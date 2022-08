Franz Marijnen overleden: een van de grote regisseurs van de lage landen

Franz Marijnen laat een oeuvre na dat varieert van de grote klassieken als Shakespeares King Lear en Becketts Wachten op Godot tot eigenzinnige producties over kunstenaars als pianist Glenn Gould en filmmaker Pier Paolo Pasolini.

Marijnen raakte na het volgen van de toneelschool in Brussel in de ban van de Poolse theatervernieuwer Jerzy Grotowski en diens stijlopvatting, waarin de acteur zich niet achter een tekst of interpretatie kon verschuilen maar zijn ziel en zaligheid moest tonen. Lastig vonden sommigen dat, maar Marijnen probeerde telkens weer het beste uit zijn toneelspelers te halen.

Marijnen debuteerde bij Mechels Miniatuurtheater, maar al vrij snel vertrok hij naar Amerika om daar nieuwe vormen van theater te ontdekken. Daarna kwam hij terecht bij het Ro Theater in Rotterdam, waar hij van 1977 tot 1983 ook artistiek leider was. Daarop volgde regies bij De Nederlandse Opera (Ithaka en Doktor Faust), Het Zuidelijk Toneel en het Noord Nederlands Toneel, om in 1993 terug te keren naar België als intendant van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. Hij volgde daar Nand Buyl op.

Marijnen had zelf niet gesolliciteerd voor de job, maar werd gevraagd. Hij ging in op de vraag, op voorwaarde dat hij dat kon doen met een groot gezelschap, in een gerenoveerde schouwburg en met een programma dat erg ambitieus was. Marijnen zette daarbij ook de deuren open naar onder meer Franstalig Brussel en de Arabische cultuur. Zelf tekende hij als regisseur ook voor signatuurstukken als King Lear en Oedipus.

Franz Marijnen verliet in 2000 Brussel na gedoe over de financiële tekorten van de schouwburg aldaar en werd wederom warm ontvangen in Nederland, waar hij bij het Nationale Toneel in Den Haag huisregisseur werd. Zijn laatste voorstelling daar was Brechts Driestuiversopera.

Hij keerde ten slotte terug naar België, waar hij zijn rijke carrière afbouwde. Veel acteurs zijn door de jaren heen door hem gevormd, het resultaat daarvan is tot op de dag van vandaag in de theaters te zien.