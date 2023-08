“Gekwelde artiesten die zich van het leven beroven: wat een onvoorstelbaar tragische, nodeloze verspilling.”

Was hij in 1974 niet op zijn 26ste bezweken aan een overdosis antidepressiva, Nick Drake zou deze zomer 75 geworden zijn. Ter ere van dat jubileum gaf zijn zus Gabrielle, die zijn nalatenschap beheert, een keure aan hedendaagse artiesten de vrijheid om zijn songs te herschilderen. Het resultaat is een kleurrijke coverplaat met eigenzinnige interpretaties door onder anderen Fontaines D.C., Aldous Harding, Meshell Ndegeocello, John Grant en Guy Garvey van Elbow.

Op The Endless Coloured Ways: The Songs of Nick Drake coveren Guy Garvey en John Grant respectievelijk ‘Saturday Sun’ en ‘Day Is Done’ uit Five Leaves Left, Drakes debuutplaat uit 1969. De jonge Britse folkartieste Katherine Priddy, die in 2021 debuteerde met het mooie The Eternal Rocks Beneath, koos voor ‘I Think They’re Leaving Me Behind’, één van Nick Drakes postuum uitgebrachte demo’s. Die home recordings circuleerden jarenlang via bootlegs en verschenen in 2007 officieel op de compilatie Family Tree – daar heet Priddy’s nummer nog ‘They’re Leaving Me Behind’.

De drie platen die Nick Drake bij leven uitbracht – Five Leaves Left, Bryter Layter en Pink Moon – werden destijds door haast niemand gekocht, de erkenning kwam pas na zijn dood. Hoe kwam zijn muziek in jullie leven?

Guy Garvey: “Ik was fan van de Britse folkzanger John Martyn, dankzij mijn oudere zus Becky. Toen ik te weten kwam dat Martyns bloedstollende song ‘Solid Air’ over Nick Drake ging, kocht ik Five Leaves Left. Het was 1994, ik was 20, en het betrof een tweedehands vinylexemplaar. Ik luisterde er meteen obsessief naar.”

Katherine Priddy: “Ik ben opgegroeid in Alvechurch, op twintig minuten rijden van Tanworth-in-Arden, waar Nick Drake opgroeide en ook begraven ligt. Mijn ouders draaiden zijn muziek al toen ik klein was, maar ik werd pas verliefd toen ik als tiener Five Leaves Left op mijn mp3-speler had.”

John Grant: “Als Amerikaan heb ik Nick Drake vrij laat ontdekt, in de jaren 90, via iemand in The Czars, de groep waarin ik toen zat. Toen we met die groep rond 2004 wat succes hadden in Engeland, hoorde ik wéér veel over hem. Al houden zulke aanbevelingen een muzieksnob als ik natuurlijk net tégen – ik wist het altijd beter. (lacht) Maar toen ik uiteindelijk Five Leaves Left kocht, zat die plaat meteen in mijn hart om er nooit meer weg te gaan.”

Welke persoonlijke betekenis heeft het nummer dat jullie hebben gekozen voor The Endless Coloured Ways?

Garvey: “‘Saturday Sun’ is een simpele song over de zon die door de wolken breekt, waarvan je je zo kunt inbeelden dat Bill Withers hem zingt. Die easy ik-apprecieer-gewoon-de-wereld-rond-me-vibe vind ik heerlijk in Drakes muziek. Nick Drake staat voor mij voor een subtiele vorm van vreugde – niet het schreeuwerige van de zomer, maar die troostende weemoed van de herfst.”

Priddy: “‘I Think They’re Leaving Me Behind’ heeft voor mij niet noodzakelijk een trieste lading. Ik zie mijn vrienden met nine-to-five-jobs hollen om een hypotheek te nemen en te trouwen, en het is dan verleidelijk om te denken dat ik achterophink. Maar ik kan ook denken: ik neem gewoon de interessantere slalommende weg – the scenic route.” (lacht)

Grant: “‘Day Is Done’ betekent nu méér voor me dan vroeger. De song doet me terugblikken op mijn leven én inzien dat ik veel tijd heb verloren aan onbelangrijke zaken. Ik heb te vaak gepiekerd over wat anderen van me dachten en een te groot deel van mijn leven vergooid aan religie – aan bang zijn dat ik naar de hel zou gaan omdat ik homoseksueel ben.”

