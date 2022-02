Frivole hartsprongen en kriebels in de keel: dit zijn de beste album van de week

Adrianne Lenker, frontvrouw van Big Thief, beweegt zich binnen het magnetisch veld van folk, pop, indierock en snikkende country. Met deze dubbelaar doet het Amerikaanse kwartet een breder spectrum aan dan ooit aan. Van canyon over berg tot ondoordringbaar bos: Big Thief zigzagt van frivole hartsprong tot kriebel in de keel en dat ene stofje in je oog.

Big Thief, Dragon New Warm Mountain I Believe In You, uit bij 4AD

Dromers

Mark Lockheart. Beeld rv

Edition Records is een van de betere hedendaagse jazzlabels. Het biedt alle ruimte aan de Britse jazznamen die al langer meegaan, maar zich nog altijd vernieuwen, zoals saxofonist Mark Lockheart. Voor zijn nieuwste en mooiste album werkte hij samen met toetsenist Elliot Galvin. Op Dreamers geen gejaagde of getergde jazz, maar bloemrijke en veelal warme composities.

Mark Lockheart, Dreamers, uit bij Edition Records

Onder je vel

De Britse band alt-J. Beeld EPA

Op zijn vierde plaat ontstijgt alt-J de karikatuur en lonkt de band naar onverkende muzikale horizonten. Het zijn de melancholische songs die The Dream naar een hoger schavotje tillen. ‘Get Better’, ‘Walk A Mile’, ‘Losing My Mind’, ’Powders’: soms lijken het minimalistische niemendalletjes, soms Radiohead-doorslagjes, maar na enkele luisterbeurten kruipen ze onder je vel.

alt-J, The Dream, uit bij Atlantic Records