Fratsen van vaders en moeders in ‘Faedre & modre’ vervelen bijna nooit ★★★☆☆

Twaalfjarigen die de rust van gelouterde mannen en vrouwen op leeftijd uitstralen versus volwassenen die zich als kibbelende, gebelgde adolescenten gedragen. Faedre & modre (Vaders & moeders) steunt op het contrast tussen beide groepen. De jonge Hannah tuft met haar ouders naar de Adlerhus Skole voor een selectiegesprek, een methodeschool die haar ouders Piv en Ulrik hebben uitgekozen. Haar zoveelste school, het meisje is bijna even vaak van onderwijsinstelling veranderd als van onderbroek. Zogezegd wegens de job van haar vader, in werkelijkheid omwille van de verwachtingen die Piv voor haar dochter heeft. “Het is belangrijk voor ons dat Hanne wordt toegelaten”, vertrouwt ze de directeur toe.

Het tweetal heeft nog maar net kennisgemaakt met de ouwelui van de andere leerlingen, of het moet de handen uit de mouwen steken tijdens een driedaags schoolkamp. De incidenten volgen elkaar daar op, overspelige gedachten én handelingen leiden tot crises en alcohol blijkt de ideale brandversneller. Scenarist Jakob Weis verrast niet met zijn situatiehumor en zijn ontknoping is gemakzuchtig.

Dat Faedre & modre desondanks niet verveelt – alla, meestal toch niet – mag op conto van de heerlijk geëxalteerde mise-en-scène van Paprika Steen. Maar vooral toch op dat van de volwassen hoofdrolspelers, zoals Nikolaj Lie Kaas, Katrine Greis-Rosenthal en Jacob Lohmann. Alle dertien (!) – ze staan samen netjes op de affiche – doen aan een lichte vorm van overacting die nooit stoort, altijd charmeert, zachtjes op de lachspieren werkt en getuigt van een puike komische timing.

Duidelijk niet het werk van dertien in een dozijn.

