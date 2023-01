‘Fuck, we hebben onze kans verkeken, dacht ik’: ‘#LikeMe’, de sterrenfabriek die aanvankelijk niemand hebben wilde

Het einde van #LikeMe nadert, de Ketnet-reeks die als rode loper diende voor de MIA-laureaten van morgen. #LikeMe werd een raketbasis voor jong talent, met Camille Dhont en Pommelien Thijs als bekendste exponenten. En dat terwijl het aanvankelijk niet drummen was voor de komst van de musicalreeks.

Het is mensen zonder kinderen of kleinkinderen die tot de Ketnet-doelgroep behoren allicht ontgaan, maar jeugdserie #LikeMe, over een vriendengroep op een middelbare school, is de defibrillator die Nederlandstalige muziek in België uit een bewusteloze toestand heeft gehaald. Sinds 2019 neemt de musicalreeks op behoorlijk pompeuze manier Vlaamse klassiekers onder handen, met alle gevolgen van dien.

Herwerkingen van ‘Porselein’ (Yasmine), ‘Vlaanderen m’n land’ (Will Tura) en ‘Zeg ’ns meisje’ (Paul Severs) klopten op de deur van het collectieve geheugen van een generatie voor wie het bestaan van De Kreuners of Margriet Hermans tot dan geheim was. Al snel werd #LikeMe naast een succesvolle kinderreeks ook een populaire liveact. In het lanceringsjaar verkocht de cast meerdere malen de Lotto Arena uit en volgden shows op pensenkermissen en festivals over heel Vlaanderen, van Mechelen tot Middelkerke.

Het reilen en zeilen op de fictieve School Aan Stroom (SAS), met al zijn bombast en glossiness, werd een fenomeen in kinderland. Er stond bijgevolg een nieuwe generatie allroundtalenten op, met onder meer Pommelien Thijs, Francisco Schuster, Camille Dhont, Maksim Stojanac en Joey Kwan. Na vier seizoenen nadert het definitieve van de reeks. In meer dan tien landen loopt een gedubde versie. De invloed van #LikeMe op de entertainmentindustrie zal nog even nazinderen.

Maandenlange stilte

“De zakenman in mij zou moeten liegen en zeggen dat ik het succes van #LikeMe had voorspeld”, lacht Thomas Van Goethem, de bedenker van de reeks en eigenaar van Fabric Magic, het productiehuis en de dans- en musicalschool die #LikeMe maakte in coproductie met Ketnet. “Ik was al blij dat ik één seizoen mocht maken.”

Het heeft behoorlijk wat voeten in de aarde gehad om #LikeMe verkocht te krijgen, vertelt Van Goethem. “We hebben met eigen financiële middelen een pilootaflevering gedraaid, met vier scènes waarin telkens een andere Vlaamse klassieker werd geherinterpreteerd. We hebben vervolgens Ketnet, Disney Channel, Nickelodeon en het toenmalige vtmKzoom uitgenodigd om de aflevering te bekijken, en hoewel iedereen een enthousiaste indruk naliet, bleef het vervolgens maandenlang stil.”

Als kind was Thomas Van Goethem musicalacteur in Studio 100-producties. Het podium was zijn thuis en met de jaren groeide de ambitie om musical naar het grote publiek te brengen. “In Amerika had een reeks als High School Musical haar nut bewezen. Al vreesde ik dat wanneer ik een musicalreeks op papier zou zetten de potentiële koper het verhaal zou lezen als een platcommerciële serie, terwijl ik door middel van muziek net thema’s als rouw (en later ook onder meer identiteit en homofobie, ELV) bespreekbaar wilde maken – verhalen die je doorgaans niet verteld krijgt in een kinderreeks.”

“Eerst had ik het idee om zelf de muziek te schrijven, maar dan zou het onderscheidende karakter van de reeks misschien verloren gaan”, legt hij uit. “Door de stoflaag van onze rijke muziekgeschiedenis te halen, werk je met muziek waarmee je meerdere generaties samenbrengt. Het is nieuw voor de kinderen, maar herkenbaar voor de ouders en grootouders. Ik was bovendien overtuigd dat de klassiekers ook in een moderne versie overeind zouden blijven.”

Het reilen en zeilen op de fictieve School Aan Stroom is een fenomeen geworden in kinderland. Links en centraal: Maksim Stojanac en Francisco Schuster. Beeld © VRT

Van Goethem hoopte na de visie van de pilootaflevering op een bestelling van een van de aanwezige mediahuizen, maar de zenders hapten de eerste maanden dus niet. “Ik had gehoopt op de concrete interesse van Ketnet”, bekent hij, “maar het bleef stil. ‘Fuck, we hebben onze kans verkeken’, dacht ik.” Na de stilte, die hij als een afwijzing interpreteerde, had Van Goethem het idee van zijn droomreeks al laten varen. Tot Ketnet maanden later aan de lijn hing.

