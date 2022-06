Geld noch technologie maakt gelukkig in dé series van het moment

1. Glazen bol

Al meer dan tien jaar lang is nieuwssite The Verge, naast het bijna drie keer zo oude Wired, een baken in de technogiejournalistiek. Met The Future Of breiden ze die pedigree uit naar een Netflix-documentairereeks, die korte- en langetermijnsprojecties durft uit te kramen over hoe de toekomst van huisdieren, videogames, dating, ruimtereizen en andere elementen uit ons (huidige of toekomstige) dagelijkse leven er mogelijk uit zal zien. The Future Of komt in porties van een minuut of twintig en lijkt die typerende gejaagdheid te hebben van de mindere docu­reeksen op de streamingdienst. Maar de afleveringen die we hebben gekeken groeven ordentelijk diep in hun materie.

The Future Of, sinds 21 juni op Netflix.

2. Ka-tsjing!

Wat zou u doen wanneer uw teerbeminde het hazenpad zou kiezen, maar u wel achterliet met het sommetje van 87 miljard dollar? Nieuwe Apple TV+-reeks Loot exploreert het met Maya Rudolph (onder meer uit Netflix-topper The Good Place) in de hoofdrol. De creatieve krachten achter Loot maakten eerder al topfeuilletons als Little America en 30 Rock.

Loot, vanaf 24 juni op Apple TV+.

Maya Rudolph in 'Loot'. Beeld Apple

3. (Niet zo) perfect leventje

Het leventje van Chloe Fairbourne (Poppy Gilbert) is zo perfect dat het wel gemaakt lijkt voor Instagram Stories. Maar wanneer ze wordt gestalkt door haar jeugdvriendin Becky Green (Erin Doherty) staat er meer op het spel dan haar veiligheid: Becky ontdekt al snel dat het bestaan dat Chloe op miljoenen smartphoneschermen projec­teert verre van volmaakt is.

Chloe, vanaf 24 juni op Amazon Prime Video.