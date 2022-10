‘Funeral’ van Ontroerend Goed: een voorstelling om van te huilen ★★★★☆

Doorgaans mijd ik de ik-vorm in recensies, maar aangezien de voorstellingen van Ontroerend Goed zich onttrekken aan de gangbare theaterconventies, gebeurt hetzelfde met hun kritieken. Een oordeel is altijd subjectief, maar is dat nog meer wanneer je eigen ervaring in deze mate de kwaliteit van de voorstelling bepaalt – zoals dat ook al het geval was in het hyper-intieme The Smile Off Your Face.

Funeral is een poging om een nieuw rouwritueel te verzinnen. Een seculier rouwritueel, zou je kunnen zeggen, want van God noch gebod is er sprake, en van een hiernamaals evenmin. Maar voor mij (en vermoedelijk voor een aantal Ontroerend Goed-makers) klinken er in de eerste plaats toch katholieke echo’s in door. Van de collectieve zang, over de sacrale orgelmuziek tot de handschuddende condoleances: wie eens een kerkelijke begrafenis meemaakte, zal net die referenties herkennen in Funeral. De voorstelling moest nog beginnen of mijn gezelschap, iemand die ik niet van buitensporige vroomheid verdenk, had zelfs de handen al gevouwen.

Laten we spoilers vermijden, maar weet: er zijn speeches, er zijn rituele handelingen, er is confetti én er mag gehuild worden. Maar het moet niet. “Niets is verplicht,” klinkt het, “alles is een uitnodiging.” En ook: “Er waren eens mensen tussen geboorte en dood. Die mensen zijn wij. Als we eenzaam zijn, komen we samen.” Funeral vertrekt van de idee dat rouwen collectief gebeurt: wie zich daar niet in kan vinden, heeft hier weinig te zoeken.

Sociaal experiment

De grootste uitdaging voor regisseur Alexander Devriendt en zijn cast is dat hun rouwritueel eerder abstract blijft. Bij een gebrek aan een specifieke aanleiding tot rouwen, lijken de verschillende handelingen soms nogal willekeurig. Ik wíl wel rouwen, maar ik voel de nood niet. Tot actrice Aurélie Lannoy namen voorleest van personen die gemist worden, en onverwacht de naam van mijn dertig jaar geleden overleden oma valt. Het is een gek moment, een onverwachte uiting van twee woorden waardoor het eerder afstandelijke Funeral plots akelig dichtbij komt. Ook al heb ik mijn oma nooit gekend.

Vermoedelijk zullen verschillende mensen op verschillende momenten geraakt worden door Funeral, door details die voor anderen onbetekenend of arbitrair zijn: dit ritueel zit vol met aanknopingspunten die onbeduidend lijken, maar veel betekenis in zich kunnen dragen. Rouwen mag dan wel een collectief gebeuren zijn, de ervaring blijft individueel. Dat is in Funeral niet anders.

