verzekeringsfirma is een neurotische grijze muis, die wanneer hij soep met lettertjesvermicelli eet bij wijze van spreken steevast bij de A zou beginnen, maar hij maakt door een samenloop van onprettige omstandigheden (een echtscheiding én een baan waarin hij verplicht wordt om een vuig spelletje mee te spelen) wel juist een levensveranderend no more mister nice guy-moment door. De twee hun wil om het systeem te beduvelen, en hun nieuwe partner zijn diepe inzicht in het assurantiewezen én de volksaard, doet hen steeds ambitieuzere delicten aanvatten, die natuurlijk ook in evenredige zin beginnen mis te gaan.

De raamvertelling waarin dat allemaal samenkomt, een diamantroof, gaat iets te traag vooruit in Geldwolven. Maar tijdens de rit hebt u wel een prettig crescendo van gebeurtenissen vol duistere humor zien passeren, waarbij onderwijl niet weinig gniffels aan uw mondhoeken zullen ontsnappen over de nare kantjes van lui die misschien ook in uw eigen verkaveling woonachtig zijn.

Geldwolven, vanaf vandaag wekelijks een nieuwe aflevering op Streamz.