Geen Robert Plant op Cactusfestival, wel sprankelende songs van oude geliefden

Twee zomers lang moest u het stellen zonder een van de gezelligste festivals van het land. Vorig jaar zag het er nochtans lang naar uit dat een doorstart mogelijk zou zijn, maar pijnlijk genoeg werd het festival alsnog afgelast. Vrijdag leek Cactus andermaal door brute pech dan wel imminent onheil achtervolgd. Het festival startte op zijn openingsdag alleszins met een uppercut van jewelste toen Robert Plant & Alison Krauss op het laatste moment afzegden. Die laatste bleek geveld door een venijnig griepje en bleef op doktersbevel weg van alles wat de schijn had van ­andere mensen dan wel een podium.

Een tikkeltje knullig dat Robert Plant – frontman van fuckin’ Led Zeppelin, ladies and gentlemen! – er niet voor koos om de meubels eigenhandig te redden en zonder Krauss aan te treden. Zelfs met een veredelde, geïmproviseerde jamsessie hadden de fans hun hart kunnen ophalen. Maar kennelijk smeedden beide artiesten een soort bloedpact met elkaar: valt de ene uit, dan valt het concert in het water. Sneu voor die paar fans die speciaal van Oostenrijk waren afgereisd om Robert Plant te zien, of het koppeltje krasse knarren – twee zeventigers – die naar eigen zeggen voor het eerst naar Cactus kwamen om hun jeugd te herbeleven. Overigens: behoorde u tot die paar misnoegde bezoekers die witheet en fluimend van woede verhaal ging halen bij het onthaal? Dikke middelvinger, jongens. Zeker omdat Cactus ook zonder Plant bescheiden maar trots zijn bestaansreden opeiste.

Daarnaast had u weinig af te dingen op het decor: de zon gloeide een weekend lang in hyperbolen over het feeërieke Minnewaterpark, waardoor uw en ons gemoed spontaan een alleraardigst zomerjurkje aantrok. Nauwelijks één schapenwolkje aan de lucht, amper één kille bries in je kloffie. Nog een reden om de liefde te betuigen aan Cactus? De meeste bezoekers kunnen inmiddels een club van eensgezinden oprichten. Elke editie blijf je heel wat vertrouwde gezichten zien in het publiek. U bent duidelijk verslingerd aan Cactus. Wellicht omdat het er een garantie is op gezelligheid en het evenement nog enigszins kleinschalig blijft. Bovendien lijkt Cactus ook een generatieoverstijgend festival. Zo hoorden we verhalen van bezoekers die als kind meegesleurd werden door hun ouders en nu zélf met hun kroost afzakken naar het Minnewaterpark. Noem ons hopeloos sentimenteel, maar zo’n rite de passage vinden wij mooi.

Kattenkruid

Wie er niet in slaagt om wekelijks de Brusselse, Gentse of Antwerpse muziekzalen op te zoeken, doet tijdens één weekend in Brugge bovendien verrassend veel muzikale ontdekkingen. Cactus is kattenkruid voor de modeste muziekfan, met een klein budget maar een grote honger naar verschillende muziekjes. Het festival bedient hen graag met publiekslievelingen als Balthazar en De Jeugd van Tegenwoordig, schots en scheve sensaties als Nordmann en nieuwe snoepjes als K.ZIA. Niet kwaad voor een festival dat zichzelf altmodisch beperkt tot één podium. Dat houdt natuurlijk risico’s in: zondagmiddag werd ingeluid door het Britse PVA, dat slap gefröbel, gereutel en geneuzel tot kunst trachtte te verheffen. Het geluid van een toevallig overscherende straaljager over het park vonden wij alleszins het boeiendste geluid tijdens hun set.

De coolste comeback van het weekend: Coely. Beeld Alex Vanhee

Veel beter was Nordmann, dat boven zichzelf uitsteeg met een experimentele en spannende set, die je terstond down the rabbit hole trok. Maar ook Tamikrest overtuigde als vaandeldrager van de woestijnblues, hoewel ze het festival moesten openen voor een schaars publiek. Een gevestigde waarde als Intergalactic Lovers had diezelfde avond gelukkig minder moeite om het publiek aan hun kant te krijgen. In Brugge kreeg je overigens méér redenen om chauvinisme hoogtij te laten vieren: prachtshows van Coely, Sylvie Kreusch, Meskerem Mees of Nordmann zorgden voor een opstoot van het hart in drie kleuren. De dokter kijkt bezorgd, de muzikale ziel leeft op.

Moeilijker hadden Belle and Sebastian het vrijdag, opgesolferd met de ondankbare taak om als headliner de avond te redden zonder Plant & Krauss. Zéker omdat de altpopgroep uit Glasgow zelf lange tijd onder de radar was gebleven en hun culthits wat in de vergetelheid zijn geraakt. Hun landgenoten van Franz Ferdinand konden de volgende avond het park wél in de hens zetten, met een speciaal kushandje van frontman Alex Kapranos naar hun minder fortuinlijke Schotse vrienden.

Frontman Alex Kapranos van Franz Ferdinand had er zin in zaterdagavond. Beeld Alex Vanhee

Om eerlijk te wezen: we waren Franz Ferdinand alweer uit het oog verloren. Achttien jaar na hun eerste hit ‘Take Me Out’ dreef de groep steeds verder af van de charts én de gunst van het grote publiek. Maar in het Minnewaterpark marcheerde de band soeverein door zijn set. De schaarsprong van frontman Alex Kapranos was legendarisch, hun spervuur aan songs evengoed. Hits waarvan je vergeten was dat ze zich ooit in je oren hadden gewurmd, kropen fluks weer aan tegen je trommelvlies. En je heupen werden zich gewaar dat elke song voldoende vlees aan het bot had om uitzinnig tegen aan te schurken.

Hoeveel beter toonde Franz Ferdinand zich zaterdag bovendien niet ten opzichte van het eentonige White Lies, dat op Cactus totaal passé klonk? Of toch tenminste als een amechtige echo van Joy Division en Simple Minds. Hoe de andere acts het er zaterdag en zondag van af brachten, kan u vandaag lezen op demorgen.be.