“Ze zijn met een delegatie naar Fabric Magic gekomen en vroegen: ‘Kun je ons vertellen hoe het verhaal zal verlopen?’ Maar ik had nog helemaal geen uitgewerkt script liggen. ‘Hoelang heb je nodig?’ Ik heb met mijn stomme kop ‘een week’ geantwoord. Ik heb heel wat nachten doorgewerkt en heb Ketnet de verhaallijnen van de eerste dertien afleveringen voorgelegd. Toen ging het snel: in oktober 2017 hebben ze de reeks besteld, in juli 2018 hebben we het eerste seizoen gedraaid, in januari 2019 zijn we op antenne gegaan.”

Enorm potentieel

Bij Ketnet voelde men bij het bekijken van de pilootaflevering meteen dat #LikeMe potentieel had, herinnert toenmalig aanbodverantwoordelijke en huidig netmanager Annemie Gulickx zich. “De piloot was met weinig middelen gemaakt maar we waren wel onder de indruk, in die mate dat we er met zijn allen emotioneel van werden. Doordat er met oude muziek werd gewerkt, zagen we bovendien meteen de kans om opa’s en oma’s mee te krijgen in dit verhaal.”

Blindelings ‘ja’ zeggen was echter moeilijk, onder meer door de hoge productiekost van #LikeMe. De reeks bestaat namelijk uit twee pijlers: de fictieproductie en de musicalproductie. “Bij normale fictie is de weg tussen het scenario en de filmset korter dan bij een musicalreeks: we moesten nummers selecteren, toestemming krijgen van de originele artiesten, de songs herwerken, inzingen, de acts repeteren en dan pas werd een eerste voet op de set gezet”, legt bedenker Van Goethem uit, die voor de facelift van de oude hits een beroep deed op producer Wouter Vander Veken.

Een groot risico zou Annemie Gulickx de investering echter niet noemen. “Eerder een berekend risico. We wisten dat #LikeMe meer kon zijn dan enkel een Ketnet-programma. Toen de reeks nog maar twee weken op antenne liep, werd al gesproken over een concert in de Lotto Arena. Door de 360 gradenbeleving – de verkoop van merchandise, boeken, de overvolle concertkalender, enzovoort – is #LikeMe uitgegroeid tot veel meer dan een kinderreeks. Na een tijd namen Radio 2 en MNM zelfs bepaalde covers op in hun playlist.”

Regi en Camille

“Het was een stille droom om Nederlandstalige muziek opnieuw hip te maken”, zegt Van Goethem. “Als je de hitlijsten bekijkt, is het Nederlands – mede dankzij het succesvolle soloparcours van enkele #LikeMe-gezichten – in geen jaren zo populair geweest. Ik denk dat wij die beweging mee in gang hebben gezet.” Het is dankzij zijn kinderen – fans van #LikeMe – dat Regi het allroundtalent van Camille Dhont ontdekte, waarmee hij intussen de hit ‘Vuurwerk’ scoorde. Regi zweert sindsdien bij Nederlandstalige singles.

Pommelien Thijs is nog zo’n talent dat werd opgewerkt en wier solomuziek haar geen windeieren heeft gelegd. Ze pronkt nu met vijf MIA-nominaties, daar waar Camille Dhont er drie heeft. Dhont en Thijs trekken resoluut de Nederlandstalige kaart, net zoals hun medespeler Maksim Stojanac, die vorig jaar debuteerde met muziek in de moerstaal.

Francisco Schuster, die Yemi speelt in de reeks en dit weekend bekroond werd met de Gouden K voor Acteur, werkt momenteel aan eigen muziek. “Ook in het Nederlands”, grinnikt hij. “Van elk #LikeMe-seizoen kende ik vooraf hooguit zes van de 26 nummers. Ik ben nooit een grote fan van Nederlandstalige muziek geweest, maar sinds de reeks ben ik muziek in de eigen taal beginnen te appreciëren. Zonder #LikeMe zou mijn solomuziek wellicht in het Engels geweest zijn, maar nu is het Nederlands een logische stap.”

Schuster was samen met Maksim Stojanac de eerste die voor de pilootaflevering van #LikeMe werd gecast. “Ik droomde ervan om ooit in een film als The Greatest Showman te spelen, dus een rol in deze musicalreeks was mij op het lijf geschreven”, vertelt hij. Pommelien Thijs en Camille Dhont solliciteerden diezelfde selectieronde voor de rol van het personage Camille. Ze grepen er allebei naast.

“Ik vond van mezelf dat ik een slechte auditie had gedaan”, blikt Thijs terug. “De rol lag mij niet helemaal en ik was op dat moment absoluut geen sterke danseres. Ik had een voorgevoel dat ik ernaast zou grijpen – ik verdiende de rol in alle eerlijkheid ook niet – maar ik baalde enorm, omdat #LikeMe dé reeks was waarin ik wilde acteren. Mijn ouders zeggen nog altijd dat ik nooit zo in zak en as heb gezeten als na die weigering.”

