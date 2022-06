‘Geen seks in de boom, hé’ blijft gek genoeg nazinderen

De ene lefgozer is de andere niet. Bovengetekende aait zonder morren een tarantula of waagt zich doodgemoedereerd aan een bungeesprong van een niet nader genoemde Nieuw-Zeelandse brug boven een klaterend bergriviertje. Vraag mij niet Heineken te drinken of een man bun te dragen. Of vijf minuten in een vastgelopen lift te vertoeven in het gezelschap van Andy Peelman. Ik kauw liever een namiddagje op levende meelwormen. Er zijn grenzen.

Levende meelwormen stonden zowaar op het menu dat chocolatier Dominique Persoone had samengesteld voor de eerste proef van De grootste lefgozer. Acht Vlamingen getergd door de ondraaglijke lichtheid van het bestaan smeken daarin kennelijk om het type uitdaging waarbij liters bloed, zweet, tranen en gêne worden verspild. In deze eerste episode dienden de deelnemers lekkernijen zoals schapenhersens, visoog, gefermenteerde haai, haggis, surströmming, stierenteelballen en kabeljauwsperma tot zich te nemen, gezellig keuvelend aan een tuintafel. “Tja, da’s gewoon slikken, hé”, bedacht ene Femke zich bij laatstgenoemde gerecht. Daar komen vast kekke memes van.

Het kluitje vrat zich keurig kokhalzend door een bordje gebakken muis en verzamelde vervolgens in een cottage voor de nabesprekingen, die vooral onderlinge concurrentiedrift moeten suggereren. ’s Ochtends stelden de dames en heren pronostiekjes voor een volgende proef op waarmee ze op ontroerende wijze hun eigen overmoed etaleerden. “Ik heb alvast de angsten van de anderen kunnen achterhalen”, zo verkneukelde vastgoedexpert Stijn zich achteraf tot de camera. Tja. De Mol it is not.

Tussendoor serveerde Persoone al die stralende persoonlijkheden hapjes en halve West-Vlaamse wijsheden of iets wat daarvoor moet doorgaan. “Geen seks in de boom, héé”, blijft gek genoeg nazinderen. Er is veel veranderd sinds Gerrit Callewaert, taalactivist uit Bavikhove, de degens kruiste met het A.N. in In De Gloria.

Sauna

Ook Kelly Pfaff duikt op in dit programma. Met beperkte bindteksten, zij het geheel telegeniek. Boven op een container in de haven van Genk, bijvoorbeeld, terwijl onder haar de kandidaten met een waterkanon aan frut werden gespoten. Of tijdens de eetproef alwaar ze heldhaftig bij de tuintafel poseerde als op een poster van een Marvel-film. Toen ze de lefgozers zonder een spatje mededogen toesprak, bevroren onze ruggenwervels. Helga, Wolvin van de SS mag er een punt aan zuigen.

Lekker onverantwoord was dan weer de eliminatieproef in de sauna. Je kunt er prat op gaan dat straks een stelletje leeghoofdige pubers zich zoals de kandidaten opsluit in een veel te kleine sauna om er fluks te creperen onder een overdosis verdampte muntkristallen. En copycatgedrag in 3, 2, 1...go! Ach, ’t is hopelijk beter dan het origineel.

