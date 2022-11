Gamemakers blijven verzot op de jaren 80 en 90

In het Brazilië van de vroege jaren 2000 was er zo goed als niets wat erop kon wijzen dat tiener Danilo Dias ooit iets met videogames zou gaan doen. Moderne computertechnologie is zo goed als onbetaalbaar in het Latijns-Amerikaanse land, door de extreem hoge consumentenbelasting die er al decennialang wordt geheven. Het enige wat zijn ouders in huis hadden was dus een pc met Windows 3.1 erop, op dat moment al ruim tien jaar achterhaald. “Het enige wat ik erop deed om mezelf bezig te houden was tekeningetjes maken met tekenprogramma Microsoft Paint”, zegt Dias. “Ik tekende objecten in grote vierkanten blokjes, en vond ze fascinerend in hun eenvoud. Ook toen ik architectuur ging studeren, bleef ik dat soort pixel art creëren. Ik was er gewoon verliefd op. En langzaamaan, toen ik mezelf ook had leren programmeren, groeide dat uit tot het maken van eenvoudige, op de allerprilste technieken van het medium terugvallende videogames.”

Retrosuccessen

Vandaag, op zijn vijfendertigste, runt Dias samen met zijn vriendin Thais Weiller al tien jaar de gamestudio Joymasher. Vengeful Guardian: Moonrider, de nieuwe game die ze momenteel aan het afwerken zijn, bouwt net als hun doorbraakhit Blazing Chrome (2019) verder op precies diezelfde retrovibe. Het is een klassiek tweedimensionale game, in het soort pixelgraphics dat je eerder op een console van dertig jaar geleden zou verwachten. Ze sublimeerden er dan ook elementen in uit oude games uit die tijd, zoals Super Shinobi (1987) en Ninja Gaiden (1988), maar ook motieven uit films als Robocop, en Japanse manga en anime. “We willen iets terugbrengen dat er vandaag niet meer is”, zegt Weiller. “Videogames van vandaag worden technisch steeds veeleisender, en dat is prima. Maar tegelijkertijd willen heel wat gamers ook weer zo’n oude, ‘pure’ ervaring.”

Ze zijn allerminst de enige games in dat retrojasje. Alleen al dit jaar verscheen er een hele rist aan titels die allemaal teruggrijpen naar patronen uit videogames van decennia geleden. Het verhalende Norco, bijvoorbeeld, waarvan de pixelgraphics hem niet tegenhield om vorig jaar de eerste videogame te worden die werd gelauwerd op het Tribeca Film Festival. Of de tweedimensionale platformgame Axiom Verge 2, de detectivegame Chinatown Detective Agency, en vechtgame Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, die een week na zijn lancering afgelopen zomer al een miljoen verkochte exemplaren wegtikte.

'Axiom Verge 2'. Beeld Thomas Happ Games

'Chinatown Detective Agency'. Beeld General Interactive Co.

'Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge'. Beeld DotEmu

Eeuwige fascinatie

Tien jaar geleden kon dat soort games nog worden weggezet als een kortstondige rage. Maar na doorbraakgames als Broforce en Superbrothers: Sword & Sworcery EP volgde toen nog een hele stoet van games met diezelfde retro-esthetiek, zoals Super Meat Boy, Fez, Papers Please, Nidhogg, Shovel Knight, Mother Russia Bleeds, Stardew Valley, Hyper Light Drifter en Undertale. De fascinatie van bepaalde gamemakers voor die pixel graphic-stijl is schijnbaar voor de eeuwigheid bestemd. “Het gebruik van pixel art zadelt je als maker met restricties op, maar dat verplicht je juist om creatief te zijn”, zei Yutsi, de onder dat pseudoniem werkende bedenker van Norco, onlangs nog in een interview met de website Carbon Copy. “Het is een puur digitale manier van werken: er bestaat geen analoge tegenpool van. Veel van de technieken die het zo onderscheidend en uniek maken, werken niet bij olieverfschilderijen of aquarellen.”

Ook in 'pixel graphics' kunnen prachtige taferelen worden neergezet. Zoals hier in de game 'Norco'. Beeld Raw Fury

Volgens Cyrille Imbert, ceo van het Franse gamebedrijf DotEmu (dat zowel Vengeful Guardian: Moonrider als Shredder’s Revenge uitgeeft), is er het afgelopen decennium ook een vraag naar dit soort games gaan opwellen onder de gamers. Ook bij de jongere. “Er is een kleine groep gamers die geïnteresseerd is in letterlijk álles wat het medium te bieden heeft, zowel in de toekomst als het verleden. Misschien waren ze niet eens geboren toen de originele games in deze stijl op de markt kwamen, maar voor hen is het iets interessants dat ze willen verkennen.”

Eigen taal

Waarom videogames in die vandaag nog altijd gretig gekanaliseerde jaren 80 en 90 zelf er zo blokkig uitzagen, hoeft natuurlijk weinig uitleg: de computerkracht in de consoles (zoals de Sega Mega Drive of Super Nintendo) en computers uit die tijd was nog zo gering dat de enige manier om ontwarbare figuren op het scherm te krijgen was om vakjes in te kleuren in een soort digitaal ruitjespapier. Hun vormen en kleuren werden vervolgens verder ingevuld in de geest van de speler. Maar uit die noodzaak kwam ook een heel bijzondere esthetiek voort, die spelers en gamemakers vandaag nog blijft fascineren.

“Het medium heeft toen een visuele taal gekregen die vandaag nog altijd wordt herkend”, zegt Dias. “Ook al is die vandaag natuurlijk verder geëvolueerd. We passen moderne belichtingstechnieken erop toe, we strooien met partikels (onder videogamemakers wordt daarmee bedoeld: piepkleine fysieke objecten als stof, zandkorrels, sneeuwvlokjes of bloesemblaadjes, RME). Pixel art werd iets anders. Het is vandaag geen manier meer om technische beperkingen te omzeilen, maar een stijl op zichzelf.”

'Vengeful Guardian: Moonrider'. Beeld DotEmu