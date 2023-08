Geen Deep in the Woods-festival dit jaar: ‘Het valt financieel niet te verantwoorden’

Deep in the Woods zou dit jaar plaatsvinden van 8 tot 10 september in het Waalse Massembre. “Met veel pijn in het hart hebben we moeten beslissen om de stekker eruit te trekken voor dit jaar”, klinkt het bij de organisatie. “Deep in the Woods wordt volledig getrokken door vrijwilligers. We moeten vaststellen dat we dit jaar geen volwaardige editie kunnen aanbieden voor ons publiek, de artiesten en de enthousiaste medewerkers.”

“De nasleep van de covidpandemie en de impact van de inflatie op onze werking vallen zwaarder uit dan verwacht”, duidt organisator Katrijn Vermoesen de keuze om Deep in the Woods dit jaar te annuleren. “We hebben vorig jaar onze reserves al moeten aanspreken. Het valt nu financieel niet te verantwoorden om in deze omstandigheden een geweldige editie te organiseren. En we willen niet voor minder gaan.”

Deep in the Woods staat bekend als een klein, familievriendelijk festival dat muziek combineert met kunst, cinema en natuur. Er worden ook wandelingen en yogasessies georganiseerd. Onder meer Commander Spoon, Dushime, Chibi Ichigo en Lysistrata stonden dit jaar op de affiche.

“We mailen nu eerst naar onze ticketkopers”, legt Vermoesen uit. “Ze kunnen opteren voor een terugbetaling of krijgen de kans hun tickets meteen om te boeken naar onze editie van volgend jaar. Die staat gepland in september 2024.”