Gaz Coombes (ex-Supergrass): ‘Hoe minder fucks je geeft, hoe beter het leven lijkt te worden’

Toen Supergrass in 1995 een monstersucces scoorde met ‘Alright’ waren de drie Britse hitlijsters nog puisterige pubers. Maar hun timing was ideaal, midden in de britpophausse. I Should Coco overtrof zelfs het commerciële succes dat hun labelgenoten The Beatles hadden bij hun debuut. Daarmee verschenen ze al gauw op de radar van Steven Spielberg, die even speelde met het idee om een tv-serie à la The Monkees over de drie te maken.

“Pure waanzin, achteraf bekeken. Maar ik geloof dat we op de perfecte golf mee surften”, denkt Coombes vandaag. “De zeitgeist zat ons mee. Al was dat eerlijk gezegd stom toeval. We hadden namelijk geen flauw idee van wat we uitvraten. We modderden vrolijk aan, als idiote snotapen. In de eerste plaats wilden we ons amuseren. Er was geen actieplan, geen scenario.

“Supergrass waren ook de outsiders van de britpop: we hielden ons bewust ver weg van alle commotie tussen Blur en Oasis. In die windstille hoek konden we lang genoeg uitstekend gedijen. (lacht) Het was een rare maar opwindende tijd, de jaren negentig. Iedereen was knettergek, en alles wat er rondom ons gebeurde, zou je vandaag… welja, volslagen krankzinnig noemen. It was weird but wonderful.”

Met zijn laatste single ‘Long Live The Strange’ brengt hij ogenschijnlijk hulde aan die onstuimige tijd. “Eigenlijk schreef ik dat nummer nadat ik met mijn dochter tijdens de pandemie naar een concert ging. Absurd maar aangenaam. Die song is voor mij een geheugensteuntje om alles wat eigenaardig is te blijven omarmen. Lang leve dit bizarre leven! Ik zou trouwens nooit kunnen tekenen voor een routineus leven. Zelfs al heb ik enorme stommiteiten begaan, ik zou ze in een vingerknip overdoen.”

Toch richt Coombes de blik liever strak vooruit. “Met Supergrass had ik vast de ene nostalgische tour aan de andere kunnen breien”, geeft hij toe. “Just basking in the glory. Maar waar schuilt daar de uitdaging in? En bovendien: hoe lang kan ik zonder zweem van sarcasme “We are young! We run green!” uit ‘Alright’ blijven zingen?” (lacht)

De meer bezadigde kant van Coombes komt inderdaad tot uiting op Turn the Car around, waarop je soms elegante echo’s van Radiohead, Richard Hawley en de late Arctic Monkeys hoort. De plaat klinkt een enkele keer ook als een zomerse trip naar de kust. “Dat soort rust hoopte ik ook te verklanken”, knikt hij. “Ik ben een atypische veertiger. De meesten worstelen op die leeftijd met een knoeperd van een midlifecrisis. Maar ik voel me juist vrijer dan ooit, in geest en lichaam. De lockdowns hebben me een knopje doen omdraaien. Het is oké om van eenvoud en rust te genieten, om niet steeds voor de grootste en meest meeslepende avonturen te kiezen.

“Ik wilde het roer ook drastisch omgooien. Die reünieoptredens van Supergrass deden we om de fans van het eerste uur te plezieren. Zelf namen we dat niet zo serieus. Het leek me zelfs een nachtmerrie om uiteindelijk vast te varen op de zandbanken van de nostalgie.”

Nieuw publiek

Niettemin vond nostalgie wel zijn weg naar Turn the Car around. “Die titel doet me denken aan mijn moeder. Dat arme mensje moest vier balorige broers almaar onder de knoet houden op de achterbank in de auto. Hoe vaak dat we haar niet tussen haar tanden hoorden sissen: ‘Ik zwéér het jongens: als jullie die apenkuren niet stoppen, keer ik terug naar huis’. Maar tegelijk moest de titel ook gemoedelijkheid uitstralen. ‘Ben je iets vergeten? Blijf je ergens onzeker over? Weet je niet meer waar je hoofd staat? Keer dan even op je schreden terug, turn the car around.’

“Die wijsheid is er ook maar met de jaren gekomen, hoor. Ik worstelde heel lang met angsten, en was een hypochonder. Maar de laatste zeven jaar zit ik beter dan ooit in mijn vel. Het is best cool hoor, ouder worden. (lacht) The less fucks you give, the better life seems to get.”

Een jongere generatie leerde Gaz Coombes eind vorig jaar kennen tijdens de live uitgezonden hommage aan Foo Fighters’ overleden drummer Taylor Hawkins. Coombes kende hem al sinds eind jaren negentig, toen ze het voorprogramma van Dave Grohls band speelden. Aan de reacties te lezen, die in real time verschenen op de livestream, bleek Coombes de grootste revelatie in die zes uur durende marathon.

“Achteraf hoorde ik dat heel wat Foo-fans onder de indruk waren van die rare dandy op het podium”, grinnikt de songschrijver. “Ik was daar alléén voor Taylor, dus zag ik mijn bijdrage niet meteen als een sollicitatie om nieuw publiek aan te boren. Maar net zo goed: I think I got the job. (grinnikt) Het was een van de meest onwaarschijnlijke momenten uit mijn leven. Een prachtige nacht, en wat een feest voor Taylor. Alle liefde in het Wembley Stadium was overweldigend.”

Samen met Nile Rodgers van Chic bezette hij het podium voor een cover van David Bowie en The Police, vooraleer hij Supergrass-classics als ‘Richard III’, ‘Alright’ en ‘Caught By The Fuzz’ uit zijn mouw schudde met de andere leden van Supergrass. “Typisch voor ons. Dan vinden we eindelijk een nieuw publiek, en achteraf zeggen we doodleuk: het is nu ook weer welletjes geweest.”

Turn the Car around is zopas verschenen bij Virgin.

Gaz Coombes speelt 1/3 in De Roma, Antwerpen.