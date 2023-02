Gaëtan Vandewoude van Isbells: ‘Kinderen zijn onze grootste spiegel. Confronterend, maar ik kijk graag in de spiegel’

Naar goede gewoonte schikt Isbells alweer een dekentje om je heen, liefdevol en strak. Vandaag doet Gaëtan Vandewoude (44) dat zelfs létterlijk. De laatste rituelen voor het slapengaan vinden hun weg naar zijn nieuwste single ‘A Little Bit Longer’.

Wat is niets? En kun je dat zien? Bestaat eeuwig? En wat zit erin? En waarom zeggen mensen dat de appel niet ver van de boom valt? Waar zou die anders kunnen vallen? De existentiële vragen waarmee Vandewoudes jongste telg jaren geleden mee jongleerde voor hij zich te slapen legde, raakten vereeuwigd in de nieuwe single van Isbells. “I listen to your breathing slowing down”, verklaart de zanger zijn eigen aandeel in het avondritueel. “I feel your heartbeat through the center of my palm / I watch you doze off and fall asleep /I keep you close, close to me.” Warmhartige weemoed en nostalgie kapen een vertrouwde hoofdrol weg.

In diezelfde song drukt hij ook de wens uit om dat vaste ritueel voor het doezelen en dromen toch nog nét iets langer te kunnen vasthouden. “Ik besef natuurlijk dat die gesprekken voor het slapengaan, waarbij we rustig en zacht bij elkaar liggen niet eeuwig zullen blijven duren,” glimlacht Vandewoude. “Wilco is intussen twaalf, en binnenkort allicht te oud om die nood nog te voelen, het verlangen naar de veiligheid van een van zijn ouders terwijl hij indommelt. Maar zolang hij het nog fijn vindt om mijn hand te kunnen vasthouden, geniet ook ik van elke avond. Deze song is niet zozeer opgevat als een geheugensteuntje voor later, denk ik: over tien jaar zal ik deze momenten nog steeds moeiteloos kunnen oproepen. Maar een song kan zo’n herinnering nog scherper maken natuurlijk. Ik schreef ‘A Little Bit Longer’ vooral uit noodzaak. Dat is namelijk wat ik doe, alle gevoelens en gebeurtenissen in mijn leven kanaliseren naar liedjes.”

Niet te stelpen

Die overdracht resulteert tegen de herfst in een nieuwe langspeler. Maar voor het eerst komt die plaat er haast onverhoeds. “Ik was eerlijk gezegd helemaal geen album aan het maken. Maar de creativiteit bleek niet te stelpen. Dat leidde tot heel wat slapeloze nachten, waarbij ik op godverlaten uren nog opstond om mijn gedachten koortsachtig neer te schrijven. Toch hield ik geen album voor de geest. Dat is voor het eerst. Normaal gezien moet elk puzzelstukje kloppen vooraleer ik me op de muziek stort. Nu bleek elke song een puzzel op zich. Dat voelde vreemd genoeg bevrijdend aan.”

Het werd een creatief maar evengoed filosofisch proces, bekent hij. “Ik was dus geen plaat aan het maken, maar wat was ik wél aan het doen? En hoe wilde ik dit delen met een publiek? Twee jaar geleden stelde ik daarom een manifest op. Een checklist met tien stellingen, om de motivatie aan af te toetsen waarmee ik met Isbells muziek maak. Alles begint en eindigt met oprechtheid, stelde ik onder meer. Ik vond ook dat ik mezelf serieus, weze het ook niet al te ernstig moest nemen. Evengoed belangrijk? Geld, succes en aandacht zijn secundaire doelen.” Je zou denken dat het laatste hem sowieso weinig zorgen baarde. Met ‘Reunite’, ‘Elation’ en ‘Dreamer’ staan al minstens drie classics achter zijn naam, samen goed voor meer dan honderd miljoen streams op Spotify. Haast in de luwte ontpopte Isbells zich tot een van de grootgrutters in de belpop.

Flatliner

De nieuwste song gaat over zijn zoon, maar de plaat zal zich ook buigen over een vader die na zijn herseninfarct nooit meer de oude werd. “Mijn vader en ik hebben een heel moeilijke relatie gehad. We hoorden en zagen elkaar indertijd niet echt. Ik ben er zeker van dat hij me in het diepst van zijn hart altijd geapprecieerd heeft, maar ik was een vreselijke student op school. Een echte flatliner. En hij was dat ook als student. In mij zag hij zijn eigen mislukkingen. Dat leidde tot heel wat frustratie en ontgoocheling van zijn kant. Maar hij sprak die onvrede nooit echt uit. De onkunde van die generatie, zeker? Ik merk nu zelf ook dat kinderen je grootste spiegel zijn. Het verschil is dat ik graag in de spiegel kijk. Toegegeven: dat is soms confronterend, en bijwijlen zelfs bijzonder onaangenaam. Maar het biedt je de mogelijkheid om heel bewust bij te sturen.”

Niet alleen de lenige liefde tussen ouders kinderen wordt bezongen. Ook de stortvloed aan informatie en druk van sociale media vinden hun weg naar Basegemiti. “Met sociale media worstel ik nog voortdurend. Isbells en ikzelf liggen in het verlengde van elkaar. Hoeveel wil ik dus delen? Welke grenzen moet ik bewaken? Zonder ondankbaar te willen klinken, schrijf ik eigenlijk geen songs voor andere mensen. Al is het schoonste cadeau natuurlijk dat mijn muziek ergens kan landen, dat het iets kan betekenen voor een ander. Maar in feite probeer ik al die jaren vooral zo letterlijk mogelijk te vertalen wat ik zelf voel. Lange tijd was mijn muziek pure zelftherapie. Opvallend is dat de demonen van vroeger vandaag minder makkelijk vrij spel krijgen. Op mijn vorige plaat Sosei (2019) gaven angsten ook al niet meer de richting aan. Ik voelde me toen voor het eerst in controle van het roer, terwijl het schip mij vroeger eender welke richting uitdreef. Na Billy (2015) heb ik een periode afgesloten waarin ik me verschrikkelijk slecht voelde. Ik heb diep gezeten, maar vond ook antwoorden op vragen waar ik al mijn hele leven mee worstelde. De demonen zijn er vast nog steeds, maar ik kan ze benoemen en zo nodig de deur wijzen.”

Basegemiti verschijnt op 22 september bij V2 Records. Isbells speelt in de AB op 3 mei.