‘Game of Thrones’-acteur Peter Dinklage boos om Disney-remake van ‘Sneeuwwitje’: ‘Verdomd ouderwets’

Peter Dinklage deed zijn beklag over de plannen van Disney in de WTF-podcast van de Amerikaanse stand-upcomedian en acteur Marc Maron. Het verhaal is niet meer van deze tijd en moet aangepast worden, meent hij.

“Ik was een beetje verrast toen ze met trots vertelden een ​​latina-actrice als Sneeuwwitje te casten. Je vertelt nog steeds het verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen”, zei de acteur, die niet bij het project betrokken is. “Je bent op een bepaalde manier vooruitstrevend, maar je maakt nog steeds dat verdomd ouderwetse verhaal over zeven dwergen die samen in een grot leven. Wat ben je verdomme aan het doen man?”

Stereotypen

Dinklage, die in Game of Thrones het personage Tyrion Lannister vertolkte, hoopt dat de remake in een volledig nieuw jasje wordt gestoken. “Als je het verhaal van Sneeuwwitje vertelt en er de meest geavanceerde, progressieve draai aan geeft, doe het dan ook helemaal.”

De oorspronkelijke Sneeuwwitje-film dateert van 1937. Het was de eerste langspeelanimatiefilm van Disney en wordt beschouwd als een van de klassiekers van de filmstudio. Disney werkt nu aan een remake met acteurs in de plaats van tekenfilmpersonages. De opnames gaan deze zomer van start in het Verenigd Koninkrijk. West Side Story-actrice Rachel Zegler zal de hoofdrol vertolken. Gal Gadot gaat volgens Disney de boze koningin spelen.

In een verklaring aan The Hollywood Reporter heeft Disney gereageerd op de kritiek van Dinklage. “Om te voorkomen dat de stereotypen uit de originele animatiefilm worden versterkt, gaan we met deze zeven personages anders om en hebben we overleg gehad met mensen met dwerggroei”, klinkt het.

‘21ste eeuw’

Dinklage is niet de enige die kritiek heeft geuit op de plannen voor de remake. Brits paralympisch zwemmer Will Perry zei aan de BBC dat mensen met dwerggroei in films en op tv vaak geportretteerd worden als “mythische of komische karakters”. “Ik ken veel mensen die van Sneeuwwitje houden en terecht, maar we leven in de 21ste eeuw. Mensen als Disney, die invloed hebben op jonge mensen, moeten hen beïnvloeden in de juiste richting.”