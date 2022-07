Franse rechtbank oordeelt: beeldhouwer is geen eigenaar van kunstwerk

Het proces was aangespannen door beeldhouwer Daniel Druet, die tussen 1999 en 2006 acht hyperrealistische beelden voor Cattelan maakte. Bij de beelden zaten onder meer een door een meteoriet getroffen Paus Johannes Paulus II en de knielende kleine versie van Hitler. Druet had de rechtszaak aangespannen tegen de Parijse galerie van de Italiaanse kunstenaar en tegen en het kunstcentrum Monnaie de Paris.

Maar zijn claim van Druet dat hij als maker van de beelden ook de eigenaar is, werd door de rechter vorige vrijdag van tafel geveegd. Volgens de drie rechters werkte de Franse beeldhouwer als onderaannemer die in opdracht de beelden maakt. Hij had daar ook 140.000 euro voor gekregen. Alleen Cattelan is volgens de rechter de eigenaar. “De werken werden altijd onder de naam van Cattelan gepresenteerd. Alleen hij zorgde voor de enscenering.” Druet had vijf miljoen euro geëist.

Ondertussen wacht Cattelan nog een proces in de Verenigde Staten. De Amerikaanse kunstenaar Joe Morford is het werk Comedian van Cattelan – waarbij een banaan met ducttape aan een muur is geplakt – plagiaat van zijn eerder werk Banana & Orange. In dat werk zijn twee stukken fruit tegen een muur geplakt. Een rechter in Florida moet zich binnenkort uitspreken over deze zaak. (JDB)