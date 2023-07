‘Geen artiest heeft meer gegeven, geen artiest is zwaarder gestraft’: collega’s rouwen om Sinéad O’Connor

“Er zijn geen woorden voor.” Dat postte voormalige REM-zanger Michael Stipe op Instagram, onder een foto van hem met de Ierse zangeres Sinéad O’Connor, die op 56-jarige leeftijd overleed. Andere artiesten zochten wel naar de juiste woorden om het verlies een plaats te geven. “Sinéad staat alleen als een figuur uit onze generatie die altijd trouw bleef aan haar stem, vanbinnen en vanbuiten”, stelde Smashing Pumpkins-frontman Billy Corgan op X, voorheen Twitter. “Daar zal ik haar altijd om bewonderen en respecteren.”

Massive Attack postte ook een bericht op X. “Hoe herdenk je iemand die je nooit goed hebt gekend, maar die je zegende met de eer om met haar te werken?”, schrijft de Britse triphopgroep. “Het vuur in haar ogen deed je begrijpen dat haar activisme een reflex van haar ziel was, en geen politiek gebaar.”

‘Natuurkracht’

Zangeres Tori Amos omschrijft O’Connor als “een natuurkracht, een briljante songwriter en artiest wier talent we niet meer zullen zien. Wat een passie, zo’n intense aanwezigheid en een prachtige ziel, die moedig haar eigen persoonlijke demonen bestreed. Wees gerust, lieve Sinéad, jij zal voor altijd in ons hart zijn.” Ook de hiphopwereld eert de Ierse zangeres. “Rest in beats and power”, schrijft Flavor Flav van Public Enemy op Twitter. “Respect voor Sinéad. Zij stond voor iets, in tegenstelling tot de meeste mensen”, reageerde rapper Ice-T.

“Ik kan geen artiest bedenken die méér heeft gegeven dan Sinéad en ik kan geen artiest bedenken die zwaarder dan Sinéad is gestraft voor het vertellen van de waarheid”, verklaarde Anohni van Anohni & The Johnsons in een video op Instagram, gevolgd door een cover van O’Connors ‘I Am Enough For Myself’. O’Connor werd voor veel mensen persona non grata nadat ze in 1992 een foto van de paus verscheurde tijdens een optreden op Saturday Night Live, om het kindermisbruik in de Kerk aan te klagen.

Morrissey stelt op zijn website weer dat heel wat van de lofbetuigingen uit de muziekindustrie van hypocrisie getuigen. “Jullie hadden het lef niet om haar te steunen toen ze nog leefde en jullie nodig had”, aldus de voormalige zanger van The Smiths. “Haar label liet haar vallen nadat ze zeven miljoen albums voor hen had verkocht. Ze werd nooit oninteressant. Ze had niets verkeerds gedaan. Ze had een trotse kwetsbaarheid… en er bestaat een zekere muziekindustrie-haat voor zangers die ‘er niet bij horen’, en ze worden nooit geprezen tot ze dood zijn – wanneer ze, eindelijk, niets meer terug kunnen zeggen.”