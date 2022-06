Gamen alsof het 1992 is: ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’ brengt het beste uit de nineties terug

Ze hadden de namen van Italiaanse renaissanceschilders, vraten pizza’s tot ze aan hun oren uitkwamen, en waren bedreven in de martial arts: in de vroege nineties vormden de Teenage Mutant Ninja Turtles een van de hoekstenen van de kinderen- en jongerencultuur, en de videogames speelden daar een belangrijke rol in. Zeker Turtles in Time (1992), waarin één tot vier spelers in de huid van hun favoriete blijmoedige ninjareptiel leden van de Foot Clan mochten afranselen in decors als de straten van Manhattan, werd een instantklassieker. En die krijgt nu, meer dan dertig jaar later, ineens nog een vervolg.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge is zopas op alle moderne consoles verschenen en straalt nog helemaal de stemming van die klassiekers uit – visueel is het natuurlijk wat verscherpt en via het internet kunnen nu zes spelers tegelijk de strijd aangaan – maar Shredder’s Revenge past verder helemaal in het plaatje van de game zijn voorgangers.

“Er zijn de afgelopen dertig jaar nog veel meer Turtles-spellen geweest, maar iedereen lijkt het erover eens te zijn dat de beste games die uit die vroege nineties waren”, vertelt Cyrille Imbert, CEO van DotEmu, het Franse gamelabel dat de game op de markt bracht, tegen De Morgen. “Daarom was het ook belangrijk dat we van Nickelodeon, de huidige rechtenhouder, met de originele Turtles-ontwerpen uit 1987 aan de slag mochten. Toen we dat erdoor kregen, wisten we: dit wordt wat.”

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge Beeld RV

Generaties overbrugd

De oude Turtles-games kleurden destijds de jeugdherinneringen van zowel spelers die vandaag tot de millennialgeneratie behoren (toenmalige lagereschoolkinderen die via de speelgoedjes en de animatiereeks ook de games leerden kennen) en Gen X (tieners op dat moment, die evengoed hun vertier vonden in de vechtactie van de videospellen in een speelhal of op hun Nintendo- of Sega-console). Wellicht daarom heerste er al een flinke hype rond Shredder’s Revenge sinds de game een jaar geleden werd aangekondigd: hij haakt in op videogames die destijds twee generaties hebben overbrugd.

“Het primaire publiek dat we voor ogen hebben, zijn natuurlijk deze fans van de originele games”, vervolgt Imbert. “Dat is nog het makkelijke stuk: we maken zelf, als ontwikkelaars, ook deel uit van die populatie, dus in essentie hadden we onszelf maar tevreden te stellen. Maar het publiek waarop we uiteindelijk mikken spoort veel breder dan alleen maar diegenen die de games destijds hebben gespeeld. Er zijn ook gamers die misschien niet eens geboren waren toen de oorspronkelijke Turtles-games verschenen, maar wel geïnteresseerd zijn in deze oerklassieke manier van gamen.”

Imbert wijst toch ook op het belang van moderniseren. “Vooral voor dat nieuwe publiek is het moderniseren van de manier van spelen een belangrijke factor: de games moeten doen denken aan die van weleer, maar moeten tegelijkertijd een moderne uitstraling hebben. Tot slot merken we een zekere transmissie van een ouder naar een jonger publiek: we krijgen veel feedback van mensen die vandaag dit soort games samen met hun kinderen spelen.”

Beeld uit 'Shredder's Revenge'. Beeld RV

Retrogaminghype

DotEmu heeft ervaring met dat zachtjes groeiende publiek van retrogamers, want Shredder’s Revenge is lang niet de eerste retrotitel van het Parijse bedrijf: eerder al bracht het nieuwe versies van classics Wonder Boy III en Another World op de markt. Maar het werd vooral gesterkt door het succes van Streets of Rage 4 (2020): dat eveneens flink laat gelande vervolg op een andere serie ninetiesvechtgames schitterde met een verkoop van meer dan anderhalf miljoen exemplaren.

Die bijval bevestigde voor hen dat ze de klassieke tweedimensionale graphics – zij het met verscherpte details en vlottere animaties - absoluut moesten behouden, zegt Imbert. “In de vroege jaren 2000 zijn 3D-graphics te veel een wet van Meden en Perzen geworden in videogames. Zeker wanneer men oudere gamereeksen wilde verderzetten in drie dimensies ging er altijd wel iets verloren. Die fixatie voor drie dimensies is ondertussen weer weg: 2D-games worden weer geaccepteerd door spelers.”

Die retrogamingtrend onder het publiek, waarrond het voorlopig nog erg bescheiden Parijse gamebedrijf zijn kernactiviteit heeft gebouwd, staat volgens Imbert ook nog maar in zijn kinderschoenen. “Iedere kunstvorm heeft zijn retrovibe, dat is een volkomen natuurlijke evolutie”, zegt hij.

“In essentie is dit hetzelfde als het feit dat mensen nog altijd naar de Beatles en de Stones luisteren. Als het goed is, is het goed, punt. Retrogames verscherpen herinneringen en emoties, net zoals klassieke muzieknummers dat kunnen. De enige reden waarom retrogames misschien een beetje tegen de intuïtie ingaan is omdat ze technologisch van aard zijn en technologie doorgaans niet goed veroudert. Wanneer we zulke klassiekers terugbrengen, spijkeren we dus precies die component wat bij: je moet wat meer doen dan alleen maar de oude graphics doen herleven. Het moet vloeiend en mooi zijn naar hedendaagse normen. Maar de kern van de ervaring, het spelplezier, is vandaag nog even krachtig als toen.”