Je maakte meer een remix dan een cover van ‘Day Is Done’, met veel synthesizers en sfeer.

Grant: “Dank je, dat is een compliment. Ik was een beetje geïntimideerd door de opdracht, maar ik heb een mooie collectie synths in mijn studio en ben daar de akkoorden op beginnen te spelen, en toen ging het makkelijker dan ik had verwacht. De synthsolo’s in mijn versie zijn wat barok, haast klavecimbelachtig.”

Was het ook voor jullie een intimiderende klus, een held als Nick Drake coveren?

Priddy: “Zijn muziek betekent zoveel voor veel mensen, dus je wilt trouw zijn aan het origineel, maar tegelijk wil je natuurlijk ook iets toevoegen. Ik wilde het spaarzame, demo-achtige origineel een grotere vorm geven, met strijkers. Zo spreekt de donkerte in de tekst ook in de arrangementen.”

Garvey: “Toen we met Elbow ‘Teardrop’ van Massive Attack coverden, duurde het een eeuwigheid voor ik tevreden was met mijn vocals – de stem van Liz Fraser is zo onnavolgbaar. Deze keer wilde ik vooral de spontaniteit van het origineel bewaren. Ik heb mijn vocals drie keer ingezongen, dat was het.”

Guy, jij was ook de producer van de opmerkelijkste cover op de plaat, die als eerste single naar voren werd geschoven: de daverende versie van ‘Cello Song’ door Fontaines D.C. Zonder cello!

Garvey: “Het probleem met covers die trouw blijven aan het origineel is: ze zijn saai én ze zijn het origineel niet. (lacht) In plaats van een cello hebben we een viool gebruikt. En verder: lots of frantic drumming and industrial guitars, de sound van Fontaines D.C.

“Ik vroeg de lads of ze hun cover ooit live wilden brengen, en dat waren ze niet van plan. Dat gaf ons veel vrijheid. Elk van de twee opnamedagen zaten we ook al om zeven uur in de pub – altijd een goed teken. (lacht) Aan het eind vond ik dat de song nog iets miste en nam ik de avondspits op aan het metrostation van Brixton: het geluid van bussen, straatmuzikanten met steeldrums… Die soundscape in de intro maakte het af.”

Guy Garvey: 'Eén song van Nick Drake zet ik nooit op: 'Black Eyed Dog'. Dat nummer vind ik té verontrustend, ik hoor alleen maar pure angst in zijn stem.' Beeld Peter Neill

De Fontaines D.C.-cover ving ook al veel tegenwind van rabiate Drake-fans.

Priddy: “Het is een controversiële versie voor de diehard fans, ja. Maar deze plaat is er net om een nieuw publiek aan te spreken. Zo denkt Gabrielle Drake er ook over: ze is heel blij met de Fontaines-versie van ‘Cello Song’, die niet voor niets de opener van de plaat is. Gabrielle zei me dat de herwerkingen haar nieuwe inzichten hebben gegeven in de songs van haar broer. En ze hoopt dat zijn werk door de plaat met een frisse blik zal bekeken worden. Want al te vaak wordt zijn muziek overschaduwd door zijn persoonlijke tragedie.”

BABYVOGEL

Het is oneerlijk om zijn muziek alléén maar door een trieste bril te zien, maar sommige Nick Drake-songs waren ontegensprekelijk een schreeuw om hulp, ‘Black Eyed Dog’ op kop.

Garvey: “‘Black Eyed Dog’ is de enige song van Nick Drake die ik nog nooit heb gedraaid in mijn radioshow (het succulente ‘Guy Garvey’s Finest Hour’, iedere zondagnamiddag te beluisteren op BBC Radio 6 Music, red.). Ik vind die song te verontrustend, ik hoor alleen maar pure angst in zijn stem.”

Nu praten we openlijk over mentale gezondheid en zelfzorg, maar nog niet zo lang geleden werd Amy Winehouse niet beschermd tegen zichzelf: we stonden erbij en keken ernaar. Eerlijk: was Nick Drakes vroege dood ooit deel van de aantrekking voor je?

Garvey: “Die hele verheerlijking van de ‘27 club’ is zo smakeloos. Je romantiseert je eigen dood omdat je denkt: dán zullen ze me kennen, dan zullen ze luisteren naar mijn werk. Ik heb ooit ook zulke kinderachtige gedachten gehad, ja.

