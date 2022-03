Geen sprookje, maar waargebeurd: hoe Rihanna modemiljonair werd met inclusieve make-up en lingerie

Immigrant wordt eerst hitzangeres en daarna modemiljardair. Geen sprookje, maar het waargebeurde levensverhaal van Rihanna. Haar lingeriemerk Savage X Fenty bereidt een beursgang voor.

Zangeres Rihanna, in 1988 geboren als Robyn Rihanna Fenty, haalde afgelopen weken de koppen van alle grote zakenbladen. De reden: haar bedrijf Savage X Fenty maakt zich op voor een beursgang. In vier jaar tijd is het lingerielabel uitgegroeid tot een populair merk met fans over de hele wereld en een waarde van drie miljard dollar. Als de beursgang doorgaat krijgt de oprichtster zelf 30 procent van de aandelen in handen, wat neerkomt op 890 miljoen euro. Volgens Forbes is Rihanna’s nettowaarde ruim 1,5 miljard euro, voornamelijk verdiend met haar cosmeticamerk Fenty Beauty. Het draait daarbij om grote volumes, want de stukprijzen zijn laag: voor 28 euro koop je een tube Fenty-foundation en voor 8 euro een kanten ‘Savage Not Sorry’-string. De kwaliteit van de lingerie valt volgens recensies wat tegen, maar: wat wil je, voor die prijs?

Lucratieve nevenfuncties

Rihanna heeft ook andere tijden gekend. Ze groeide op in Barbados, in een probleemgezin. Vader Ronald Fenty was verslaafd aan drank en drugs en sloeg moeder Monica Braithwaite, die na de scheiding in 2002 heel hard werkte terwijl Rihanna op haar broertjes paste. Nadat ze op de middelbare school een talentenjacht had gewonnen, werd Rihanna ontdekt door een Amerikaanse producer en belandde haar demo bij Jay-Z van Def Jam Recordings. Die liet haar in 2005 meteen een contract tekenen en bracht haar eerste single ‘Pon de Replay’ uit.

Een jaar later, op haar 18de, behaalde ze met ‘S.O.S.‘ de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten. Rihanna werd en bleef een ster, geliefd om haar muziek en haar modieuze, kameleontische verschijning. Met het succes kwamen ook de lucratieve nevenfuncties: in 2011 klopte Armani bij haar aan voor een jeans- en ondergoedcollectie, in 2013 stonden M.A.C Cosmetics en de Britse confectieketen River Island in de rij om samen te werken, gevolgd door Puma in 2014. Daarna sloot de zangeres nog deals met Manolo Blahnik en Dior.

Simpel, maar geniaal concept

Het zal naar meer gesmaakt hebben. Meer creatie, maar ook: meer zelfstandigheid. Om zang- en zakenactiviteiten gescheiden te houden liet ze haar achternaam als handelsmerk voor beauty en kleding registreren. Het eerste wapenfeit van het merk Fenty was een kledingcollectie in samenwerking met Puma, in 2016. Een jaar later werd, onder de vlag van luxeconglomeraat LVMH, Fenty Beauty op de markt gebracht in 150 landen. Het merk sloeg in als een bom, omdat Rihanna haar foundations niet in de gebruikelijke zes huidtinten aanbood, maar in veertig – van albast tot diep donkerbruin. Daarmee werd een grote groep vrouwen bediend die eerder nooit make-up kon vinden die kleurde bij hun huid. In 2019 werden er nog eens tien tinten aan het palet toegevoegd.

Rihanna, hoogzwanger, op weg naar de modeshow van Dior tijdens Paris Fashion Week. Beeld Getty Images

Dat simpele maar geniale concept, echt iedereen bedienen, ligt ook ten grondslag aan het lingeriemerk Savage X Fenty dat in 2018 gelanceerd werd onder de paraplu van de TechStyle Fashion Group. Rihanna’s unique selling point was, en is, totale inclusie. Haar barokke beha’s, body’s en onderbroeken zijn verkrijgbaar van maat XS tot en met maat 4XL en cupmaat H. In haar modeshows lopen amper witte, slanke modellen mee, maar wordt de collectie ook geshowd door transgender vrouwen, plussize modellen, dragqueens, hoogzwangere vrouwen en modellen met protheses en huidaandoeningen. Sinds 2020 maakt Savage X Fenty ook ondergoed voor mannen, en ook in die categorie viert het merk alle mogelijke lichaamsvormen. De shows, die complete spektakels zijn met muziek, zang en dans, worden gefilmd en zijn via Amazon-streaming terug te kijken.

Rihanna’s ‘secret’

Dat alles geeft aan dat Fenty (zowel mens als merk) de tijdgeest perfect aanvoelt. Terwijl het Amerikaanse lingeriemerk Victoria’s Secret snel marktaandeel verloor vanwege zijn ouderwetse, stereotype vrouwbeeld, werd Fenty enkel relevanter. De aandacht voor bodypositivity nam wereldwijd toe, en met de impact van de Black Lives Matter-protesten groeide ook de vraag naar producten van ‘black owned’-bedrijven.

Ondanks haastige pogingen van andere wakker geschrokken merken om zich ook als inclusief te presenteren, bleef Fenty groeien. Omdat het doet wat het belooft, en omdat Rihanna, die zelf van kleur is en soms jojoot qua gewicht, volstrekt geloofwaardig is als boegbeeld. Daarbij is ze niet alleen het gezicht, maar ook de ziel van haar merken. Ze heeft ontwerpers, stylisten en andere specialisten in dienst, maar overziet en fiatteert alles zelf. Tegen de New York Times zei ze: “Ik doe wat ik wil doen, en ik hou controle over mijn visie, mijn muziek en mijn kleding.” En over haar drive: “Ik zal me er niet voor verontschuldigen dat ik vrouw ben, zwart ben, een mening heb. Ik run een bedrijf en dat is precies waarvoor ik hier ben gekomen.”

Daar komt nog bij dat Rihanna door haar 124 miljoen volgers op Instagram en haar netwerk een gigantisch bereik heeft. Demi Moore, Lizzo, Erykah Badu en Gigi Hadid liepen mee in de show, rapper Megan Thee Stallion (27,9 miljoen volgers op Instagram) was het model van de kerstcampagne van 2020. Die grote online zichtbaarheid en beschikbaarheid zorgden er bovendien voor dat het merk ondanks (of misschien dankzij) de lockdowns goede zaken bleef doen. Victoria’s Secret zakte ondertussen door zijn afhankelijkheid van stenen winkels nog verder weg. De directie zal zich handenwringend hebben afgevraagd wat toch in vredesnaam Rihanna’s secret is.