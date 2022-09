Gaat ‘Heart-Shaped Box’ van Nirvana nu over kanker of toch over de vagina van Courtney Love?

Een zucht vóór Kurt Cobain de eeuwige jachtvelden betrad, in april 1994, schonk hij ons de fenomenale Nirvana-song ‘Heart-Shaped Box’, een stamper met een verraderlijke tekst.

In de jaren 90 wentelden weinig rocksterren zich zo sardonisch in ambiguïteit als Kurt Cobain. Maar over ‘Heart-Shaped Box’ liet hij weinig twijfel bestaan: voor de succesvolste single uit Nirvana’s derde en laatste plaat In Utero haalde hij zijn inspiratie bij een documentaire over kinderen met kanker. “Telkens als ik daaraan denk, word ik droeviger dan ik ooit ben geweest”, vertelt Cobain in de biografie Come As You Are van Michael Azerrad. Het zou de lyric “I wish I could eat your cancer when you turn black” verklaren. Daarnaast, zo beweerde de Amerikaanse grunge­zanger, zou het refrein “Hey! / Wait! / I’ve got a new complaint!” refereren aan de botte manier waarop de media met hem omgingen.

Dat kan allemaal best zijn, bedacht de biografe Gillian G. Gaar zich in haar analyse In Utero, een boekje uit de gerenommeerde 33 1/3 -serie, “maar het liedje gaat eerder over de fysieke en de emotionele afhankelijkheid die eigen is aan romantische relaties”. Vooral de beeldspraak is frappant. Cobain zingt over vleesetende orchideeën en een navelstreng, “veelal vrouwelijke symbolen die een potentieel gevaar herbergen en die een angst opwekken die goed beschouwd intimiteit vereenzelvigt met een verstikkende claustrofobie”.

Denkt u nu ook spontaan aan Courtney Love? Cobains weduwe, tevens frontvrouw van de band Hole, was de enige sterveling die de geboorte van ‘Heart-Shaped Box’ bijwoonde. Haar betreurde echtgenoot zou het liedje in 1992 hebben geschreven toen hij en zij naar een huis in de Hollywood Hills waren verhuisd, meer bepaald “in een ingebouwde kast waar ik hem de basisriff hoorde spelen”, zo vertelde ze in Rolling Stone. “Ik vroeg hem of ik die riff mocht hebben voor een van mijn eigen nummers. Hij zei gewoon ‘fuck you!’ en sloot de kastdeur.”

Werpt ‘Heart-Shaped Box’ dan een licht op de turbulente relatie van Love en Cobain, de Sid en Nancy van de nineties? We weten dat Love hem ooit een hartvormig, geparfumeerd doosje cadeau deed waarin een onthoofd porseleinen popje zat, rozenblaadjes, een minitheekopje en wat zeeschelpjes. Wat dan met “I wish I could eat your cancer when you turn black”? Is die lugubere lyric “één van de meest gecompliceerde routes die om het even welke songschrijver ooit nam om te zeggen dat je van iemand houdt”, zoals Nirvana-biograaf Charles R. Cross vermoedt? De ziekte van je geliefde verorberen om haar voor kwader te behoeden? Of slaan de ‘cancer’ en de ‘pisces’ uit de tekst op de sterrenbeelden van Cobain en Love?

Abortus

De doorwrochte tekst weerspiegelt enigszins de moeizame totstandkoming van het liedje. Toen Cobain de demo voor ‘Heart-Shaped Box’ aan zijn kompanen Dave Grohl en Krist Novoselic liet horen, kwamen die met niet veel meer dan een bak teringherrie op de proppen. Ironisch genoeg klaagde bassist Novoselic later tijdens de opname dat Cobains atonale gitaarsolo klonk “als een abortus die tegen de vloer kwakt”. Treffend, aangezien Cobain het liedje zingt vanuit het standpunt van een geaborteerde foetus die terug in de moederschoot wil kruipen.

De slotnoot is – hoe kan het ook anders? – voor Courtney Love. “Jullie weten toch dat ‘Heart-Shaped Box’ over mijn vagina gaat?” twitterde ze in 2012 nadat Lana Del Rey het liedje had gecoverd. “Komaan jongens: “Throw your umbilical noose so I can climb right back”? Euh…? Een hoop van die vergelijkingen heb ik trouwens zelf bedacht. Dus de volgende keer dat je dat nummer zingt, denk dan aan mijn vagina, oké?”