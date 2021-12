Franse actrice out zich als slachtoffer van Gérard Depardieu: ‘Ik kan niet langer zwijgen’

“Ik ben het slachtoffer van Depardieu. Ik kan niet langer zwijgen”, klinkt het bij Arnould. “Hij wordt al een jaar aangeklaagd. Hij werkt, terwijl ik bezig ben met overleven”, schrijft de actrice. “Mijn leven staat al drie jaar stil, maar ik wil leven zonder mezelf te verloochenen. Deze bekentenis kan een enorme schok in mijn leven zijn, ik win er absoluut niets bij behalve de hoop om mijn integriteit te herstellen. Zwijgen is mezelf levend begraven”, besluit ze.

Je suis la victime de Depardieu..

Ça fait un an pile qu’il est mis en examen.

Je ne peux plus me taire… pic.twitter.com/eEmlJKh7AR — Charlotte Arnould #Artiste (@CharloteArnould) 16 december 2021

De jonge actrice, die 22 was toen de vermeende feiten zich afspeelden, beweert dat ze in augustus 2018 tot twee keer toe seksueel misbruikt werd in Depardieus woning in Parijs, terwijl ze aan het repeteren waren voor een rol. De vrouw diende daarom een klacht in tegen de acteur, die ze een vriend van de familie noemt. Gérard Depardieu, bekend voor zijn rollen in Cyrano de Bergerac en The Man in the Iron Mask, ontkent de feiten. Hij werd destijds ondervraagd door een onderzoeksrechter, en vervolgens vrijgelaten zonder voorwaarden.

Verder maakt Depardieu zich ook niet druk over de aanklacht. “Ik ben onschuldig en ik heb niets te vrezen”, klonk het eind februari nog. De beschuldigingen zijn volgens Depardieu dan ook volledig ongegrond. “Daarom ben ik altijd rustig gebleven”, voegde hij eraan toe.