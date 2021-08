Geen alcholgel, wel alcohol en écht dansen op WeCanDance: ‘Misschien straks toch een testje doen’

Met het eerste echte dansfestival zijn we weer een stapje dichter bij ‘normaal’. Bezoekers gooiden dit weekend de benen los op WeCanDance in Zeebrugge. Geen mondmaskers, geen afstand, geen alcoholgel, wél alcohol. ‘Ik heb dit echt gemist.’

‘To be free again’. Dat staat er in grote letters aan het hoofdpodium van WeCanDance, dat plaatsvindt op het strand van Zeebrugge, tegen de achtergrond van de haven. Aan die vrijheid zijn voorwaarden verbonden. Bezoekers mogen alleen binnen als ze een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen en dus getest of gevaccineerd zijn of antistoffen in het bloed hebben omdat ze recent corona hebben gehad.

Maar zodra ze binnen zijn, gaan alle remmen los en mogen de ze dingen doen die “het virus graag heeft”, om even naar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) te verwijzen: dansen, knuffelen, kussen. En daar is hard naar uitgekeken.

“Ik ga alleen uit om te dansen”, zegt Jennifer (29) in Le Petit Club, een volgepakte tent waar nationaal dj-talent het beste van zichzelf geeft. Jennifer heeft zich met haar vriendinnen vlak achter de dj-booth gezet. “Ik vind het leuk om zijn energie te voelen en mee te gaan in de vibe”, zegt ze. “Ik heb dit echt gemist.”

Mini-editie

De Lokerse Feesten gingen ook door dit weekend. Maar daar moesten bezoekers in bubbels plaatsnemen aan een tafel en zittend naar de optredens kijken, terwijl vrijwilligers rondliepen met een bus ontsmettingsmiddel. WeCanDance, waarvan nog twee weekends zijn gepland, is een festival zoals we dat altijd hebben gekend. Toch loopt deze editie ook anders: het aantal deelnemers is teruggeschroefd naar 2.500 per dag.

“We hebben van in het begin ervoor gekozen om het festival niet op volle capaciteit te laten doorgaan”, zegt organisator Bart Roman. “Volle capaciteit wil zeggen 45.000 mensen. We wilden het festival klein houden en spreiden over meerdere dagen.”

WeCanDance is dus een miniversie van wat het vorige jaren was, maar het concept – goede muziek, gekoppeld aan goed eten – blijft overeind. Dat concept mikt meer op de high-end festivalganger. Er zijn wel frietjes te krijgen, maar ze zijn gemaakt door topchef Sergio Herman. Een bar schenkt klare natuurwijn.

Een zeker m’as-tu-vu hoort er ook bij. Stijlvol hemdje, zonnebril op de neus bij veel mannen. Terwijl sommige vrouwen eruitzien alsof ze uit een modeboekje komen. Dit is dan ook de place to be om in hippe outfit geposeerde selfies te nemen.

Pech

Door het virus hield de onzekerheid over festivals en wat mogelijk zou zijn lang aan. In april heeft de organisatie de knoop doorgehakt om ervoor te gaan. Rond die tijd werd het duidelijk dat een en ander wel zou kunnen deze zomer. Maar financieel bleef het een risico.



Dit jaar heeft het festival ook al zijn dosis pech gehad. Vrijdag was het niet corona dat roet in het eten gooide, maar de sterke wind. Roman besloot om veiligheidsredenen de eerste dag te annuleren. Wie een ticket had, krijgt het terugbetaald.



“Om dit festival op te zetten, zitten we aan zo’n 2 miljoen euro aan kosten”, zegt Roman. “De beslissing om het klein te houden en over drie weekends te spreiden, was financieel niet de meest interessante. Maar het leek ons een veilige keuze. De annulaties van Pukkelpop en Tommorowland hebben misschien wat twijfel gezaaid. Maar met Wecandance willen we tonen dat het weer kan.”

De overheid heeft met het programma Flanders is a Festival een zeventigtal organisaties wat steun toegestopt, zodat het financieel haalbaar zou zijn om in deze coronatijden van start te gaan. Ook WeCanDance zit daarbij. Het festival is opgezet als een testevenement, waar twee wetenschappelijke proeven aan zijn verbonden. “Een ervan is een enquête over mentaal welbevinden”, zegt Roman. “Hoe voelen mensen zich nu ze weer mogen dansen? Ik denk dat we het antwoord wel weten.”

Druppels

Festivalgangers vertellen ze dat ze niet alleen naar het dansen hebben verlangd. Maar ook: weer mensen ontmoeten, toevallige gesprekken aanknopen met onbekenden, eindelijk weer wat fysiek contact.

Dat velen dat laatste hebben gemist, is duidelijk. Zowat iedereen die we aanspreken legt spontaan een arm om onze schouder of trekt ons dichtbij. Hoezo anderhalve meter? Het moet gezegd: na al die maanden corona voel je elke speekseldruppel net iets meer als die op je gezicht landt.

Al is het een mini-editie, er wordt wel degelijk maximaal gedanst en hier en daar zelfs tegen elkaars lijf geschuurd. Het overheersende gevoel vat een dj in de hiphoptent goed samen, door als een van de laatste nummers Whitney Houston te selecteren. “Oooooh I wanna dance with somebody”, brult het publiek mee.

Toch spreken sommigen nog over een aarzeling. Het systeem, waarbij een PCR-test 48 uur geldt, noemen enkele bezoekers niet waterdicht. Dat is tijd genoeg om nog een besmetting op te doen en zo het festival binnen te lopen. “Het voelt nog wat raar”, zegt Jesper Sanders (25). “Toen ik drank ging halen, wilde ik in de rij nog een mondmasker opzetten. Maar het hoefde dus niet.”

Nu de risicogroepen zijn gevaccineerd, is het volgens hem wel het moment om de normaliteit op te starten. Maar het blijft een tikkeltje onwennig. “Na het festival ga ik nog een antigeentest doen voor ik andere mensen zie. Gewoon voor de zekerheid.”