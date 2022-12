Frederik De Backer: ‘Ik schrijf u deze brief niet omdat ik een fan ben, Nicole. Uw muziek was niet de mijne’

Geachte mevrouw Van Palm,

Vergeef me dat ik u aanspreek met uw echte naam. Sommige artiestennamen mogen dan wel onsterfelijk zijn, de mensen erachter zijn dat zelden, en ik richt me nu tot dat wezen van vlees en bloed. Josy werd sowieso maar al te vaak uitgesproken als ‘Van Hugo’, net zoals Sigal allang ‘Van Nicole’ was geworden.

Ik schrijf u deze brief niet omdat ik een fan ben. Uw muziek was niet de mijne. Eerlijk gezegd heb ik geen idee waarom ik u schrijf, ik hoop er tegen mijn slotzin achter te zijn gekomen. Maar ik doe het graag. Misschien wil ik gewoon niet dat een journalist of een verre kennis uit de Vlaamse showbizz uw tijd verdoet met flauwe zever en het goedpraten van gedateerde dansjes en outfits. Die dingen waren eigen aan hun tijd en hadden hun charme, maar ook niet meer dan dat; terugblikken gebeurt altijd tussen vingers door, waarom zou iemand een laatste brief aan u bevuilen met banaliteiten?

Ik denk dat ik dit schrijf omdat ik op iedere foto een zekere kwetsbaarheid in uw ogen zie. Niet in de zin van zwakte – iemand die na twee tumoren en een alzheimerdiagnose nog kan lachen is een sterk iemand –, eerder van een zachtaardige inborst. U hield van kleur, van juwelen, van mooie, kleine dingen. Ik kan me vergissen, ik heb u tenslotte nooit gekend, maar ik denk het niet. Het laat zich van u aflezen.

U lijkt me iemand die een zieke aan het lachen kon brengen. Die niet betreurde wat niet meer kon, maar benadrukte wat wel. Ik hoop dat u zelf zo iemand heeft gehad. Als uw naam werd genoemd ging het altijd maar over de liefde tussen u en uw man, alsof jullie niet meer waren dan zo’n plastic koppeltje boven op een bruidstaart, maar ik hoop oprecht dat ze echt was. Dat uw man u altijd heeft behandeld en bemind zoals u dat heeft gewild. Laat de rest van de wereld denken wat hij wil, wat telt is wat het voor jullie was.

Misschien is dat de echte reden waarom ik u een brief wilde schrijven. Dezelfde reden waarom mensen bidden: om iets tot werkelijkheid te praten. Wellicht richt ik me onbewust tot wie de sleutel heeft, ik weet het niet. Ik weet niet veel. U heeft een leven lang gedanst en gezongen, vijftig jaar liefde gekend; u weet meer dan ik.

Misschien doe ik het omdat ik twijfel aan wat voor u in steen stond gegrift.

U en ik weten allebei dat deze brief een leugen is. Niet wat erin staat, maar aan wie hij is gericht. Het is een nummertje. Een act. Net zoals u zong voor een publiek terwijl u uw man in de ogen keek, schrijf ik voor mensen die meer dan waarschijnlijk neerkijken op uw muziek, net zoals ik dat zelf ook doe. Maar ik kijk niet neer op u als persoon of op wat die muziek heeft betekend voor uw publiek. Draai of keer het zoals u wil: u heeft ertoe gedaan. U heeft mensen opgevrolijkt, wat is nobeler dan dat?

Ik had u dit veel liever in het echt verteld, ergens op een braderie of tussen twee rayons in een supermarkt. Gewoon van mens tot mens. Zonder publiek dat hier straks iets van moet vinden. Maar in het echt had ik vast niets gezegd. Tenzij misschien dat u me een lieve vrouw leek, en dat ik hoopte dat u gelukkig was. Maar dat doen mensen niet.

Deze brief was geen lofzang, ik weet niet wat hij is, maar mocht het een troost zijn: ik ben erachter gekomen.

Dank u.

(‘Hemelpost’, naar een idee van ‘HP/De Tijd’)