Pommelien Thijs speelt Caro. Beeld © VRT

“Net voor de opnames van de eigenlijke reeks zouden beginnen, was de rol van het hoofdpersonage Caro vrijgekomen. Ik heb Pommelien opgebeld en bijna gesmeekt om opnieuw auditie te doen. ‘Ik wil mijn hart niet nog eens laten breken’, zei ze, terwijl het voor mij glashelder was dat ze de rol zou krijgen. Ze is toch gekomen, en de rest is geschiedenis”, aldus Thomas Van Goethem. Voor alle rollen van #LikeMe heeft hij in totaal achthonderd audities bijgewoond.

In het geval van Camille Dhont gingen er ploeterjaren aan de boerenjaren vooraf. Bij de vele weigeringen als tiener behoorde ook haar eerste #LikeMe-auditie. “Ze was echt nog een kind en dus niet klaar voor de job”, herinnert Van Goethem zich. “Ik heb veel kinderdromen stukgemaakt – dat is jammer genoeg een deel van de job – maar toen de rol vrijkwam en Camille opnieuw auditie deed… Dat was fenomenaal. Plots stond er een diva voor ons, in de beste zin van het woord. Haar gedrevenheid en werkethiek was, en is, ongezien.”

Gezamenlijk doel

Is gedrevenheid de sleutel tot het succes van #LikeMe? Pommelien Thijs denkt van wel. “Hoewel het bij momenten zeer zwaar was, waren we allemaal jong en hongerig, en dat heeft bij iedereen een enorm enthousiasme opgewekt. Je komt niet vaak producties tegen waar werkelijk iederéén met dezelfde mindset op de set staat. #LikeMe is veel groter geworden dan verwacht, maar ik geloof dat het succes is ontstaan omdat we een gezamenlijk doel hadden.”

“We zijn op een trein gestapt die meteen met tweehonderd per uur reed”, vult Francisco Schuster aan. “Er was bij iedereen een enorme wilskracht, waardoor we elkaar naar een hoger niveau tilden. We hielpen elkaar en zijn zo samen én apart beter geworden. Ik heb beter leren acteren dankzij Pommelien, Camille heeft mij op zangtechnisch vlak geholpen, terwijl ik de anderen danstips heb gegeven.” Het is wel een slopende rit geweest, zegt hij. “Ik had onderschat hoe zwaar het zou zijn. Ik had stress, ik kwam mezelf soms tegen, maar door met een psycholoog te praten heb ik telkens opnieuw rust gevonden.”

“Ik heb mezelf soms voorbijgefietst”, zegt ook Pommelien Thijs. Kan het ook anders wanneer al je vrije tijd als tiener naar repetities, opnames en concerten gaat? “Van de eerste twee jaren weet ik nog bitter weinig, omdat het zo druk was en zo snel ging. Ik heb per ongeluk grote brokken uit mijn geheugen gewist.” Francisco Schuster weet nog heel goed wanneer hij besefte dat de #LikeMe-manie buitenproportioneel werd: “We moesten signeren in het Wijnegem Shopping Center en overal stond volk, van het gelijkvloers tot de bovenste verdieping. Je zag zelfs mensen op en neer gaan met de lift om een glimp van ons op te vangen.”

“Het applaus went nooit”, gaat hij verder, “net zoals ik nog steeds emotioneel word wanneer kijkers persoonlijke verhalen met mij delen. In het derde seizoen kwam mijn personage uit de kast en werd hij het slachtoffer van gaybashing. Ik heb immens veel berichten gehad van kijkers die iets aan die verhaallijn hebben gehad. Er is niets mooiers dan ‘dankjewel’ lezen. Ik ben zo dankbaar dat ik een zwarte jongen heb mogen spelen die op jongens valt. Nu gaan kinderen die zich in mijn personage herkennen denken: ‘Ik ben niet alleen, ik ben oké.’ Het rolmodel dat ik in mijn jeugd niet had, ben ik nu voor anderen.”

Ook Pommelien Thijs schrikt nog altijd van de impact die bepaalde verhaallijnen – in het eerste seizoen stierf de mama van haar personage – hebben teweeggebracht. Is het niet verleidelijk om alsnog voor een volgend hoofdstuk te gaan wanneer je én de hitlijsten door elkaar hebt geschud én maatschappelijke thema’s bespreekbaar maakt voor kinderen? “Ik ben #LikeMe heel dankbaar hoor, maar het is mooi geweest”, zegt ze. “Dit verhaal op een kunstmatige manier rekken omdat het concept aanslaat, daar geloof ik niet in. We moeten stoppen op een mooi punt en we hebben dat punt bereikt.”

Elke woensdag verschijnt een nieuwe aflevering van het vierde en laatste seizoen van #LikeMe op Ketnet en VRT MAX.