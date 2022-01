Gabriel García Márquez had dochter bij minnares

De Colombiaanse auteur en Nobelprijs­winnaar Gabriel García Márquez had een buitenechtelijke dochter, een door zijn familie angstvallig bewaard geheim dat nu, acht jaar na zijn dood, in de Colombiaanse pers is onthuld. De nu 31-jarige Indira is de vrucht van een relatie met de Mexicaanse journaliste Susana Cato, 33 jaar jonger dan Márquez. Indira is momenteel filmproducente, maar draagt niet de naam van haar beroemde vader. De auteur van Honderd jaar eenzaamheid ontmoette Cato in Cuba, ze interviewde hem en ze schreven samen scripts. Márquez was vijftig jaar gehuwd met Mercedes Barcha.

Indira Cato, de buitenechtelijke dochter van wijlen de gevierde schrijver. Beeld RV

Boekenweek maand verdaagd in Nederland

De Nederlandse Boekenweek wordt met een maand opgeschoven vanwege corona. De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) stelt het ­evenement, voorzien begin maart, uit naar 9 tot en met 18 april. Nu mogen in Nederland winkels maar een beperkt aantal klanten toelaten. CPNB vindt de Boekenweek “pas echt een feest voor de lezer als boekhandels en bibliotheken weer op volle sterkte open zijn”. Of het Boekenbal kan doorgaan is nog onzeker. Het thema van deze 87ste editie van de Boekenweek is ‘Eerste liefde’.

Ook werk van Norman Mailer onder vuur

Norman Mailer in 2007 Beeld AP

Ligt nu ook de beroemde auteur Norman Mailer (1923-2007) in het vizier van de ‘cancelcultuur’? In Amerikaanse literaire kringen lekte uit dat uitgeverij Random House afziet van de publicatie van een reeks politieke essays van Mailer, met daarin White Negro uit 1957. Een jonge medewerker had problemen met de titel. De essays zouden in 2023 Mailers 100ste verjaardag herdenken. Joyce Carol Oates sprong in de bres voor woelwater Norman Mailer, die “opzettelijk hoopte controverse uit te lokken”. “Vandaag worden kwesties niet besproken maar uitgewist”, schreef ze op Twitter.