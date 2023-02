Franse documentaire ‘Sur l’adamant’ wint Gouden Beer in Berlijn, ook prijs voor Belg Bas Devos

De 72-jarige Franse documentairemaker vergaarde begin deze eeuw grote bekendheid met zijn basisschoolportret Être et avoir (2002). In Sur l’adamant filmt Philibert met dezelfde observerende blik – zonder voice-over, tussentitels of andere sturende middelen – een handvol psychiatrische patiënten op een tot zorginstelling omgebouwd schip in de Seine, in het centrum van Parijs.

Aan boord is het maken van kunst, van schilderen tot musiceren, de voorname vorm van therapie. De grote winnaar werd in Berlijn ontvangen als zachtmoedige tegenhanger van de gelikte, bombastische documentaires die de afgelopen jaren bij streamingreuzen als Netflix in zwang zijn geraakt.

Ook onze landgenoot Bas Devos viel in de prijzen. Met zijn nieuwe speelfilm Here won hij de prijs voor beste film van de Encounters-competitie. Dat is een relatief nieuwe competitie, die in 2020 gelanceerd werd bij het aantreden van de nieuwe festivaldirectie en die de nadruk legt op innovatieve narratieve speelfilms en documentaires. Here vertelt het verhaal van een Roemeense bouwvakker die in Brussel woont en op het punt staat terug naar huis te gaan. Het scenario en de regie komen van Devos.

De Spaanse acteerdebutant Sofia Otero (9) schreef festivalgeschiedenis als jongste winnaar ooit in de acteercategorie. In het fraaie 20.000 Especies de abejas (20.000 Species of Bees) speelt Otero op bewonderenswaardig verfijnde wijze een 8-jarig kind van een bijenhoudersfamilie dat zich steeds minder comfortabel voelt om als meisje aangesproken te worden.

Vicky Knight wint juryprijs

De Grote Juryprijs – de tweede prijs van het festival – ging naar Christian Petzolds Duitse vriendschaps-/relatiedrama Roter Himmel, waarin vier jonge mensen tegen een decor van oprukkende bosbranden samenkomen in een zomerhuis aan de Baltische kust. De Zilveren Beer voor beste regie ging naar Frankrijk: oudgediende Philippe Garrel (74) won met Le grand chariot, waarvoor hij zijn eigen kinderen castte als de laatste generatie van een familie poppenspelers.

Nederlands succes op de Berlinale was er dankzij de Engelse, door brandwonden getekende actrice Vicky Knight, die met haar ontwapenende hoofdrol in Sacha Polaks Silver Haze flarden van haar eigen traumatische verleden naspeelt. Knight ontving de juryprijs van de Teddy Award, waarmee de beste lhbti-films van het festival worden bekroond. De Vlaams-Nederlandse co-productie Zeevonk, over een jonge schippersdochter die na de dood van haar vader de schuld legt bij een zeemonster, kreeg een speciale vermelding van de jury van het jeugdfilmprogramma Generation Kplus.

Blauwgele vlag

De Berlinale van 2023 – de eerste editie waar sinds de aflevering van begin 2020 geen spoor meer was te bekennen van de pandemie – positioneerde zich gedurende tien dagen als vanouds in het centrum van de wereldpolitiek. Iran en vooral Oekraïne werden vrijwel dagelijks een hart onder de riem gestoken, van de speech van Volodymyr Zelensky op de openingsavond tot gezwaai met een enorme blauwgele vlag op de rode loper voorafgaand aan het slotgala.

Mariëtte Rissenbeek, co-directeur van het festival, bracht op de slotavond ook de aardbeving in Turkije en Syrië ter sprake. Ze vertelde hoe ze eerder deze week vernam hoe in de dagen na de ramp Turkse filmcrews door het hele land hun producties stillegden en alle apparatuur opstuurden naar het getroffen gebied.