“Maar als je ouder wordt, besef je dat niets, en zeker geen song, je levensgeluk waard is. Naarmate Elbow succes kreeg, verdween de angst. Wat níét wil zeggen dat onze muziek nooit meer over angst gaat. Maar het schrijfproces is puur plezier geworden.

“Ik heb Amy Winehouse een beetje gekend. We schoten goed op, ze nam de telefoon op als ik belde, ook als ze niet wilde praten met radiopresentatoren of journalisten. Ik vind het oprecht érg dat mensen als zij en Nick Drake nooit die rust hebben gevonden, nooit gewoon hebben kunnen genieten van hun kunst.”

De song ‘All Disco’ van Elbow op de plaat ‘Little Fiction’ uit 2017 had over Nick Drake kunnen gaan: ‘Young man with a bruised old soul / One snap to bring you back’.

Garvey: “Er was toen een artiest, ik ga zijn naam niet noemen, in wiens muziek ik hoorde dat hij te veel van zichzelf in zijn songs stak. Hij klonk als een babyvogel, zo fragiel… (stilte) Hij heeft zich uiteindelijk van het leven beroofd.

“Ik zing in die song ook: ‘What does it prove to die for a tune / It’s all disco’. Die boutade haalde ik uit een conversatie met Black Francis van Pixies. Ik vroeg hem: ‘Charles, je hebt punk gemaakt, en postpunk, artpop, bluegrass en rockabilly. Wat wil je nog maken?’ Waarop hij zei: ‘Dear Guy, it’s all disco.’

“Gekwelde artiesten die zich van het leven beroven: wat een onvoorstelbaar tragische, nodeloze verspilling.”

'Nick Drake had zijn roots in de folk, maar je hoort dat hij ook naar New Yorkse soul uit de vroege jaren 70 heeft geluisterd. En dat hij van Supertramp hield.' Beeld Victoria Waymouth

VERBOD OP PLEZIER

Nick Drake had een soort inwendige camera die kon inzoomen op details, en dankzij zijn behendigheid op de gitaar én zijn bijzondere stem kon hij die observaties ook nog eens onnavolgbaar verklanken. Welk talent van hem heeft de meeste invloed gehad op je eigen ontwikkeling als singer-songwriter?

Grant: “Zijn stem – letterlijk en figuurlijk. Mijn stem is mijn belangrijkste instrument, maar ik heb muziek nodig gehad om een stem te vinden. Ik denk ook – en dat bedoel ik niet negatief – dat Nick Drake een beetje te wijs was voor zijn leeftijd. Je hoort dat in zijn teksten.”

Priddy: “Voor mij waren het vooral die teksten. ‘River Man’: eigenlijk begrijp ik die song niet volledig. Maar dat doet er niet toe, de beelden die hij schildert zijn zo mooi. ‘River Man’ paste perfect bij de razende hormonen in mijn tienertijd: je weet niet wat je wilt, hebt depressieve buien… En dan is er dat couplet: ‘Betty said she prayed today / For the sky to blow away / Or maybe stay / She wasn’t sure / For when she thought of summer rain / Calling for her mind again / She lost the pain / And stayed for more’. Kijk, ik krijg er wéér kippenvel van. Als alles je zwaar valt, kan er één hoopvol klein ding zijn, al is het een verandering in het weer, waardoor je denkt: oké, ik blijf een beetje langer en zie wat er gebeurt.”

Garvey: “Het gitaarspel van Mark Potter van Elbow is zeker beïnvloed door dat van Nick Drake, vooral in ‘Great Expectations’. Onze sound is net als die van Drake geen Jackson Pollock – losjes uit de heup gespeeld – maar gedetailleerd en verfijnd.”

Een typische discussie onder muziekliefhebbers: Nick Drake is géén folk, maar singer-songwriter.

Garvey: “Als folk te belerend is, haak ik af. Ik wil niet constant horen hoe geprivilegieerd ik ben, of herinnerd worden aan rovende grootgrondbezitters van eeuwen geleden. Dat verbod op plezier in de Britse folkcommunity heeft me altijd afgestoten.

“Nick Drake had zijn roots in de folk, maar bracht een getemperde versie. Ik wed dat hij óók naar New Yorkse soul uit de vroege jaren 70 heeft geluisterd. En dat hij van Supertramp hield. Die geluiden hoor ik allemaal in zijn muziek.”

‘The Endless Coloured Ways: The Songs of Nick Drake’ is uit bij Chrysalis.

