Geen Golden Globe voor Lukas Dhont: ‘Maar ‘Close’ kan nog steeds een Oscar winnen’

De belangrijkste Golden Globes gingen naar Steven Spielbergs The Fabelmans en The Banshees of Inisherin, en de award voor Beste Niet-Engelstalige Film ging verrassend naar Argentina, 1985. Wat betekent dit voor de Oscarkansen van Lukas Dhonts Close? We bellen met filmjournalist Ewoud Ceulemans.

Wat viel op bij de 80ste uitreiking van de Golden Globes?

“Voor ons land is dat, helaas, vooral dat Close niet heeft gewonnen in de categorie ‘Beste Niet-Engelstalige Film’. De film van Lukas Dhont was sowieso niet de absolute topfavoriet – Amerikaanse media tipten vooral het Duitse oorlogsdrama All Quiet on the Western Front en de Indische spektakelfilm RRR als kanshebbers, en dan was er ook nog concurrentie van het Koreaanse prijsbeest Decision to Leave. Dat de Golden Globe uiteindelijk naar Argentina, 1985 ging, vond ik toch verrassend. Die film is een meer dan degelijk historisch rechtbankdrama en won wel al een aantal internationale prijzen, maar het is zeker geen opvallend meesterwerk waarrond buitengewoon veel buzz hangt.”

Wat betekent dit voor de Oscarkansen van Close?

“Niet bijzonder veel. Het kan nooit kwaad dat een extra prijs je film nog eens in de spotlights zet, maar ook zonder Golden Globe mag Lukas Dhont nog steeds hopen op een Oscar. De laatste tien jaar won de laureaat van de Golden Globe voor Beste Niet-Engelstalige Film zes keer ook de Oscar in de overeenkomstige categorie, dus de Globes zijn zeker geen perfecte voorspeller op dat vlak. Maar vermoedelijk krijgt Argentina, 1985 nu wel wat meer aandacht van de leden van de Academy, het orgaan dat de Oscars uitreikt.

“Het is sowieso wachten tot 24 januari: dan wordt de shortlist van vijftien films herleid tot vijf genomineerden voor de Oscar voor Beste Buitenlandse Film. De kans dat Close daar níet bij zit, lijkt me erg klein, en All Quiet on the Western Front en Argentina, 1985 mogen de nominatie ook vrijwel zeker bijschrijven. Maar we mogen ons ook niet te veel laten meeslepen in ons enthousiasme. Close is zeker een van de favorieten, maar het is niet dé favoriet.”

Wie waren de grote winnaars van de avond?

“Er was geen grote slokop, maar in de filmcategorieën hebben The Banshees of Inisherin en The Fabelmans het laken toch naar zich toegetrokken. The Fabelmans, een autobiografisch drama van Steven Spielberg, won de prijs voor Beste Film: Drama en die voor Beste Regie, terwijl Banshees met de award voor Beste Film: Musical of Komedie, en die voor Beste Scenario en Beste Acteur: Musical of Komedie, voor Colin Farrell. De biopic Elvis bleef dan weer achter met één prijs, voor acteur Austin Butler. Dat Cate Blanchett de prijs voor Beste Actrice: Drama won voor haar rol in Todd Fields’ Tár, lijkt dan weer de logica zelve.”

Wat moeten we verder onthouden van de Golden Globes?

“Wel, dat ze werden uitgereikt én dat ze werden uitgezonden. De afgelopen jaren is de Hollywood Foreign Press Association, dat de Globes uitreikt, in een storm van kritiek terechtgekomen. De organisatie toonde een schrijnend gebrek aan diversiteit onder hun leden en beschuldigingen van seksisme, homofobie en corruptie. Daarom werden de Golden Globes geboycot. Door heel wat sterren, onder meer door Tom Cruise, die zijn drie Golden Globes teruggaf – hij was er ook dit jaar niet bij, ondanks een aantal nominaties voor Top Gun: Maverick. Maar ook heel wat studio’s en mediabedrijven zetten vorig jaar flink druk door hun banden met HFPA te verbreken, zoals Netflix, Amazon en NBC, de zender die de ceremonie uitzendt. Vorig jaar waren de Globes dus nergens te zien, maar na een aantal veranderingen in het ledenbestand en de reglementen, toonde NBC dit jaar wel de uitreiking.”

Was die verandering ook merkbaar bij de winnaars?

“Bij minstens twee van hen wel. Michelle Yeoh won de prijs voor Beste Actrice in een Musical of Komedie en Ke Huy Quan won die voor Beste Acteur in een Bijrol. Ze schitteren samen in Everything Everywhere All at Once. Vooral Yeoh had het in haar speech over racisme en de vooroordelen waarmee ze doorheen de jaren geconfronteerd werd. En daarnaast was er ook de prijs voor Beste Actrice in een Bijrol voor de Afro-Amerikaanse Angela Bassett uit Black Panther: Wakanda Forever, die haar overwinning opdroeg aan de overleden Black Panther-ster Chadwick Boseman. De HFPA heeft dus wel stappen gezet, maar gigantische sprongen zou ik het nu ook niet noemen. De Golden Globes hebben de laatste jaren telkens weer wat glans verloren, en dat kun je niet zomaar herstellen.”