Fuck, da’s pas delicious! Nieuwe Action Bronson staat als een huis

Op Cocodrillo Turbo, blijkbaar, de zevende worp van Action Bronson. U kent Bronson wellicht als de volronde, bebaarde, met tatoeages bezaaide presentator van het kookprogramma Fuck, That’s Delicious op Viceland. Misschien herkende u hem als verkoper van doodskisten in Martin Scorsese’s meesterwerk The Irishman. Zoniet bent u misschien al tien jaar fan van Bronsons ruwe, schreeuwerige rapstijl en het hoopje goede tot uitstekende albums dat hij op de mensheid losliet.

Hij zou zijn leven hebben gebeterd sinds de coronapandemie. Ging diëten en verloor 60 kilo. Begon met jiujitsu. Schreef zijn memoires, getiteld Fuck, I’ll Start Tomorrow. Speelde onderweg kennelijk zijn gevoel voor humor niet kwijt.

Misschien doet Cocodrillo Turbo net daarom zo onbezonnen aan. Bloederig rauw en nonsensicaal. Gespeend van catchy hooks. Met een jazzy nonchalance en een aan punk ontleend je -m’en-foutisme. “Smoking drugs ass naked, just a hat on”, raaskalt hij in ‘Hound Dog’, “Run a hundred miles in a downpour / with six giraffes on my back / yeah, you know how I get down, boy”. Bronsons inspiratie vaart kennelijk uitstekend bij een combi van coke en marihuana.

De producer Daringer, berucht van zijn werk voor het hyperhotte Griselda-collectief, schuift schelle psychrock onder Bronsons derrière. In ‘Tongpo’ wankelt hij over een flard sixtiesexotica terwijl cultrapper Conway The Machine likkebaardend op een nieuwe vlam geilt: “She like them Rihanna panties / I ordered her a Fenty package”.

In ‘Jaws’ pleurt klankentovenaar The Alchemist Bronson in een stomende kuip vol psychedelische funk, in ‘Subzero’ dobbert de rapper tussen golfjes blaxploitationjazz.

Niet iedereen zal tuk zijn op Bronsons gelal of op zijn idiote gepoch over hoe hij al onze lieven gaat binnendoen. Maar dan nog staat de fenomenale sound van Cocodrillo Turbo buiten kijf. En als een huis. (SVS)