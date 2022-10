Fred Again..: alchemist en chroniqueur van deze tijd

De coulissen vindt hij eigenlijk leuker dan het licht van de spots. Maar superproducer Fred Gibson (29) verkoopt nu toch ook op eigen houtje de Ancienne Belgique uit. Dat doet hij onder zijn roepnaam Fred Again.., waarbij hij het mooie herfstweer maakt met zijn eigen muzikaal dagboek.

“What comes next, will be marvellous”. Toen The Blessed Madonna die woorden bracht in ‘Marea (We’ve Lost Dancing)’ van Fred Again.. had ze het eigenlijk over de dansvloer die door de lockdown leeg bleef. Dat hoefde voor haar niet het eind van de wereld te betekenen. Maar net zo goed had ze het toen over de carrière van de Zuid-Londense producer Fred Gibson kunnen hebben. Die ziet zijn ster de laatste paar jaar namelijk alleen maar stijgen.

Muziekfreaks die de credits graag uitpluizen, kennen Gibson ongetwijfeld als de puppeteer achter de schermen bij grote sterren als Stormzy, FKA twigs, Ed Sheeran, BTS of Charli XCX. Maar hij wordt ook steeds bekender met zijn eigen muziek onder de roepnaam Fred Again..: een digitale bricoleur die vandaag het derde deel van zijn Actual Life-trilogie op anderhalf jaar tijd uitbrengt. Pukkelpop dreef hij al naar het kookpunt met de eerste twee hoofdstukken van dat drieluik, de AB verkocht hij onlangs in een paar minuten uit.

Als producer staat Gibson gewillig in de schaduw van anderen: met ‘Shotgun’ van George Ezra, ‘Solo’ van Clean Bandit, ‘Sixteen’ van Ellie Goulding, ‘Own It’ van Stormzy, en vooral de langspeler = van Ed Sheeran vergaarde hij roem. Maar net zo goed scoorde hij een clubhit met ‘Lights Out’ waarin je Romy Madley Croft van The xx hoort. Gibson redde een demo van The xx daarmee van een troosteloos lot in de prullenmand. “Hij heeft die song nieuw leven geschonken”, beweert Croft vandaag.

Het lijkt de voornaamste aanpak van Fred Again..: als een alchemist van geluid verandert hij kreupelhout in goud. Voor de frontvrouw van The xx is er een thematische rode draad door het werk van Gibson heen: “Emotie en kwetsbaarheid binden alles samen, maar ook veel vreugde.” Die tweespalt van broosheid en euforie wérkt op de dansvloer, maar ook in de beslotenheid van je slaapkamer.

Zelfhulpboek

Fans van het eerste uur dwepen dan ook met de Britse producer: toen hij een zekere Carlos op straat samplede terwijl die iedereen en niemand speciaal een hart onder de riem wilde steken met de boodschap “we gon’ make it through”, te horen op het eerste deel van Actual Life, vonden die woorden hun weg naar tatoeages. Het is niet ondenkbaar dat de recente single ‘Bleu’ een soortgelijk lot is beschoren: “I just know that it gets better with time”, klinkt het daar. De vocale samples in zijn songs doen niet zelden denken aan de zinsneden uit een zelfhulpboek. Voor die fragmenten gaat Gibson te grabbel op het openbaar vervoer, sociale media, YouTube en bij vrienden, steeds met zijn dictafoontje in de aanslag. Hij is een strandjutter van soundbites, die twee jaar geleden op 14 april een muzikaal dagboek begon dat voorlopig eindigde op 9 september van dit jaar.

Zijn mentor Brian Eno – dé Brian Eno, jawel – spoorde hem iets voordien aan om niet alleen voor anderen te schrijven, maar prioriteit te geven aan zijn eigen werk. Dat resulteerde in drie platen waarop pianoballads opgesmukt worden met elektronica, melancholische nudisco en samples van digitaal gedocumenteerde levens. Eno leerde Gibson kennen als zijn 16-jarige buurjongen die zijn weg wel op de piano bleek te kennen. Als 8-jarige knaap creëerde hij al klassieke pianostukken op de bandrecorder van zijn tante, terwijl hij op school vaak spijbelde om in zijn muziekkamer te kunnen werken.

“Ik had het geluk dat ik in niets anders ook maar een béétje goed was”, zegt Gibson daar in The Guardian over. “Op die manier had ik een duidelijke focus.” Eno bracht Gibson in contact met Karl Hyde van het legendarische Underworld, waarna de bal al gauw aan het rollen ging. “Ik weet dat Fred me soms als zijn mentor bestempelt, maar eigenlijk werkt het twee kanten op”, getuigde Brian Eno deze week in The New York Times. “Wat hij doet, is vrij ongezien. Ik heb alleszins nog nooit zoiets gehoord.”

Samples

De meeste songs beginnen met een van de duizenden ambientdrones die Eno hem ooit in de handen duwde. In zijn digitale plakboek gaat Gibson dan op zoek naar samples. Soms zijn dat bekende stemmen: zo maakt de Atlanta-hiphopper Future een cameo, net als Four Tet, en plundert Fred Again.. een freestyle van rapper Kodak Black, die hij vond op Instagram. Maar net zo goed stoot je op een gospelhymne aan het begin van vorige eeuw, of registreert zijn iPhone toevallige ontmoetingen met spokenworddichters en zangers die hun slaapkamerbed voorlopig als enige podium gebruiken.

Gibson schat dat hij op duizenden manieren heeft geëxperimenteerd om volslagen vreemden in zijn songs te smokkelen. Maar daar stuit hij af en toe op enig ongemak. “Het voelt soms alsof ik hun geest vervorm”, bekende hij onlangs. Een tikkeltje te hard voor zichzelf, want eigenlijk lijkt Fred Again.. de perfecte chroniqueur van dit tijdsgewricht, waar je duizenden levens – al dan niet voorzien van een snuggere filter – en motiverende aforismen ziet passeren op Instagram. Wat Fred Gibson daarmee probeert te bereiken? “Ik wil de wereld een stuk gelukzaliger maken, zonder voorbij te gaan aan de duisternis waar iedereen in zijn leven vroeg of laat tegen moet opboksen.” Maar aan de einder dient steeds licht te schijnen, vindt hij. Vanzelfsprekend: what comes next, will be marvellous.

Actual Life 3 verschijnt vrijdag bij Atlantic / Warner.

Fred Again.. speelt op 1/12 in de AB, Brussel. Dat concert is uitverkocht.