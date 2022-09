Frans-Zwitserse filmmaker Jean-Luc Godard op 91-jarige leeftijd overleden

Godard, geboren in 1930, was als filmregisseur en scenarist. Als medestichter van de Nouvelle Vague was hij een van de grootste uithangborden van de Franse film.

Hij draaide of speelde mee in bijna 150 films en video’s, waaronder ‘A bout de souffle’ (1959), ‘Pierrot le Fou’ (1965) en ‘Sauve qui peut (la vie)’ (1980).

‘A bout de souffle’ was de eerste langspeelfilm van Godard. De rolprent, met Jean-Paul Belmondo en Jean Seberg in de hoofdrollen, speelde een sleutelrol in de ontbolstering van de Nouvelle Vague in de Franse film. Het brak met veel toen heersende conventies, door referenties naar en invloeden van de Amerikaanse (gangster)film, het lage budget en de ruwe montage.

De ‘belichaming van de tegenstellingen van een kunst die constant op zoek is’, zo beschrijft Liberation hem, laat een carrière bezaaid met meesterwerken en misverstanden die hem tijdens zijn leven tot een legende maakten achter.

“Uw bioscoop is de verzadiging van prachtige tekens die baden in het licht van hun gebrek aan uitleg,” zei Portugese filmmaker Manoel de Oliveira over Godard. De enorme omvang van zijn werk kan niet worden samengevat, gereduceerd of gepopulariseerd zonder spot of blunder.

Net als François Truffaut, Jacques Rivette en Eric Rohmer was Jean-Luc Godard in de jaren vijftig begonnen als filmcriticus voordat hij in 1959 overstapte naar de regie van ‘A bout de souffle’, een iconische New Wave-film met Jean-Paul Belmondo en Jean Seberg.

Ook maakte de controversiële filmmaker ‘Le Contempt’ in 1963, met Brigitte Bardot, en ‘Alphaville’ in 1965.

“Ik maak liever films als twee of drie jazzmuzikanten: we geven onszelf een thema, we spelen en dan wordt het georganiseerd”, zei hij.